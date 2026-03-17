Rumbo al Mundial 2026: estos son los jugadores panameños que han jugado en la Liga Mx

Felipe Baloy, Coco Carrasquilla y Luis Tejada encabezan la lista de futbolistas canaleros que han destacado dentro del futbol mexicano. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Los futbolistas panameños han tenido una presencia limitada en el fútbol mexicano, aunque algunos canaleros han logrado abrirse espacio en diversos clubes a lo largo de las décadas.

El caso más sonado hoy es Adalberto “Coco” Carrasquilla, mediocampista titular de Pumas UNAM. El panameño se ha consolidado en el esquema universitario y es habitual en las convocatorias de su selección nacional.

Felipe Baloy

Felipe Baloy anotó el primer gol de Panamá en la historia de los Mundiales (AFP)

El defensor panameño Felipe Baloy se erige como el jugador canalero más destacado en la historia de la Liga MX, pasando a la historia como uno de los zagueros más destacados que ha llegado al futbol mexicano.

Durante su etapa en México, vistió la camiseta de equipos como Monterrey, Santos Laguna, América, Morelia y Atlas, disputando más de 100 partidos y siendo un defensa sólido en cada uno de sus clubes.

Sin embargo, sus mayores logros los consiguió en el Norte tanto con la camiseta de los Rayados de Monterrey con quienes fue campeón en el Apertura 2009 y con la playera de Santos Laguna, donde obtuvo el título en el Clausura 2012.

El legado de Luis Tejada

Foto de archivo de Luis "Matador" Tejada (18) durante un partido de la Copa del Mundo 2018. Estadio Fisht, Sochi, Rusia. 18 de junio de 2018. (REUTERS/Max Rossi)

Luis Tejada, conocido como “El Matador”, dejó una huella significativa como otro de los panameños destacados en la Liga MX. El delantero, que en paz descanse, llegó a Toluca en 2008, donde debutó marcando un gol decisivo de último minuto ante Atlante que catapultó a los Diablos Rojos al liderato general.

Su paso por los escarlatas incluyó una final perdida, pero demostró olfato goleador y calidad en momentos clave. Posteriormente militó en los Tiburones Rojos del Veracruz del 2013 al 2015.

Adalberto Carrasquilla

El mediocampista de los Pumas de la UNAM es uno de los futbolistas más constantes dentro de la selección canalera y es el jugador creativo en el esquema de Efraín Juárez, donde su buen desempeño ha sido clave para que hoy el cuadro universitario esté en los primeros lugares de la tabla general.

Blas Pérez

(REUTERS/Matthew Childs)

El delantero histórico de los canaleros tuvo su primera experiencia en la Liga Mx con los Tigres para posteriormente pasar por clubes como Pachuca, San Luis y León

Otros jugadores canaleros en Liga Mx

Edgar Bárcenas con Mazatlán y José Luis Rodríguez con Santos Laguna son otros futbolistas del país centroamericano que han pasado por la liga mexicana.