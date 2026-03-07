México Deportes

Pato O’Ward en las 250 Millas de Phoenix: dónde y a qué hora ver la carrera de IndyCar en México

El mexicano vuelve a pista en la segunda cita del año dentro de la serie estadounidense de monoplazas

Guardar
(AP Foto/Michael Conroy)
(AP Foto/Michael Conroy)

El piloto mexicano Pato O’Ward afrontará este fin de semana su segunda participación de la temporada 2026 en la IndyCar Series, al disputar las 250 Millas de Phoenix.

El regiomontano buscará sumar puntos para acercarse al liderato del campeonato en las primeras fechas del calendario.

Pato O’Ward busca recortar distancia en el campeonato

(Gary A. Vasquez-Imagn Images)
(Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La carrera en Phoenix será la segunda del calendario 2026 de la IndyCar Series, en la que Pato intentará mantenerse competitivo dentro de la pelea por el campeonato.

Tras la carrera inaugural, O’Ward acumula 30 unidades en la clasificación y se mantiene a 23 puntos del líder del certamen, el español Alex Palou, actual campeón de la categoría.

Con el desarrollo temprano del campeonato, cada posición cobra relevancia en la clasificación general, por lo que el desempeño en el óvalo de Phoenix será clave para evitar perder terreno frente a los principales contendientes al título.

Horario y transmisión de las 250 Millas de Phoenix

(EFE/JAVIER ROJAS)
(EFE/JAVIER ROJAS)

Las 250 Millas de Phoenix se disputarán este sábado 7 de marzo a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

La carrera podrá seguirse en territorio mexicano a través de ESPN, disponible en algunos sistemas de televisión de paga, así como mediante la plataforma de streaming Disney+ en su plan Premium.

Este mismo día también se llevará a cabo el Gran Premio de Australia 2026, donde el mexicano Checo Pérez participará en su primera carrera con Cadillac.

Temas Relacionados

Pato O’Ward250 Millas de PhoenixIndyCarmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Siguen los problemas para Checo Pérez: queda descalificado de la Q1 y largará en los últimos lugares

Cadillac se mantiene a la expectativa del comportamiento de sus dos monoplazas en el circuito de Australia

Siguen los problemas para Checo

¿En qué lugar saldrá Pato O’Ward en las 250 Millas de Phoenix? Así quedó la parrilla tras la clasificación

La clasificación dejó definido el orden de salida para la segunda cita del calendario de IndyCar 2026

¿En qué lugar saldrá Pato

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: dónde y cuándo ver en México el partido de LaLiga con Obed Vargas

El cuadro colchonero afronta un nuevo compromiso del campeonato español en casa, en un duelo donde el mediocampista mexicano podría sumar minutos

Atlético de Madrid vs Real

Persephone celebra el Día Internacional de la Mujer coronándose Campeona Mundial Femenil del CMLL

La Diosa terminó con el reinado de Mercedes Moné en la lucha estelar de la función femenil del CMLL

Persephone celebra el Día Internacional

¿Qué pasó con Konnan? La verdad tras los rumores de la amputación de la pierna del luchador

El legendario peleador cubano se encuentra atravesando una de las batallas más complicadas de su carrera

¿Qué pasó con Konnan? La
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcaldesa de San Cristóbal niega

Alcaldesa de San Cristóbal niega vínculos con el CJNG y afirma que auto de lujo de sus hijos es prestado

Tribunal niega amparo a exalcalde de Teuchitlán acusado de colaborar con el CJNG

EEUU captura en Guanajuato a “Beto” Bazán Salinas del Cártel del Golfo por trasiego de drogas

Cae “El Marce”, líder de la organización social ULIDEPS, vinculada con extorsiones y secuestros en Edomex

Captan a policías de CDMX empujando un taxi con dos cuerpos hacia los límites con Naucalpan

ENTRETENIMIENTO

Hija de Carmen Salinas rechaza

Hija de Carmen Salinas rechaza disculpa de Saskia Niño de Rivera: “Estamos estudiando por donde demandar”

Difunden video de la ex del vocalista de Los Recoditos autolesionándose previo a denunciarlo por violencia

Acusan a Bellakath y Osmanito por la presunta desaparición de Barnabi, hombre que sale en sus videos de TikTok

Cuánto dinero tiene Belinda, la ex de Gonzalo Hevia Baillères, ahora novio de Emma Watson

Corey Harrison, figura de “El precio de la historia”, solicita apoyo económico tras sufrir un accidente en Tulum

DEPORTES

Siguen los problemas para Checo

Siguen los problemas para Checo Pérez: queda descalificado de la Q1 y largará en los últimos lugares

¿En qué lugar saldrá Pato O’Ward en las 250 Millas de Phoenix? Así quedó la parrilla tras la clasificación

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: dónde y cuándo ver en México el partido de LaLiga con Obed Vargas

Persephone celebra el Día Internacional de la Mujer coronándose Campeona Mundial Femenil del CMLL

¿Qué pasó con Konnan? La verdad tras los rumores de la amputación de la pierna del luchador