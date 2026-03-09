México Deportes

México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol: sigue en vivo el juego de la novena mexicana

El equipo de Benjamín Gil saldrá al diamante a defender su marca invicta desde que debutaron en el WBC 2026

Mar 8, 2026; Houston, TX, United States; Mexico center fielder Alek Thomas (5) celebrates his run against Brazil in the fourth inning at Daikin Park. Mandatory Credit: Thomas Shea-Imagn Images

México y Estados Unidos disputarán este lunes 9 de marzo a las 18:00 (hora del centro) su tercer partido dentro del Clásico Mundial de Beisbol, con ambos equipos en busca de asegurar su lugar en la siguiente fase.

Ambos conjuntos lideran actualmente el Grupo B junto a Italia, acumulando dos victorias en el torneo, por lo que este enfrentamiento será determinante para sus aspiraciones de clasificación. En su debut, México superó a Gran Bretaña por 8-2, aunque los británicos limitaron a la novena dirigida por Benjamín Gil a solo dos imparables en siete entradas.

En su segundo compromiso, la selección mexicana no tuvo inconvenientes en derrotar a Brasil con un marcador de 16-0, cerrando el juego por la vía de la misericordia en la sexta entrada.

00:00 hsHoy

Randy Arozarena sale al diamante con un zarape

El naturalizado mexicano salió al campo de juego con un zarape color rojo que llamó la atención de la afición, Arozarena se ha convertido en uno de los jugadores más queridos de la afición.

23:47 hsAyer

Esta es la increíble racha de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial, ¿podrá mantenerla?

La novena mexicana enfrenta a Estados Unidos el 9 de marzo, en un duelo que promete acción y puede definir el grupo B en el Clásico Mundial de Beisbol

La Selección Mexicana llega al Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer en tres de sus últimos cuatro duelos ante Estados Unidos. (AP Photo/Marta Lavandier)

En el contexto del Clásico Mundial de Beisbol 2026, la Selección Mexicana llega a su próximo duelo frente a Estados Unidos el 9 de marzo con una sorprendente serie de resultados que han cambiado la narrativa en la rivalidad más seguida de la región.

23:44 hsAyer

Line Up de México

Este es el Line Up de la selección mexicana de Beisbol para el partido contra Estados Unidos:

  • Jarren Duran
  • Randy Arozarena
  • Jonathan Aranda
  • Alejandro Kirk
  • Rowdy Tellez
  • Nacho Álvarez Jr
  • Nick Gonzales
  • Alek Thomas
  • Joey Ortiz
23:11 hsAyer

México vs Estados Unidos: cuándo y dónde ver el tercer juego del tricolor dentro del Clásico Mundial de Beisbol

Los dirigidos por Benjamín Gil buscarán dar una vez la sorpresa ante una selección plagada de estrellas, encabezadas por Paul Skenes en el montículo

Los dirigidos por Benjamín Gil buscarán dar una vez la sorpresa ante una selección plagada de estrellas, encabezadas por Paul Skenes en el montículo. (Thomas Shea-Imagn Images)

México se enfrenta a Estados Unidos este lunes 9 de marzo a las 18:00 horas (tiempo del centro) dentro del Clásico Mundial de Beisbol desde el Daikin Park, casa de los Astros de Houston, donde ambos equipos saldrán al diamante en búsqueda de su tercera victoria en el torneo.

23:02 hsAyer

México y Estados Unidos se enfrentan en el Mundial de Beisbol 2026

México y Estados Unidos se enfrentan en el Mundial de Beisbol 2026 (Thomas Shea-Imagn Images via REUTERS)

Uno de los partidos más esperados en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 se trata del duelo entre México y Estados Unidos. Ambos países con una gran rivalidad llegan invictos a este enfrentamiento de fase de grupos. El diamante del Daikin Park será el escenario donde ambas selecciones saldrán a defender su marca.

Este enfrentamiento será crucial para definir quién liderará el Grupo B en donde se encuentra la novena mexicana junto con Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

