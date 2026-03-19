Cristiano Ronaldo se perdería la reinauguración del Estadio Azteca: DT de Al-Nassr lo confirma

El Bicho hubiera podido pisar por primera vez el Coloso de Santa Úrsula. (Ilustración: Jesús Beltrán)

La esperada reinauguración del Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte, podría perder a una de sus máximas figuras. La posible ausencia de Cristiano Ronaldo ha generado preocupación entre la afición mexicana de cara al duelo amistoso entre México y Portugal, programado como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El delantero portugués sufrió recientemente una lesión que lo mantiene alejado de las canchas, situación que fue confirmada por su actual entrenador en el Al Nassr, Jorge Jesús. El estratega reveló que el regreso del atacante está previsto hasta después de la próxima Fecha FIFA, lo que prácticamente lo dejaría fuera del compromiso ante el combinado mexicano.

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Kholood v Al Nassr - King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah, Saudi Arabia - January 30, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo is substituted off by Al Nassr coach Jorge Jesus REUTERS/Hamad I Mohammed

“Ronaldo y Mané deberían volver tras el parón internacional. Todo el mundo sabe que son grandes jugadores, pero estarán fuera durante un tiempo. Mané sintió molestias hace unos días y decidimos dejarlo fuera; estará en forma tras el parón”.

Estas declaraciones encendieron las alarmas, ya que el encuentro frente a México está pactado para disputarse el sábado 28 de marzo de 2026, apenas unos días antes de la fecha estimada para el retorno del astro portugués, fijada para el 3 de abril. Esto reduce considerablemente las posibilidades de verlo en el terreno de juego durante la reapertura del inmueble más emblemático del futbol mexicano.

El compromiso no es menor. Más allá de tratarse de un partido amistoso, el enfrentamiento servirá como una vitrina internacional para mostrar las renovaciones del estadio de cara al Mundial de 2026. La expectativa en torno al evento ha sido alta, en gran parte por la posibilidad de contar con figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo, quien continúa siendo uno de los nombres más mediáticos del futbol global.

FILE PHOTO: Soccer Football - Saudi Pro League - Al Fayha v Al Nassr - Al-Majma'ah Sports City Stadium, Al Majma'ah, Saudi Arabia - February 28, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo during the warm up before the match REUTERS/Stringer/File Photo

Por otro lado, el conjunto saudí tiene previsto retomar su actividad en la liga local enfrentando a Al Najma, partido en el que el delantero luso podría reaparecer si cumple con los tiempos de recuperación establecidos por el cuerpo técnico. Sin embargo, la prioridad parece ser evitar cualquier riesgo que agrave su condición física.

En México, la noticia ha causado desilusión entre los seguidores que esperaban ver al histórico goleador en acción dentro del renovado recinto. A pesar de ello, el partido ante Portugal mantiene su relevancia como parte del proceso de preparación del combinado nacional y como un evento clave en la antesala del Mundial.

Usuarios denunciaron irregularidades en la preventa para el México vs Portugal (X/ @miseleccionmx)

La reinauguración del Estadio Banorte promete ser un momento significativo, aunque la ausencia de una de sus principales figuras podría cambiar el ambiente esperado para una noche que apunta a ser histórica.