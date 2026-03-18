Tuca Ferretti da su análisis de la victoria de Cruz Azul sobre Monterrey en la Concachampions: “Se puede quedar como el perro de las dos tortas”

Cruz Azul avanzó a los Cuartos de Final de la Concachampions (REUTERS)

Cruz Azul consiguió su pase a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 luego de derrotar a los Rayados de Monterrey 4 goles a 3 en el marcador global.

El cuadro cementero y el equipo regiomontano empataron 1 a 1 el día de ayer en lo que fue en la vuelta de los Octavos de Final en el Estadio Cuauhtémoc. Sin embargo, la ventaja en la primera ronda de la eliminatoria le permitió a la Máquina avanzar a la siguiente ronda.

La definición de la serie dejó algunas interrogantes entre especialistas del fútbol mexicano. El hecho de que Cruz Azul avanzara pese a no ganar en casa y tras una serie tan pareja, reavivó los cuestionamientos sobre la solidez del equipo en esta fase del torneo.

Cruz Azul empató en la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions y clasificó a la siguiente ronda (X@CruzAzul)

Tuca Ferretti asegura que Cruz Azul puede quedarse como el “perro de las dos tortas”

Durante una emisión de Futbol Picante, Ricardo Tuca Ferretti expresó que Cruz Azul debería concentrar sus esfuerzos en la Liga MX y dejar en segundo plano la Concacaf Champions Cup, advirtiendo que, de no hacerlo, podría terminar como el “perro de las dos tortas”. El ex entrenador argumentó que para el equipo capitalino resulta más apremiante ganar el campeonato de liga que obtener el trofeo de la confederación.

“Volviendo al Cruz Azul, se puede quedar como el perro de las dos tortas. Porque el torneo pasado pierde con Pumas y pierde el liderato y llegó un momento de que ya estaba un poco desgastado. Que necesidad tiene de volver a ser campeón, ok, siempre hay que ser campeón, pero debe de tener un objetivo más claro. Y creo que deberían de tener muy claro que el objetivo es salir campeón del futbol mexicano. Ya tiene el boleto para el Mundial de Clubes”, comentó Ferretti.

Cruz Azul cerrará la vuelta de los Octavos de Final con una ventaja de 3 goles por 2 (X@CruzAzul)

Cabe señalar que Cruz Azul ostenta actualmente el título de la Concacaf Champions Cup, tras haberlo conquistado el año pasado bajo la dirección de Vicente Sánchez. Respecto a la Liga MX, la última ocasión en la que la Máquina levantó el trofeo fue en 2021, cortando una sequía de más de veinte años sin alzarse con el campeonato.

¿Qué es lo que sigue para la Máquina?

El siguiente compromiso de la Máquina es el viernes 20 de marzo cuando se enfrente al Mazatlán en el Estadio El Encanto. El partido corresponde a la jornada número 12 del Clausura 2026 y se llevará a cabo a las 21:06 horas (tiempo del centro de México).

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atletico San Luis - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - March 7, 2026 Cruz Azul's Gabriel Fernandez celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Cruz Azul lidera el campeonato con 26 puntos producto de ocho victorias, dos empates y solo una derrota. La solidez mostrada jornada tras jornada ha permitido que el equipo conserve la cima de la clasificación general.

En el más reciente encuentro, La Máquina sumó un punto en la cancha de Ciudad Universitaria tras igualar 2-2 ante Pumas de la UNAM. El partido, cargado de intensidad, mantuvo en vilo a los aficionados hasta el silbatazo final.