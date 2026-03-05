Miguel Layún se solidariza y paga la cirugía de Claudia Cid tras abandono de su club en Albania

La solidaridad del futbolista y la comunidad permitió a Claudia Cid costear la cirugía de rodilla que el club albanés le negó. (Especial)

La situación de Claudia Cid, exjugadora de América y Cruz Azul, ha puesto en evidencia las deficiencias de protección laboral y médica que enfrentan muchas futbolistas mexicanas en el extranjero.

Tras sufrir una grave lesión de rodilla mientras jugaba para el KF Vllaznia Shkodër de Albania, la defensa mexicana fue apartada por el club, que no sólo dejó de pagar su salario, sino que también se deslindó de cualquier responsabilidad médica.

El club albanés rescindió el contrato de Claudia Cid y se deslindó de cualquier responsabilidad médica o salarial tras su lesión. (Instagram/ @claudiacid.29)

Esta situación la obligó a regresar a México sin recursos para afrontar la cirugía urgente que requería y a visibilizar en redes la precariedad laboral que viven muchas jugadoras. Cuando la esperanza parecía agotarse, la solidaridad de la comunidad futbolística y el apoyo de figuras como Miguel Layún cambiaron el rumbo de su recuperación profesional.

Lesión, abandono y lucha legal

La carrera de Claudia Cid en Albania cambió drásticamente tras una lesión de rodilla y la falta de respuesta de su club, que optó por rescindir su contrato y dejarla sin respaldo.

Lesión sufrida: el 4 de diciembre de 2025, Claudia sufrió una ruptura de ligamento cruzado y daño de menisco durante un entrenamiento.

Respuesta del club: el KF Vllaznia Shkodër rescindió su contrato y no cubrió los gastos médicos ni pagó los salarios pendientes.

Situación de Claudia: al regresar a México, tuvo que buscar atención médica y apoyo económico por su cuenta.

La solidaridad de la comunidad futbolística permitió a Claudia Cid organizar una rifa para costear gastos médicos y de rehabilitación. (X/ @claudiacid29)

Además, la futbolista inició un proceso legal con el respaldo de FIFPro. Su objetivo no es sólo obtener la compensación que le corresponde, sino también visibilizar la precariedad y los riesgos a los que se exponen las jugadoras en ligas menos desarrolladas, donde la protección laboral es insuficiente.

Apoyo solidario y respaldo de Miguel Layún

Frente a la falta de respaldo institucional, la comunidad futbolística y figuras destacadas se unieron para apoyar a Cid en su recuperación.

Claudia organizó una rifa solidaria para costear parte de los gastos de su cirugía y rehabilitación.

Los boletos de la rifa se agotaron rápidamente gracias al apoyo de la afición y colegas.

Miguel Layún contactó a Claudia y se ofreció a cubrir los principales gastos de la operación.

Miguel Layún se sumó al respaldo de Claudia Cid, cubriendo los principales gastos de la operación que necesitaba. (Jovani Pérez)

El respaldo de Layún, los médicos y la comunidad permitieron a Claudia programar su intervención en México, reavivando su esperanza de regresar a las canchas.

Un llamado a la protección de las jugadoras

La experiencia de Claudia Cid no es aislada; muestra las carencias y los desafíos que enfrentan las futbolistas que buscan crecer en el extranjero. Su historia ha generado un debate sobre la necesidad de fortalecer los contratos y la protección laboral en el futbol femenil.

El caso de Claudia Cid expone la precariedad laboral y médica que enfrentan muchas futbolistas mexicanas en el extranjero. (Instagram/ @claudiacid.29)

Mientras avanza el proceso legal, la exjugadora del América se ha encargado de agradecer el respaldo recibido y mantener su objetivo de volver a competir al máximo nivel, confiando en que su lucha sirva para que otras deportistas no experimenten situaciones similares.