México Deportes

Ellos son los futbolistas japoneses que han pasado por la Liga MX

Desde inicios de los años 2000, algunos futbolistas japoneses han encontrado espacio en equipos del futbol mexicano

Guardar
(REUTERS/Alexandre Loureiro)
(REUTERS/Alexandre Loureiro)

La presencia de futbolistas japoneses en el futbol mexicano ha sido poco frecuente, pero a lo largo de los años algunos jugadores provenientes de Japón han encontrado espacio en distintos clubes del país.

El caso más recordado es el del mediocampista Keisuke Honda, cuya llegada generó gran atención en la Liga MX, aunque no ha sido el único futbolista nipón que tuvo actividad en el balompié mexicano.

Antes y después de su paso por México, otros jugadores japoneses también formaron parte de equipos del país en diferentes momentos, desde futbolistas considerados pioneros hasta algunos que tuvieron breves etapas en clubes del futbol nacional.

Keisuke Honda, el japonés más recordado en el futbol mexicano

(REUTERS/Kane Wu)
(REUTERS/Kane Wu)

El nombre que con mayor frecuencia se asocia con la presencia japonesa en la Liga MX es el de Keisuke Honda. El mediocampista llegó en 2017 al Pachuca procedente del AC Milan, un fichaje que generó atención mediática dentro del futbol mexicano.

Durante su etapa con los Tuzos, Honda se convirtió en una de las figuras del plantel y participó en competencias internacionales con el club, entre ellas la CONCACAF Champions League y el Mundial de Clubes.

Otros futbolistas japoneses que jugaron en México

Más allá de la experiencia de Honda, varios jugadores de origen nipón han tenido paso por equipos del futbol mexicano en distintos momentos, aunque con menor notoriedad.

Kenji Fukuda es considerado el primer futbolista japonés en competir en territorio mexicano. El delantero defendió las camisetas de los Tuzos de Pachuca y del Irapuato FC durante 2005.

Años después, el mediocampista Yuto Ono también encontró oportunidades en el país, con una trayectoria que incluyó a equipos como Necaxa, Celaya FC, Veracruz y Atlético San Luis.

Otro nombre que formó parte de esta lista es el mediocampista ofensivo Reiji Sato, quien tuvo paso por clubes como Atlético Morelia, Zacatepec y Estudiantes Tecos.

En una etapa más reciente, el Club León contó en su plantel con dos futbolistas japoneses: el mediocampista Shu Tanaka, quien llegó en 2017, y el delantero Kaiki Tomita.

Aunque su presencia ha sido limitada a lo largo de los años, estos casos reflejan distintos momentos en los que jugadores japoneses encontraron una oportunidad para competir dentro del futbol mexicano.

Temas Relacionados

Liga MXJapónJaponesesmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

EN VIVO: México ya le gana por goleada a Jamaica en el Pre Mundial Femenil Marruecos 2026

El equipo mexicano quiere mejorar el tercer lugar que se obtuvo en la categoría en 2025

EN VIVO: México ya le

Julián Quiñones sueña con representar a México en el Mundial 2026: “Me mato cada día en los partidos”

El exdelantero de las Águilas continúa trabajando para que pueda ser considerado por Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo

Julián Quiñones sueña con representar

Revelan la cifra millonaria destinada a las obras públicas por el Mundial 2026 en México: así fueron distribuidos

México albergará una justa mundialista por tercera ocasión en su historia

Revelan la cifra millonaria destinada

Cristiano Ronaldo sí vendrá al Estadio Azteca para el partido contra México: medio saudí lo confirma

El Bicho aún es considerado por su técnico, Roberto Martínez pese a su proceso de recuperación

Cristiano Ronaldo sí vendrá al

Penta Zero Miedo retiene el título Intercontinental en lucha épica ante Dragon Lee en WWE RAW

El luchador de Ecatepec sobrevivió a un combate intenso que desató la euforia del público en San Antonio

Penta Zero Miedo retiene el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo que descubrió el “panteón

Colectivo que descubrió el “panteón clandestino” con varios restos humanos en Sonora busca a joven que desapareció en 2019

Fiscalía de Guanajuato trató de ocultar feminicidios de dos jóvenes en Huanímaro, pobladores exigen justicia

Por opacidad de la FGR, jueza ordena reabrir investigación contra vicealmirante Farías Laguna por caso de huachicol fiscal

En territorio de Los Mayos: Marina desmantela ‘narcolaboratorio’ de metanfetaminas en Culiacán

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de marzo: novedades al momento

ENTRETENIMIENTO

Junior H levanta la voz

Junior H levanta la voz en Texas contra la prohibición de los narcocorridos en México: “Es el gobierno contra nosotros”

Detienen a tres por robo y agresión contra la influencer Evelyn Villa en Toluca |Video

Tía abuela de Luis Miguel reacciona a las fotos filtradas del hijo mayor de ‘El Sol de México’: “Es guapo”

Cómo preparar un delicioso licuado de plátano y yogur que aporta energía al cuerpo

Frankie Muniz revela a fans mexicanos cómo se filmó la épica escena del Komodo 3000 en ‘Malcolm el de en medio’

DEPORTES

EN VIVO: México ya le

EN VIVO: México ya le gana por goleada a Jamaica en el Pre Mundial Femenil Marruecos 2026

Julián Quiñones sueña con representar a México en el Mundial 2026: “Me mato cada día en los partidos”

Revelan la cifra millonaria destinada a las obras públicas por el Mundial 2026 en México: así fueron distribuidos

Cristiano Ronaldo sí vendrá al Estadio Azteca para el partido contra México: medio saudí lo confirma

Penta Zero Miedo retiene el título Intercontinental en lucha épica ante Dragon Lee en WWE RAW