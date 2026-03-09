Brasil vs México Clásico Mundial de Beisbol en vivo: la novena tricolor ya lo gana 4 - 0

Nick Gonzales impulsó a Alejandro Kirk quien marca la tercera carrera
Alejandro Kirk permitió que la novena tricolor marcara su segunda carrera y Jonathan Aranda anotó.
Jonathan Aranda conectó un batazo y permitió que Randy Arozarena concluyera su carrera, los mexicanos adelantan en la pizarra.
Primer out de Brasil.
Alex Thomas recuperó para Nick Gonzales
Este es el Line Up de ambos equipos
Brasil
México
La novena mexicana continúa su camino en el Clásico Mundial de Beisbol, tras debutar con una victoria ante Gran Bretaña, ahora se mide ante Brasil para mantener su buen arranque en el torneo y así mantenerse para la siguiente ronda.