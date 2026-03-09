México Deportes

Brasil vs México Clásico Mundial de Beisbol en vivo: la novena tricolor ya lo gana 4 - 0

La novena dirigida por Benjamín Gil buscará su segunda victoria para mantenerse como líder de grupo

Guardar
00:49 hsHoy

Tercera carrera de México

Nick Gonzales impulsó a Alejandro Kirk quien marca la tercera carrera

00:42 hsHoy

Segunda carrera para México

Alejandro Kirk permitió que la novena tricolor marcara su segunda carrera y Jonathan Aranda anotó.

00:35 hsHoy

Primera carrera de la novena mexicana

Jonathan Aranda conectó un batazo y permitió que Randy Arozarena concluyera su carrera, los mexicanos adelantan en la pizarra.

00:29 hsHoy

1ra a la alta

Primer out de Brasil.

Alex Thomas recuperó para Nick Gonzales

00:25 hsHoy

Inicia el juego

Este es el Line Up de ambos equipos

Brasil

  • Ramirez
  • Carvalho
  • Reginatto
  • Gomes
  • Ito
  • Rojo
  • Mascai
  • Carmo
  • Maciel
  • Pardinho

México

  • Jarren Durán
  • Randy Arozarena
  • Jonathan Aranda
  • Alejandro Kirk
  • Rowdy Téllez
  • Ignacio Álvarez Jr.
  • Nick Gonzales
  • Alek Thomas
  • Joey Ortiz
  • Taujuan Walker
00:17 hsHoy

México se enfrenta a Brasil en el Mundial de Beisbol

México integrará el Grupo B
México integrará el Grupo B en Houston junto a Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil e Italia, enfrentando rivales de diferentes perfiles y fortalezas. (X/ @MexicoBeis)

La novena mexicana continúa su camino en el Clásico Mundial de Beisbol, tras debutar con una victoria ante Gran Bretaña, ahora se mide ante Brasil para mantener su buen arranque en el torneo y así mantenerse para la siguiente ronda.

Temas Relacionados

Clásico Mundial de Beisbolselección mexicanaselección mexicana de beisbolClásico Mundial de Beisbol 2026mexico-deportes

Últimas noticias

Esta es la increíble racha de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial, ¿podrá mantenerla?

La novena mexicana enfrenta a Estados Unidos el 9 de marzo, en un duelo que promete acción y puede definir el grupo B en el Clásico Mundial de Beisbol

Esta es la increíble racha

Día Internacional de la Mujer: cuáles son las deportistas mexicanas que destacan a nivel mundial

Estas son las atletas de México que están dejando huella y dentro del país pero que en estos últimos meses han defendido los colores con todo

Día Internacional de la Mujer:

Benavidez revela la millonaria oferta que rechazo Canelo Álvarez para enfrentarlo: “Que se joda”

El Monstruo Mexicano sostiene que el tapatío ha rechazado ofertas millonarias

Benavidez revela la millonaria oferta

Secretaría de Turismo destaca el papel de las mujeres en el sector turístico y en el desarrollo del país

Josefina Rodríguez Zamora, informó que en 2025 las mujeres representaron 54.2% del personal ocupado

Secretaría de Turismo destaca el

Tijuana vs Santos Laguna: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 10 en vivo

Las dos escuadras buscan dar vuelta a su mal inicio de temporada y enderezar el camino rumbo al cierre del torneo

Tijuana vs Santos Laguna: cuándo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sofía Gonet se arrancó las

Sofía Gonet se arrancó las extensiones del pelo con ayuda de Cami Mayan: el video del resultado

Inflación, Justicia y reelección: las 20 definiciones de Javier Milei

Por qué tu parabrisas tiene puntos negros: el motivo que beneficia a tu auto

Mataron de una puñalada a un adolescente de 18 años en Bariloche: el agresor era conocido de la víctima

Cayó en Chacarita un sospechoso en una causa narco: les ofreció a los policías $5 millones para que lo suelten

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

Donald Trump dijo que el aumento del precio del petróleo por la guerra es “un pequeño precio a pagar”

Lula da Silva anunció que impulsará la prohibición de casinos digitales en Brasil para frenar la adicción a las apuestas

Una protesta antiislámica en Manhattan termina con explosivos, detenidos y cierre de calles

DEPORTES

Sorprendente revelación de Xavi: por

Sorprendente revelación de Xavi: por qué se frustró la llegada de Messi al Barcelona en 2023

La frase del agente de Alexis Mac Allister que alimentó los rumores de salida del Liverpool y puso en alerta al Real Madrid

Definición por penales, invasión y guerra de bengalas: los incidentes tras el clásico entre Celtic y Rangers por la Copa Escocia

Con una incógnita clave en el mediocampo, la formación que perfila Coudet para su debut como DT de River Plate

Boca Juniors se entrenó en el Predio y Claudio Úbeda definió el equipo que jugará ante San Lorenzo