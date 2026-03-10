México Deportes

Pumas vs Cruz Azul: cuánto cuestan los boletos para ver el partido de la jornada 11 en Ciudad Universitaria

El duelo entre ambas escuadras ha generado grandes expectativas ya que son las dos mejores ofensivas del torneo

Guardar
Pumas y Cruz Azul medirán
Pumas y Cruz Azul medirán fuerzas en la jornada número 11 del Clausura 2026 (Marlem Suárez/ Infobae México)

Pumas dio a conocer los precios oficiales de los boletos para su partido contra Cruz Azul de este fin de semana en el Estadio Olímpico Universitario en lo que será la jornada número 11 del Clausura 2026.

El duelo entre ambas escuadras ha generado grandes expectativas ya que son las dos mejores ofensivas del torneo actualmente. A esto se suma el antecedente que tuvieron en el último partido, donde se lesionó Kevin Mier tras una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla.

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido el Pumas vs Cruz Azul en el Olímpico Universitario?

Los precios de los boletos para el partido entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico van desde los 270 pesos hasta los 930 pesos según sea la zona. Las entradas ya están a la venta en línea a través de la página oficial de ticketmaster (cabe señalar que los precios no incluyen pagos por servicios).

  • Cabecera norte | $270 pesos.
  • Cabecera sur | $420 pesos.
  • Pebetero | $430 pesos.
  • Planta baja | $510 pesos.
  • Palomar | $580 pesos.
  • Palomar Goya | $630 pesos.
  • Platea | $930 pesos.
  • Palco | $930 pesos.
Los precios de los boletos
Los precios de los boletos para el partido entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico van desde los 270 pesos hasta los 930 pesos (X@PumasMX)

¿Cómo llegan los auriazules y la Máquina para el partido de la jornada 11?

Los universitarios llegarán al encuentro motivados luego de haber conseguido una victoria apretada 1 por 0 contra el Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El proyecto de Efraín Juárez comienza a tener resultados poco a poco y parece que será uno de los equipos que estará peleando en la próxima Liguilla.

Actualmente son la segunda mejor ofensiva con 18 goles y marchan como quinto lugar con 19 puntos producto de 5 victorias, 4 empates y solo un partido perdido.

Kevin Mier tuvo una fractura
Kevin Mier tuvo una fractura de tibia en el Cruz Azul vs Pumas (REUTERS/Henry Romero)

Por su parte, “La Máquina” llegará prendida y con el acelerador hasta el fondo luego de golear al Atlético San Luis 3 goles por 0 en la jornada pasada. El equipo de Nicolás Larcamón vive un excelente momento y marcha como líder del torneo con 25 puntos gracias a las 8 victorias, el empate y la derrota que llevan en el campeonato. Además, son la mejor ofensiva del campeonato con 20 goles a favor y 9 en contra, superando a los auriazules.

¿Cuándo y dónde ver el partido entre universitarios y celestes?

Quienes no puedan asistir al encuentro personalmente, lo podrán disfrutar completamente en vivo por ViX Premium, TUDN, Layvtime o por televisión gratuita por Canal 5. El duelo está programado para el sábado 14 de marzo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha de Ciudad Universitaria.

El último enfrentamiento entre ambas escuadras fue en la jornada número 17 del Apertura 2025 en el Estadio Cuauhtémoc donde los universitarios ganaron 3 goles a 2.

Temas Relacionados

PumasCruz AzulJornada 11Ciudad UniversitariaEstadio Olímpico UniversitarioClausura 2026BoletosPreciosLiga MXmexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

¿Quién es la joven promesa del San Luis que fue cedido al Atlético de Madrid?

Con este movimiento, el atacante mexicano dará el siguiente paso en su formación al incorporarse a las categorías inferiores del club colchonero

¿Quién es la joven promesa

Muere Héctor Gómez Sierra, ciclista mexicano de 20 años que realizaba una prueba para la Olimpiada Nacional

La noticia generó consternación en toda la comunidad oaxaqueña y del deporte en todo el país

Muere Héctor Gómez Sierra, ciclista

Penta Zero Miedo retiene el título Intercontinental de WWE y da mensaje motivacional: “Esto es para toda mi gente de México”

El luchador mexicano defendió con éxito su campeonato y dedicó su victoria a quienes luchan todos los días por cumplir sus sueños

Penta Zero Miedo retiene el

¿César Montes en riesgo de perderse el Mundial 2026? Esto es lo que se sabe tras su lesión

La situación del central mexicano será seguida de cerca por el cuerpo técnico del Tri, que en los próximos días definirá su lista para la Fecha FIFA de marzo

¿César Montes en riesgo de

Jardine pide al América pensar primero en Philadelphia y no en el Inter Miami de Messi

El cuadro de Coapa inicia su camino en la fase eliminatoria del torneo regional ante un rival que ha mantenido continuidad en su proyecto deportivo

Jardine pide al América pensar
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Era improbable que se entregara”:

“Era improbable que se entregara”: Defensa justifica abatimiento de ‘El Mencho’, narra cómo fue persecución y captura del líder del CJNG

Madres buscadoras logran la detención de ‘La Tía’, operadora del CJNG ligada a desapariciones de jóvenes en Tijuana

Caen presuntos miembros de la Familia Michoacana con más de 170 mil pesos en San José del Rincón, Edomex

Fiscalía de Sonora confirma que fue abatido uno de los asesinos de Édgar Martínez Biebrich, hijo de la alcaldesa de Bacanora

Ataque armado en Concordia, Sinaloa, deja un civil herido y aseguran campamento con arsenal

ENTRETENIMIENTO

Ex juez de Miss Universo

Ex juez de Miss Universo expone detalles de grabaciones de supuesto fraude en favor de Fátima Bosch

Ricardo Manjarrez, periodista que tomó las fotos del hijo de Luis Miguel, revela qué le dijo Aracely Arámbula

Ventaneando bajo fuego en redes tras revelar cómo luce el hijo de Luis Miguel: “Son incapaces de respetar”

Quién es Miguel Gallego Arámbula, el hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula: perfil, relación con ‘El Sol’ y más

El comediante de ‘La hora pico’ que hoy batalla contra su salud y pensamientos de muerte

DEPORTES

Muere Héctor Gómez Sierra, ciclista

Muere Héctor Gómez Sierra, ciclista mexicano de 20 años que realizaba una prueba para la Olimpiada Nacional

Penta Zero Miedo retiene el título Intercontinental de WWE y da mensaje motivacional: “Esto es para toda mi gente de México”

¿César Montes en riesgo de perderse el Mundial 2026? Esto es lo que se sabe tras su lesión

Jardine pide al América pensar primero en Philadelphia y no en el Inter Miami de Messi

Galatasaray vs Liverpool: cuándo y dónde ver los octavos de final de la UEFA Champions League en México