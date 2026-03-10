Pumas vs Cruz Azul: cuánto cuestan los boletos para ver el partido de la jornada 11 en Ciudad Universitaria

Pumas y Cruz Azul medirán fuerzas en la jornada número 11 del Clausura 2026 (Marlem Suárez/ Infobae México)

Pumas dio a conocer los precios oficiales de los boletos para su partido contra Cruz Azul de este fin de semana en el Estadio Olímpico Universitario en lo que será la jornada número 11 del Clausura 2026.

El duelo entre ambas escuadras ha generado grandes expectativas ya que son las dos mejores ofensivas del torneo actualmente. A esto se suma el antecedente que tuvieron en el último partido, donde se lesionó Kevin Mier tras una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla.

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido el Pumas vs Cruz Azul en el Olímpico Universitario?

Los precios de los boletos para el partido entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico van desde los 270 pesos hasta los 930 pesos según sea la zona. Las entradas ya están a la venta en línea a través de la página oficial de ticketmaster (cabe señalar que los precios no incluyen pagos por servicios).

Cabecera norte | $270 pesos.

Cabecera sur | $420 pesos.

Pebetero | $430 pesos.

Planta baja | $510 pesos.

Palomar | $580 pesos.

Palomar Goya | $630 pesos.

Platea | $930 pesos.

Palco | $930 pesos.

Los precios de los boletos para el partido entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico van desde los 270 pesos hasta los 930 pesos (X@PumasMX)

¿Cómo llegan los auriazules y la Máquina para el partido de la jornada 11?

Los universitarios llegarán al encuentro motivados luego de haber conseguido una victoria apretada 1 por 0 contra el Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El proyecto de Efraín Juárez comienza a tener resultados poco a poco y parece que será uno de los equipos que estará peleando en la próxima Liguilla.

Actualmente son la segunda mejor ofensiva con 18 goles y marchan como quinto lugar con 19 puntos producto de 5 victorias, 4 empates y solo un partido perdido.

Kevin Mier tuvo una fractura de tibia en el Cruz Azul vs Pumas (REUTERS/Henry Romero)

Por su parte, “La Máquina” llegará prendida y con el acelerador hasta el fondo luego de golear al Atlético San Luis 3 goles por 0 en la jornada pasada. El equipo de Nicolás Larcamón vive un excelente momento y marcha como líder del torneo con 25 puntos gracias a las 8 victorias, el empate y la derrota que llevan en el campeonato. Además, son la mejor ofensiva del campeonato con 20 goles a favor y 9 en contra, superando a los auriazules.

¿Cuándo y dónde ver el partido entre universitarios y celestes?

Quienes no puedan asistir al encuentro personalmente, lo podrán disfrutar completamente en vivo por ViX Premium, TUDN, Layvtime o por televisión gratuita por Canal 5. El duelo está programado para el sábado 14 de marzo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha de Ciudad Universitaria.

El último enfrentamiento entre ambas escuadras fue en la jornada número 17 del Apertura 2025 en el Estadio Cuauhtémoc donde los universitarios ganaron 3 goles a 2.