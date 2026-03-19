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Chivas vs León EN VIVO: el rebaño sagrado busca retomar el liderato de la Liga MX

Se juega el partido pendiente correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX cuando el conjunto rojiblanco reciba en el Estadio Akron a los esmeraldas

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00:55 hsHoy

Las Chivas de Gabriel Milito reciben en el Estadio Akron al conjunto del León en el partido correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX que estaba pendiente de disputarse.

Los de Guadalajara buscan retomar el liderato general del Clausura 2026.

00:29 hsHoy

Chivas vs León: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego pendiente de la jornada 9 en la Liga Mx

El Guadalajara llega al enfrentamiento de este miércoles con el objetivo de retomar al liderato de la tabla general con una victoria

El Guadalajara llega al enfrentamiento
El Guadalajara llega al enfrentamiento de este miércoles con el objetivo de retomar al liderato de la tabla general con una victoria. (Liga BBVA MX)

Chivas y León se enfrentan este miércoles 18 de marzo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Akron en juego pendiente de la jornada 9 de la Liga Mx, donde el Guadalajara tiene la oportunidad de subir al liderato general con una victoria.

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