México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol: sigue en vivo el juego de la novena mexicana

Mar 8, 2026; Houston, TX, United States; Mexico center fielder Alek Thomas (5) celebrates his run against Brazil in the fourth inning at Daikin Park. Mandatory Credit: Thomas Shea-Imagn Images

México y Estados Unidos disputarán este lunes 9 de marzo a las 18:00 (hora del centro) su tercer partido dentro del Clásico Mundial de Beisbol, con ambos equipos en busca de asegurar su lugar en la siguiente fase.

Ambos conjuntos lideran actualmente el Grupo B junto a Italia, acumulando dos victorias en el torneo, por lo que este enfrentamiento será determinante para sus aspiraciones de clasificación. En su debut, México superó a Gran Bretaña por 8-2, aunque los británicos limitaron a la novena dirigida por Benjamín Gil a solo dos imparables en siete entradas.

En su segundo compromiso, la selección mexicana no tuvo inconvenientes en derrotar a Brasil con un marcador de 16-0, cerrando el juego por la vía de la misericordia en la sexta entrada.