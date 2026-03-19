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¿Se va de AEW? Claudio Castagnoli firma oficialmente con CMLL: fans podrán verlo más en México

El luchador suizo posó junto al dueño del CMLL, Salvador Lutteroth Lomeli con su nuevo contrato

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Claudio Castagnoli junto a Salvador
Claudio Castagnoli junto a Salvador Lutteroth Lomeli, dueño del CMLL.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) dio un paso importante en su estrategia internacional al confirmar la incorporación definitiva del luchador suizo Claudio Castagnoli bajo un esquema contractual compartido. El acuerdo permitirá al gladiador competir tanto en México como en la empresa estadounidense All Elite Wrestling (AEW), consolidando una alianza que sigue tomando fuerza entre ambas promociones.

El europeo no llega como un refuerzo cualquiera. Actualmente ostenta el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL, lo que lo posiciona como una de las principales figuras dentro del roster. Su integración bajo este formato lo coloca junto a nombres destacados que ya operan bajo acuerdos similares, como Místico, Máscara Dorada y Hechicero.

El campeón mundial habló en
El campeón mundial habló en exclusiva sobre el peso cultural de la lucha libre mexicana y su futuro en la Arena México. (Foto: Diego Cedrix)

Durante el anuncio oficial, el dirigente del organismo, Salvador Lutteroth Lomelí, explicó la relevancia de este movimiento tanto en lo deportivo como en lo institucional.

“Realza más la ocasión el motivo por el cual estamos aquí. Queremos firmar un contrato dual con Claudio. Y eso yo creo que nos va a permitir, eh, no solo cumplir su deseo de venir y de exponer más al Consejo Mundial de Lucha Libre, sino su presencia, de gozar su presencia y su desempeño en México”, declaró.
El luchador suizo de AEW hizo historia al firmar un contrato dual con el CMLL, lo que le permite estar en más presentaciones en la Arena México.

El impacto del acuerdo será inmediato. El próximo 20 de marzo, en el tradicional evento Homenaje a Dos Leyendas, Castagnoli protagonizará la lucha estelar exponiendo su campeonato ante Hechicero, en un enfrentamiento que promete intensidad y alto nivel técnico dentro del ring.

El suizo conquistó el título el 28 de noviembre de 2025 al imponerse a Gran Guerrero, poniendo fin a un reinado que superó los mil 100 días. Desde entonces, ha logrado consolidarse como campeón con múltiples defensas exitosas frente a rivales de peso como Último Guerrero, Akuma y Xelhua.

El monarca mundial habla en
El monarca mundial habla en exclusiva sobre la tradición del Consejo y el impacto de una posible lucha definitiva. (Foto: Diego Cedrix)

Su desempeño no se ha limitado a territorio mexicano, ya que también ha mantenido actividad constante en funciones de AEW, lo que ha fortalecido su proyección internacional. Esta doble presencia le ha permitido ganar reconocimiento entre distintas audiencias, consolidándose como una figura global dentro de la lucha libre profesional.

Claudio le propina un fuerte
Claudio le propina un fuerte machetazo a Último Guerrero. (Foto: Alexander Ortiz)

Con este movimiento, el CMLL no solo asegura la permanencia de su campeón mundial, sino que también refuerza su posicionamiento en el panorama internacional. La presencia de Castagnoli garantiza funciones de alto calibre en escenarios como la Arena México, donde el público ha respondido de manera positiva a sus actuaciones.

(Foto : Diego Cedrix /
(Foto : Diego Cedrix / CMLL)

El acuerdo dual representa una apuesta por la colaboración entre empresas y por la expansión del talento en distintos mercados. Para la afición mexicana, significa la oportunidad de seguir viendo a una de las figuras más destacadas del momento, ahora con un compromiso formal que lo vincula de manera directa con el futuro del CMLL.

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