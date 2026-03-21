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Arlindo dos Santos, autor del primer gol en el Estadio Azteca, revela que no fue invitado a la reinauguración

El exfutbolista confesó su deseo de asistir al partido entre México y Portugal

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El autor del primer gol
El autor del primer gol en el estadio asegura que nadie lo ha contactado. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)

El histórico inmueble del futbol mexicano, ahora denominado Estadio Banorte, reabrirá sus puertas este sábado 28 de marzo con el encuentro entre la Selección de México y de Portugal, en un duelo amistoso que forma parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, en medio de la expectativa por este evento, surgió la voz de un protagonista histórico del llamado Coloso de Santa Úrsula: Arlindo dos Santos, quien dejó su nombre grabado como el autor del primer gol en ese estadio durante su inauguración en 1966.

El exfutbolista confesó su deseo
El exfutbolista confesó su deseo de asistir al partido entre México y Portugal.

El exfutbolista brasileño, recordado por su paso con el América, expresó su inconformidad al no haber sido considerado para la ceremonia de reapertura del inmueble, pese a su relevancia histórica en ese escenario.

En declaraciones para Fox Sports, el exjugador aseguró que hasta el momento no ha recibido contacto alguno por parte de los organizadores del evento ni de directivos como Emilio Azcárraga Jean.

“Nada, nada, nada, nada, no me han hablado para nada. Espero que sí (se pongan en contacto). Claro que sí (reciba una invitación) quiero ver a Cristiano Ronaldo -entre risas- Está esperanzada, mi señora está esperando a que me van a invitar, quiera Dios que así sea... y si no tengo la pantalla y aquí lo veo en la tele.”, comentó.
El histórico exjugador del América
El histórico exjugador del América habló sobre su ausencia en el evento del Azteca.

Arlindo también evocó el significado de aquel momento histórico ocurrido el 29 de mayo de 1966, cuando marcó en el partido inaugural entre América y el Torino de Italia, encuentro que concluyó con empate 2-2.

“Le doy gracias a Dios que con un gol estoy inmortalizado en el futbol mexicano. Soy un privilegiado de Dios. El nombre Arlindo no se muere; quedará para siempre”, declaró.
Usuarios denunciaron irregularidades en la
Usuarios denunciaron irregularidades en la preventa para el México vs Portugal (X/ @miseleccionmx)

El partido entre México y Portugal está programado para disputarse a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, y representará el regreso oficial del recinto tras una profunda remodelación iniciada en mayo de 2024, con miras a albergar encuentros del Mundial de 2026.

La reinauguración del estadio no solo simboliza una nueva etapa para uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial, sino también una oportunidad para recordar a las figuras que han construido su historia, como Arlindo, cuya ausencia en este evento ha generado cuestionamientos entre aficionados.

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