México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol: sigue en vivo el juego de la novena mexicana

México y Estados Unidos disputarán este lunes 9 de marzo a las 18:00 (hora del centro) su tercer partido dentro del Clásico Mundial de Beisbol, con ambos equipos en busca de asegurar su lugar en la siguiente fase.
Ambos conjuntos lideran actualmente el Grupo B junto a Italia, acumulando dos victorias en el torneo, por lo que este enfrentamiento será determinante para sus aspiraciones de clasificación. En su debut, México superó a Gran Bretaña por 8-2, aunque los británicos limitaron a la novena dirigida por Benjamín Gil a solo dos imparables en siete entradas.
En su segundo compromiso, la selección mexicana no tuvo inconvenientes en derrotar a Brasil con un marcador de 16-0, cerrando el juego por la vía de la misericordia en la sexta entrada.
El naturalizado mexicano salió al campo de juego con un zarape color rojo que llamó la atención de la afición, Arozarena se ha convertido en uno de los jugadores más queridos de la afición.
Este es el Line Up de la selección mexicana de Beisbol para el partido contra Estados Unidos:
Este enfrentamiento será crucial para definir quién liderará el Grupo B en donde se encuentra la novena mexicana junto con Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil.