Ellos son los futbolistas japoneses que han pasado por la Liga MX

(REUTERS/Alexandre Loureiro)

La presencia de futbolistas japoneses en el futbol mexicano ha sido poco frecuente, pero a lo largo de los años algunos jugadores provenientes de Japón han encontrado espacio en distintos clubes del país.

El caso más recordado es el del mediocampista Keisuke Honda, cuya llegada generó gran atención en la Liga MX, aunque no ha sido el único futbolista nipón que tuvo actividad en el balompié mexicano.

Antes y después de su paso por México, otros jugadores japoneses también formaron parte de equipos del país en diferentes momentos, desde futbolistas considerados pioneros hasta algunos que tuvieron breves etapas en clubes del futbol nacional.

Keisuke Honda, el japonés más recordado en el futbol mexicano

(REUTERS/Kane Wu)

El nombre que con mayor frecuencia se asocia con la presencia japonesa en la Liga MX es el de Keisuke Honda. El mediocampista llegó en 2017 al Pachuca procedente del AC Milan, un fichaje que generó atención mediática dentro del futbol mexicano.

Durante su etapa con los Tuzos, Honda se convirtió en una de las figuras del plantel y participó en competencias internacionales con el club, entre ellas la CONCACAF Champions League y el Mundial de Clubes.

Otros futbolistas japoneses que jugaron en México

Más allá de la experiencia de Honda, varios jugadores de origen nipón han tenido paso por equipos del futbol mexicano en distintos momentos, aunque con menor notoriedad.

Kenji Fukuda es considerado el primer futbolista japonés en competir en territorio mexicano. El delantero defendió las camisetas de los Tuzos de Pachuca y del Irapuato FC durante 2005.

Años después, el mediocampista Yuto Ono también encontró oportunidades en el país, con una trayectoria que incluyó a equipos como Necaxa, Celaya FC, Veracruz y Atlético San Luis.

Otro nombre que formó parte de esta lista es el mediocampista ofensivo Reiji Sato, quien tuvo paso por clubes como Atlético Morelia, Zacatepec y Estudiantes Tecos.

En una etapa más reciente, el Club León contó en su plantel con dos futbolistas japoneses: el mediocampista Shu Tanaka, quien llegó en 2017, y el delantero Kaiki Tomita.

Aunque su presencia ha sido limitada a lo largo de los años, estos casos reflejan distintos momentos en los que jugadores japoneses encontraron una oportunidad para competir dentro del futbol mexicano.