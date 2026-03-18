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Unión Laguna sorprende y suma a estrella del Clásico Mundial de Beisbos y Grandes Ligas como refuerzo para la temporada 2026

La llegada del boricua, respaldada por cinco campañas en la MLB y experiencia en torneos internacionales, representa una apuesta por consolidarse como protagonistas de la LMB

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El infielder puertorriqueño, ex Grandes
El infielder puertorriqueño, ex Grandes Ligas y figura en el Clásico Mundial de Beisbol buscará aportar liderazgo y versatilidad en el cuadro para la temporada 2026 de la LMB. (Foto: Matt Kartozian-USA TODAY Sports)

La Liga Mexicana de Beisbol se prepara para una temporada que promete emociones y grandes nombres. En medio de la expectativa, los Algodoneros de Unión Laguna dieron un golpe de autoridad al anunciar la llegada de un jugador con recorrido internacional y experiencia en los escenarios más exigentes del beisbol.

Se trata de Emmanuel Rivera, infielder puertorriqueño que ha brillado en Grandes Ligas y que recientemente defendió los colores de su país en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

La directiva de Unión Laguna sorprendió al asegurar a Emmanuel Rivera, pelotero con historial en la MLB y participaciones destacadas recientes con Puerto Rico. (X/ @AlgodonerosUL)

La noticia encendió la ilusión de la afición lagunera y puso al club en el centro de la conversación deportiva. Su incorporación no sólo fortalece al roster, también envía un mensaje claro: Unión Laguna quiere competir con los mejores y consolidarse como protagonista en la LMB.

Experiencia de Emmanuel Rivera en Grandes Ligas

Rivera debutó en MLB en 2021 con los Kansas City Royals y posteriormente jugó para los Arizona Diamondbacks, Miami Marlins y Baltimore Orioles.

Su mejor campaña llegó en 2023 con Arizona, donde bateó para .261 con 67 imparables en 86 juegos, demostrando consistencia y capacidad de producción.

  • Cinco temporadas en MLB respaldan su trayectoria.
  • Versatilidad defensiva: puede cubrir tercera y primera base.
  • Perfil ofensivo que combina contacto y poder ocasional.
Emmanuel Rivera debutó en MLB
Emmanuel Rivera debutó en MLB con los Kansas City Royals en 2021 y aportó su mejor campaña en 2023 con los Arizona Diamondbacks. (Foto: Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports)

Este historial convierte al jugador en una pieza de élite para los Algodoneros, que necesitaban reforzar su cuadro con alguien capaz de aportar experiencia y liderazgo.

Brillo internacional con Puerto Rico

Más allá de MLB, el refuerzo ha representado a Puerto Rico en dos ediciones del Clásico Mundial de Beisbol y en múltiples Series del Caribe. Su desempeño en torneos internacionales lo ha consolidado como una figura reconocida en el beisbol caribeño.

  • Participación en el WBC 2026, aportando experiencia en un escenario global.
  • En el invierno reciente brilló con los Indios de Mayagüez, bateando .348 en 41 juegos.
  • Su apodo El Pulpo refleja su habilidad defensiva y agilidad en el campo.
El Pulpo ha brillado en
El Pulpo ha brillado en torneos como el Clásico Mundial de Beisbol y las Series del Caribe representando a Puerto Rico. (Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

La llegada de un jugador con este bagaje internacional no sólo fortalece a Unión Laguna, también añade atractivo mediático y eleva el perfil del equipo dentro de la LMB.

Impacto esperado en Unión Laguna

La incorporación marca la primera incursión del jugador en el beisbol mexicano, por ello, las expectativas son altas. Unión Laguna busca ser protagonista en la temporada 2026 y contar con un pelotero de Grandes Ligas representa un paso firme hacia ese objetivo.

  • Refuerzo estratégico bajo la dirección del dominicano Fernando Tatis.
  • Mayor profundidad ofensiva y defensiva en el roster.
  • Identidad internacional que atrae atención mediática y afición.
Los Algodoneros de Unión Laguna
Los Algodoneros de Unión Laguna buscan convertirse en protagonistas de la Liga Mexicana de Beisbol con fichajes clave y la dirección de Fernando Tatis. (Algodoneros Unión Laguna)

En este sentido, Algodoneros sorprendió al sumar a una estrella con experiencia en MLB y el Clásico Mundial. Su llegada promete transformar el panorama competitivo de la LMB y consolidar al club lagunero como uno de los equipos más atractivos de la próxima campaña.

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