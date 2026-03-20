Santiago Giménez reaparece con el AC Milan y apunta al Mundial 2026 con el Tri

(Instagram/ @sant.gimenez)

Santiago Giménez está de vuelta en el radar. Tras cuatro meses fuera por lesión, el delantero mexicano fue incluido nuevamente en una convocatoria del AC Milan, un paso importante en su regreso a la actividad justo cuando comienza a definirse la carrera por un lugar en la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.

El ‘Bebote’ reaparece tras meses fuera

(AP Foto/Luca Bruno)

Después de más de 130 días sin jugar por una lesión en el tobillo derecho sufrida en octubre, Giménez fue considerado por Massimiliano Allegri para el duelo ante Torino.

Su regreso lo pone otra vez en dinámica de partido con el conjunto rossonero, en un momento clave de la temporada donde necesita sumar minutos y recuperar sensaciones dentro del campo.

Vuelve a meterse en la pelea por un lugar en el Tri

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La vuelta del delantero también impacta directamente en la Selección Mexicana. Con Javier Aguirre al mando, Giménez vuelve a ser opción en el ataque en la antesala del Mundial.

Con pocos meses por delante, cada oportunidad en cancha será determinante para que el mexicano retome su nivel y compita por un lugar en la lista final. Su regreso no pasa desapercibido en un momento donde la delantera del Tri sigue en disputa.