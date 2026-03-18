AAA x WWE Noche de los Grandes: fecha, sede y precios de boletos

La Noche de los Grandes reúne a AAA y WWE por primera vez en la Arena Monterrey, marcando un hito en la lucha libre mexicana. (X/ @luchalibreaaa)

La lucha libre mexicana vivirá un momento histórico con la llegada de la Noche de los Grandes, el espectáculo que unirá a AAA y WWE en la Arena Monterrey.

Con preventa ya disponible, el evento buscará marcar un antes y un después en el deporte, con la participación de estrellas de México y Estados Unidos y una producción a nivel internacional.

En el cartel podrían destacar figuras como Dominik Mysterio, Hijo del Vikingo, Lady Flammer, Mr. Iguana, La Parka, Penta y Rey Fénix. (Especial)

Por ello, la expectativa por la función es alta y los fanáticos ya preparan su asistencia, ante la oportunidad de ver en vivo una cartelera inédita y la presencia de figuras de ambas empresas.

Fecha y sede: Monterrey recibe un evento sin precedentes

La confirmación de la sede y la fecha ha generado entusiasmo entre los seguidores de la lucha libre. La Noche de los Grandes se realizará el sábado 30 de mayo de 2026 en la Arena Monterrey, uno de los recintos más prestigiosos y con mayor tradición en el país.

Evento: Noche de los Grandes

Fecha: 30 de mayo de 2026

Lugar: Arena Monterrey, Nuevo León

Venta general: 20 de marzo a las 12:00 pm a través de Superboletos

El evento histórico se celebrará el 30 de mayo de 2026 en Monterrey, con boletos a la venta desde el 20 de marzo. (Captura de video IG Lucha Libre AAA)

En este sentido, Monterrey será el epicentro de una noche que promete reunir a miles de aficionados de distintas regiones, en un ambiente de fiesta y espectáculo.

Precios de boletos para la Noche de los Grandes

La estructura de precios fue diseñada para que ningún fanático quede fuera del evento. Desde localidades accesibles hasta experiencias VIP, la oferta de boletos es amplia y variada.

Balcón: 565 pesos

Luneta: 691 pesos

Preferente : 942 pesos

Banco Azteca, Butaca, Plus Ultra, Megacable: mil 255 pesos

Superpalco: 2 mil 8 pesos

Barrera, Osel, McCormick, Doritos, Coke Studio, DISCAP: 2 mil 259 pesos

Retráctil Oro: 3 mil 138 pesos

Retráctil Platino 2: 3 mil 765 pesos

Cancha: 4 mil 380 pesos

Retráctil Platino 1: 4 mil 990 pesos

Platino: 5 mil 600 pesos

Ring Side: 6 mil 210 pesos

Primera fila: 7 mil 430 pesos

Access Q&A 2 (Platino): 8 mil 40 pesos

Access Q&A 1 (Ring Side): 9 mil 870 pesos

Access 360 (First Row): 12 mil 310 pesos

Los precios de los boletos para la Arena Monterrey van desde 565 pesos en balcón hasta 12,310 pesos para la exclusiva primera fila Access 360. (Captura de pantalla Super Boletos)

Esta diversidad de precios permite que tanto el público tradicional como los coleccionistas de experiencias exclusivas encuentren la localidad ideal para disfrutar de una función única.

Cartelera y expectativas: estrellas internacionales y títulos en juego

Aunque la cartelera oficial aún no ha sido publicada, se anticipa la presencia de figuras de primer nivel. Entre los nombres que suenan destacan Dominik Mysterio, quien podría defender el Megacampeonato AAA frente a El Grande Americano II, así como Hijo del Vikingo, Lady Flammer, Mr. Iguana, La Parka, Penta y Rey Fénix.

De esta manera, se prevé que el evento incluya combates con títulos de AAA y WWE en disputa, junto a la participación de luchadores de ambas organizaciones. Esta fusión de talentos y estilos refuerza la apuesta por un show que eleve el nivel competitivo de la lucha libre mexicana.

La cartelera de la Noche de los Grandes promete combates inéditos con estrellas de México y Estados Unidos en disputa por títulos de AAA y WWE. (Captura de video AAA)

La expectativa es que la Noche de los Grandes se consolide como una referencia obligada para los próximos años, posicionando a Monterrey en la ruta de los grandes eventos internacionales.