Chivas vs Santos EN VIVO: el rebaño sagrado busca retomar el liderato cuando se enfrente al conjunto de Torreón

Chivas recibe al Santos Laguna en el Estadio Akron en el duelo correspondiente a la Jornada 11.
El rebaño sagrado marcha en tercer lugar y aspira a subir posiciones para regresar al liderato de la Liga MX, mientras que Santos se ubica en el lugar 18 y buscará no quedar en el último lugar que obligue al conjunto a pagar la multa correspondiente.
El Estadio Akron ha sido testigo de una serie de victorias que han consolidado a Chivas como uno de los equipos más sólidos en casa en los últimos torneos.
Chivas se juega los tres puntos y acercarse nuevamente a lo más alto de la clasificación cuando enfrente a los Santos Laguna en la Jornada 11, un equipo que ha tenido muchos problemas para poder obtener victorias en el Clausura 2026 y que se perfila para ser el sotanero del torneo, aunque esto no debe relajar a los rojiblancos.