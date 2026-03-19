México FIFA & One Piece con la participación de Jorge Campos: cuándo y dónde verla

El icónico portero mexicano Jorge Campos y el personaje de One Piece, Monkey D. Luffy, anuncian su colaboración con la FIFA de cara al Mundial 2026. ( Daniel Jefferson-Imagn Images REUTERS //Casey Crafford/Netflix)

A tan solo 85 días de que empiece la Copa Mundial 2026, la FIFA anunció una colaboración inusual con la serie One Piece, además, contó con la participación del emblemático Jorge Campos, figura del futbol mexicano e internacional.

La participación entre FIFA, Netflix y One Piece desembarca en México con un gesto que reúne dos pasiones globales: el fútbol y el anime. Para celebrar el partido número 1.000 de la Copa Mundial de la FIFA, el mítico ex arquero mexicano Jorge Campos apareció junto a Iñaki Godoy, actor que personifica a Monkey D. Luffy en la exitosa serie, a vivir juntos un episodio único el próximo 20 de junio en el Estadio Monterrey.

El anuncio anticipa una acción conjunta que trasciende la promoción tradicional. Por primera vez, Jorge Campos y el actor mexicano participó en una campaña oficial donde mezclan símbolos: un jersey de la Selección Mexicana y una camiseta inspirada en el mundo de One Piece, diseñada al estilo del portero más carismático del fútbol mexicano.

Dónde y cuándo ver la colaboración de Jorge Campos con One Piece y la FIFA

One Piece. (L to R) Taz Skylar as Sanji, Emily Rudd as Nami, Jacob Romero as Usopp, Mackenyu as Roronoa Zoro, Iñaki Godoy as Monkey D. Luffy in season 2 of One Piece. Cr. Courtesy Of Netflix © 2025

A diferencia de acciones anteriores, este evento supone la primera vez que una celebración oficial de la FIFA en México se vincula de forma argumental y visual con una serie de anime de proyección internacional a través de su adaptación en Netflix.

En las redes sociales oficiales de la plataforma Netflix y del Mundial 2026 se podrá ver los videos colaborativos, los cuales están disponibles a partir de este miércoles 18 de marzo, mientras que la serie de One Piece ya está en la plataforma, la cual se estrenó el 10 de marzo.

Este intercambio no solo se trató de un guiño a los fanáticos del deporte y el anime, sino que cristaliza una tendencia global en la que la cultura pop y los eventos deportivos se entrelazan para ampliar audiencias.

Jorge Campos y sus peculiares uniformes. (X/90sFootball)

El Mundial 2026 recibirá el partido 1.000

México recibirá a todos los visitantes “con los brazos abiertos” durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, reiterando su apuesta a expandir el alcance del evento. El partido número 1.000 marcará un hito tanto para el torneo como para la sinergia entre deporte y entretenimiento digital, dentro de una de las series más vistas del año.

El partido de Japón vs Túnez será el escenario del partido número mil, el cual se celebrará en el Estadio Monterrey.