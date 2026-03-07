¿En qué lugar saldrá Pato O’Ward en las 250 Millas de Phoenix? Así quedó la parrilla tras la clasificación

(Kristin Enzor-USA TODAY NETWORK via Imagn Images)

El piloto mexicano Pato O’Ward largará desde la séptima posición en las 250 millas de Phoenix, segunda fecha de la temporada 2026 de IndyCar Series, tras la sesión de calificación disputada este viernes. La pole position quedó en manos de David Malukas, mientras que Mick Schumacher fue una de las sorpresas al ubicarse en el cuarto puesto.

El regiomontano, integrante de Arrow McLaren, afrontará la carrera en el óvalo de una milla de Phoenix con la intención de mantener su buen inicio de campaña y sumar puntos en la lucha por el campeonato.

Pato O’Ward partirá séptimo en la Phoenix 250

(AP Foto/Michael Conroy)

A bordo del auto número 5 de Arrow McLaren, Pato O’Ward fue uno de los últimos pilotos en salir a pista durante la sesión de clasificación del viernes.

Aunque había terminado segundo en las prácticas del mismo día, el promedio de dos vueltas del mexicano registró una velocidad de 173.344 mph (278.970 km/h), resultado que le permitió asegurar el séptimo lugar en la parrilla de salida.

El mexicano lideró además el desempeño interno de su equipo, ya que sus compañeros Nolan Siegel y Christian Lundgaard finalizaron en las posiciones nueve y 17, respectivamente.

En la disputa por el campeonato, O’Ward también quedó por delante de Alex Palou, quien hizo su primera aparición en esta pista y terminó décimo en la clasificación. El español suma 53 puntos en el campeonato, mientras que el mexicano acumula 30 unidades.

David Malukas consigue la pole position

La pole position para la carrera quedó en manos de David Malukas, quien marcó un promedio de 175.383 mph, siendo el único piloto en superar las 175 millas por hora durante la sesión.

El estadounidense logró así su primera pole position en IndyCar Series, apenas en su segunda participación con Team Penske.

A su lado en la primera fila arrancará su compañero Josef Newgarden, último ganador en este circuito dentro de IndyCar en 2018. Detrás de ellos se ubicarán Graham Rahal y Mick Schumacher, quien firmó una de las actuaciones más destacadas de la clasificación.

Mick Schumacher sorprende y debutará en carrera en óvalos

(@RLLracing)

El alemán Mick Schumacher fue el primer piloto en salir a pista durante la calificación y consiguió promediar 173.667 mph, registro que le permitió asegurar el cuarto lugar en la parrilla.

Schumacher afrontará además un fin de semana especial, ya que debutará en competencia dentro de un óvalo y también disputará sus primeras vueltas de carrera en la temporada, luego de abandonar en el arranque de la fecha inaugural.

Detrás de los cuatro primeros partirán Scott McLaughlin y Alexander Rossi en las posiciones cinco y seis. Más atrás, Scott Dixon iniciará desde el lugar 15.

La sesión de clasificación también dejó incidentes. Will Power sufrió un accidente y arrancará en la posición 24, mientras que Felix Rosenqvist no participó en la calificación tras chocar en el entrenamiento matutino y no tener su coche listo para la sesión.

La Phoenix 250 de IndyCar Series se disputará este sábado 7 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de ESPN y Disney+ en su plan Premium.