México Deportes

Chivas vs Santos EN VIVO: el rebaño sagrado busca retomar el liderato cuando se enfrente al conjunto de Torreón

Los rojiblancos reciben en el Estadio Akron al último lugar de la Liga MX mientras buscan escalar posiciones en la parta alta de la tabla

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22:39 hsHoy

Este es el once titular del Santos:

  • Carlos Acevedo(1)
  • Haret Ortega (19)
  • Bruno Amione (2)
  • Emmanuel Echeverría (17)
  • José Abella (4)
  • Carlos Gruezo (11)
  • Javier Güemez (6)
  • Ezequiel Bullaude (10)
  • Francisco Villalba (21)
  • Luis Gómez (193)
  • Lucas Di Yorio (9)
22:26 hsHoy

Este es el once titular de las Chivas:

  • Raúl Rangel (1)
  • Diego Campillo (19)
  • José Castillo (2)
  • Richard Ledezma (37)
  • Bryan González (5)
  • Fernando González (28)
  • Roberto Alvarado (25)
  • Efraín Álvarez (10)
  • Omar Govea (6)
  • Armando González (34)
  • Ángel Sepúlveda (20)
22:18 hsHoy

Chivas recibe al Santos Laguna en el Estadio Akron en el duelo correspondiente a la Jornada 11.

El rebaño sagrado marcha en tercer lugar y aspira a subir posiciones para regresar al liderato de la Liga MX, mientras que Santos se ubica en el lugar 18 y buscará no quedar en el último lugar que obligue al conjunto a pagar la multa correspondiente.

22:10 hsHoy

Este es el récord que Chivas podría alcanzar contra Santos en el Estadio Akron

El equipo dirigido por Gabriel Milito puede alcanzar una marca importante como local si vence a Santos Laguna

Chivas podría alcanzar una marca
Chivas podría alcanzar una marca importante si logra vencer a Santos. (TW Chivas)

El Estadio Akron ha sido testigo de una serie de victorias que han consolidado a Chivas como uno de los equipos más sólidos en casa en los últimos torneos.

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21:26 hsHoy

Chivas vs Santos: a qué hora y dónde ver EN VIVO al rebaño en la búsqueda de un nuevo récord en la Liga MX

El rebaño quiere reiniciar su cuenta positiva ante unos Guerreros que no han podido levantar en el Clausura 2026

Santos quiere sumar su segunda
Santos quiere sumar su segunda victoria en el torneo, pero se toparán con un equipo rojiblanco que quiere mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación. (TW Chivas)

Chivas se juega los tres puntos y acercarse nuevamente a lo más alto de la clasificación cuando enfrente a los Santos Laguna en la Jornada 11, un equipo que ha tenido muchos problemas para poder obtener victorias en el Clausura 2026 y que se perfila para ser el sotanero del torneo, aunque esto no debe relajar a los rojiblancos.

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