AAA x WWE Noche de los Grandes: fecha, sede y precios de boletos

La lucha libre mexicana vivirá un momento histórico con la llegada de la Noche de los Grandes, el espectáculo que unirá a AAA y WWE en la Arena Monterrey.
Con preventa ya disponible, el evento buscará marcar un antes y un después en el deporte, con la participación de estrellas de México y Estados Unidos y una producción a nivel internacional.
Por ello, la expectativa por la función es alta y los fanáticos ya preparan su asistencia, ante la oportunidad de ver en vivo una cartelera inédita y la presencia de figuras de ambas empresas.
Fecha y sede: Monterrey recibe un evento sin precedentes
La confirmación de la sede y la fecha ha generado entusiasmo entre los seguidores de la lucha libre. La Noche de los Grandes se realizará el sábado 30 de mayo de 2026 en la Arena Monterrey, uno de los recintos más prestigiosos y con mayor tradición en el país.
- Evento: Noche de los Grandes
- Fecha: 30 de mayo de 2026
- Lugar: Arena Monterrey, Nuevo León
- Venta general: 20 de marzo a las 12:00 pm a través de Superboletos
En este sentido, Monterrey será el epicentro de una noche que promete reunir a miles de aficionados de distintas regiones, en un ambiente de fiesta y espectáculo.
Precios de boletos para la Noche de los Grandes
La estructura de precios fue diseñada para que ningún fanático quede fuera del evento. Desde localidades accesibles hasta experiencias VIP, la oferta de boletos es amplia y variada.
- Balcón: 565 pesos
- Luneta: 691 pesos
- Preferente: 942 pesos
- Banco Azteca, Butaca, Plus Ultra, Megacable: mil 255 pesos
- Superpalco: 2 mil 8 pesos
- Barrera, Osel, McCormick, Doritos, Coke Studio, DISCAP: 2 mil 259 pesos
- Retráctil Oro: 3 mil 138 pesos
- Retráctil Platino 2: 3 mil 765 pesos
- Cancha: 4 mil 380 pesos
- Retráctil Platino 1: 4 mil 990 pesos
- Platino: 5 mil 600 pesos
- Ring Side: 6 mil 210 pesos
- Primera fila: 7 mil 430 pesos
- Access Q&A 2 (Platino): 8 mil 40 pesos
- Access Q&A 1 (Ring Side): 9 mil 870 pesos
- Access 360 (First Row): 12 mil 310 pesos
Esta diversidad de precios permite que tanto el público tradicional como los coleccionistas de experiencias exclusivas encuentren la localidad ideal para disfrutar de una función única.
Cartelera y expectativas: estrellas internacionales y títulos en juego
Aunque la cartelera oficial aún no ha sido publicada, se anticipa la presencia de figuras de primer nivel. Entre los nombres que suenan destacan Dominik Mysterio, quien podría defender el Megacampeonato AAA frente a El Grande Americano II, así como Hijo del Vikingo, Lady Flammer, Mr. Iguana, La Parka, Penta y Rey Fénix.
De esta manera, se prevé que el evento incluya combates con títulos de AAA y WWE en disputa, junto a la participación de luchadores de ambas organizaciones. Esta fusión de talentos y estilos refuerza la apuesta por un show que eleve el nivel competitivo de la lucha libre mexicana.
La expectativa es que la Noche de los Grandes se consolide como una referencia obligada para los próximos años, posicionando a Monterrey en la ruta de los grandes eventos internacionales.