Chivas vs León EN VIVO: el rebaño sagrado busca retomar el liderato de la Liga MX

Las Chivas de Gabriel Milito reciben en el Estadio Akron al conjunto del León en el partido correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX que estaba pendiente de disputarse.
Los de Guadalajara buscan retomar el liderato general del Clausura 2026.
Chivas y León se enfrentan este miércoles 18 de marzo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Akron en juego pendiente de la jornada 9 de la Liga Mx, donde el Guadalajara tiene la oportunidad de subir al liderato general con una victoria.