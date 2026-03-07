Pato O’Ward en las 250 Millas de Phoenix: dónde y a qué hora ver la carrera de IndyCar en México

(AP Foto/Michael Conroy)

El piloto mexicano Pato O’Ward afrontará este fin de semana su segunda participación de la temporada 2026 en la IndyCar Series, al disputar las 250 Millas de Phoenix.

El regiomontano buscará sumar puntos para acercarse al liderato del campeonato en las primeras fechas del calendario.

Pato O’Ward busca recortar distancia en el campeonato

(Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La carrera en Phoenix será la segunda del calendario 2026 de la IndyCar Series, en la que Pato intentará mantenerse competitivo dentro de la pelea por el campeonato.

Tras la carrera inaugural, O’Ward acumula 30 unidades en la clasificación y se mantiene a 23 puntos del líder del certamen, el español Alex Palou, actual campeón de la categoría.

Con el desarrollo temprano del campeonato, cada posición cobra relevancia en la clasificación general, por lo que el desempeño en el óvalo de Phoenix será clave para evitar perder terreno frente a los principales contendientes al título.

Horario y transmisión de las 250 Millas de Phoenix

(EFE/JAVIER ROJAS)

Las 250 Millas de Phoenix se disputarán este sábado 7 de marzo a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

La carrera podrá seguirse en territorio mexicano a través de ESPN, disponible en algunos sistemas de televisión de paga, así como mediante la plataforma de streaming Disney+ en su plan Premium.

Este mismo día también se llevará a cabo el Gran Premio de Australia 2026, donde el mexicano Checo Pérez participará en su primera carrera con Cadillac.