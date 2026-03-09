Brasil vs México Clásico Mundial de Beisbol en vivo: la novena tricolor ya lo gana 4 - 0

La novena mexicana continúa su camino en el Clásico Mundial de Beisbol, tras debutar con una victoria ante Gran Bretaña, ahora se mide ante Brasil para mantener su buen arranque en el torneo y así mantenerse para la siguiente ronda.

México se enfrenta a Brasil en el Mundial de Beisbol

Jonathan Aranda conectó un batazo y permitió que Randy Arozarena concluyera su carrera, los mexicanos adelantan en la pizarra.

Últimas noticias

