México Deportes

AAA x WWE Noche de los Grandes: fecha, sede y precios de boletos

El esperado encuentro entre gigantes de México y Estados Unidos hará vibrar a la Arena Monterrey el 30 de mayo

Guardar
La Noche de los Grandes
La Noche de los Grandes reúne a AAA y WWE por primera vez en la Arena Monterrey, marcando un hito en la lucha libre mexicana. (X/ @luchalibreaaa)

La lucha libre mexicana vivirá un momento histórico con la llegada de la Noche de los Grandes, el espectáculo que unirá a AAA y WWE en la Arena Monterrey.

Con preventa ya disponible, el evento buscará marcar un antes y un después en el deporte, con la participación de estrellas de México y Estados Unidos y una producción a nivel internacional.

En el cartel podrían destacar
En el cartel podrían destacar figuras como Dominik Mysterio, Hijo del Vikingo, Lady Flammer, Mr. Iguana, La Parka, Penta y Rey Fénix. (Especial)

Por ello, la expectativa por la función es alta y los fanáticos ya preparan su asistencia, ante la oportunidad de ver en vivo una cartelera inédita y la presencia de figuras de ambas empresas.

Fecha y sede: Monterrey recibe un evento sin precedentes

La confirmación de la sede y la fecha ha generado entusiasmo entre los seguidores de la lucha libre. La Noche de los Grandes se realizará el sábado 30 de mayo de 2026 en la Arena Monterrey, uno de los recintos más prestigiosos y con mayor tradición en el país.

  • Evento: Noche de los Grandes
  • Fecha: 30 de mayo de 2026
  • Lugar: Arena Monterrey, Nuevo León
  • Venta general: 20 de marzo a las 12:00 pm a través de Superboletos
El evento histórico se celebrará
El evento histórico se celebrará el 30 de mayo de 2026 en Monterrey, con boletos a la venta desde el 20 de marzo. (Captura de video IG Lucha Libre AAA)

En este sentido, Monterrey será el epicentro de una noche que promete reunir a miles de aficionados de distintas regiones, en un ambiente de fiesta y espectáculo.

Precios de boletos para la Noche de los Grandes

La estructura de precios fue diseñada para que ningún fanático quede fuera del evento. Desde localidades accesibles hasta experiencias VIP, la oferta de boletos es amplia y variada.

  • Balcón: 565 pesos
  • Luneta: 691 pesos
  • Preferente: 942 pesos
  • Banco Azteca, Butaca, Plus Ultra, Megacable: mil 255 pesos
  • Superpalco: 2 mil 8 pesos
  • Barrera, Osel, McCormick, Doritos, Coke Studio, DISCAP: 2 mil 259 pesos
  • Retráctil Oro: 3 mil 138 pesos
  • Retráctil Platino 2: 3 mil 765 pesos
  • Cancha: 4 mil 380 pesos
  • Retráctil Platino 1: 4 mil 990 pesos
  • Platino: 5 mil 600 pesos
  • Ring Side: 6 mil 210 pesos
  • Primera fila: 7 mil 430 pesos
  • Access Q&A 2 (Platino): 8 mil 40 pesos
  • Access Q&A 1 (Ring Side): 9 mil 870 pesos
  • Access 360 (First Row): 12 mil 310 pesos
Los precios de los boletos
Los precios de los boletos para la Arena Monterrey van desde 565 pesos en balcón hasta 12,310 pesos para la exclusiva primera fila Access 360. (Captura de pantalla Super Boletos)

Esta diversidad de precios permite que tanto el público tradicional como los coleccionistas de experiencias exclusivas encuentren la localidad ideal para disfrutar de una función única.

Cartelera y expectativas: estrellas internacionales y títulos en juego

Aunque la cartelera oficial aún no ha sido publicada, se anticipa la presencia de figuras de primer nivel. Entre los nombres que suenan destacan Dominik Mysterio, quien podría defender el Megacampeonato AAA frente a El Grande Americano II, así como Hijo del Vikingo, Lady Flammer, Mr. Iguana, La Parka, Penta y Rey Fénix.

De esta manera, se prevé que el evento incluya combates con títulos de AAA y WWE en disputa, junto a la participación de luchadores de ambas organizaciones. Esta fusión de talentos y estilos refuerza la apuesta por un show que eleve el nivel competitivo de la lucha libre mexicana.

La cartelera de la Noche
La cartelera de la Noche de los Grandes promete combates inéditos con estrellas de México y Estados Unidos en disputa por títulos de AAA y WWE. (Captura de video AAA)

La expectativa es que la Noche de los Grandes se consolide como una referencia obligada para los próximos años, posicionando a Monterrey en la ruta de los grandes eventos internacionales.

Temas Relacionados

Noche de los GrandesAAAWWELucha LibreBoletosPreciosmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Le salió caro el festejo a Efraín Juárez: tendrá que pagar miles de pesos por sus gestos en el partido contra Cruz Azul

Las imágenes de los gestos del estratega al final del partido ante La Máquina provocaron la imposición de una sanción significativa por parte de la Liga MX

Le salió caro el festejo

Por qué Santos Escobar tendrá que operarse tras lesión en WWE NXT y AAA

Su futuro inmediato dependerá de cómo evolucione tras el procedimiento, mientras WWE y AAA deberán buscar alternativas en los cuadriláteros

Por qué Santos Escobar tendrá

Jaime Munguía peleará por un título mundial el 2 de mayo en la cartelera de David Benavidez vs Zurdo Ramírez

La ausencia de Saúl “Canelo” Álvarez en las carteleras de mayo de 2026 no ha impedido que otros boxeadores mexicanos tomen el centro de la escena

Jaime Munguía peleará por un

Diego Lainez rompe el silencio y pone en duda su elección en Europa: ¿se equivocó?

Su etapa en el futbol europeo estuvo marcada por la falta de continuidad dentro del campo

Diego Lainez rompe el silencio

México vs Panamá: a qué hora y dónde ver el partido de la selección femenil en el Premundial Marruecos 2026

El conjunto liderado por Miguel Gamero buscará ampliar su diferencia de goles ante un conjunto canalero que no mostró resistencia en su primer encuentro

México vs Panamá: a qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atrapan en México a siete

Atrapan en México a siete criminales buscados en EEUU por narcotráfico y abuso sexual

“Miente la FGR”: exhiben a cursantes bebiendo dentro de centro de formación de la FGR, contrario a lo que dijo la institución

Capturan en CDMX a “La Maracucha”, integrante del “Tren de Aragua” por trata, extorsión y narcomenudeo

Detienen en Sonora a “El Sapo”, objetivo prioritario acusado de tráfico de droga hacia EEUU

Desde la incompetencia hasta falta de coordinación: las posibles razones por las que FGR no aseguró la cabaña de El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Preocupa salud de María Elena

Preocupa salud de María Elena Saldaña ‘La Güereja’ tras desmayarse en público: “Se le bajó la presión”

Alana Flores asegura que una persona del equipo de Flor Vigna agredió a su mamá y promete venganza

Este es el precio de los boletos para Caifanes en el Estadio GNP Seguros de CDMX

El PRI CONFIRMA a Tony Meléndez de Grupo Primavera como aspirante fuerte a gubernatura de Chihuahua

BTS presenta especial “Arirang”: ¿A qué hora se podrá ver el concierto en México?

DEPORTES

Le salió caro el festejo

Le salió caro el festejo a Efraín Juárez: tendrá que pagar miles de pesos por sus gestos en el partido contra Cruz Azul

Por qué Santos Escobar tendrá que operarse tras lesión en WWE NXT y AAA

Jaime Munguía peleará por un título mundial el 2 de mayo en la cartelera de David Benavidez vs Zurdo Ramírez

Diego Lainez rompe el silencio y pone en duda su elección en Europa: ¿se equivocó?

México vs Panamá: a qué hora y dónde ver el partido de la selección femenil en el Premundial Marruecos 2026