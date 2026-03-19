Chivas vs León EN VIVO: el rebaño sagrado busca retomar el liderato de la Liga MX

Chivas y León se enfrentan este miércoles 18 de marzo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Akron en juego pendiente de la jornada 9 de la Liga Mx , donde el Guadalajara tiene la oportunidad de subir al liderato general con una victoria.

Las Chivas de Gabriel Milito reciben en el Estadio Akron al conjunto del León en el partido correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX que estaba pendiente de disputarse.

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