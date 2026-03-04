México Deportes

Este es el actor mexicano que está a prueba con un equipo de la MLS en Estados Unidos

El actor mexicano recordado en la serie de Ted Lasso ha elevado la expectativa por su posible fichaje profesional en el futbol de los Estados Unidos

Guardar
El actor mexicano prueba suerte
El actor mexicano prueba suerte en el futbol profesional a sus 35 años. Mandatory Credit: Kyle Terada-Imagn Images

El actor mexicano Cristo Fernández, reconocido mundialmente por interpretar al delantero Dani Rojas en la serie Ted Lasso o películas de talla internacional como Venom o Sonic, ha dado el salto de la pantalla a la cancha al vestir la camiseta del El Paso Locomotive FC en los Estados Unidos.

A sus 35 años, Fernández busca consolidar un sueño que la vida le negó hace casi dos décadas: convertirse en jugador profesional de fútbol, posibilidad que el club texano, evalúa formalizar en los próximos días.

El pasado sábado 28 de febrero de 2026, el también excanterano de Estudiantes Tecos en Guadalajara, México, disputó sus primeros 30 minutos con el equipo durante un amistoso de pretemporada frente al New Mexico United.

Su desempeño no pasó inadvertido y la expectativa por su fichaje definitivo ha crecido entre la afición y las directivas del club, quienes definirán durante esta semana si el actor recibirá un contrato profesional, según reportes, pues aún está a prueba.

El actor ya había intentando
El actor ya había intentando jugar en México con Estudiantes Tecos. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

De la pantalla a la cancha

Originario de Guadalajara, compitió en las categorías juveniles de Estudiantes Tecos hasta los 15 años, cuando dos lesiones graves de rodilla frustraron su carrera deportiva temprana y marcaron un abrupto retiro de las canchas mexicanas.

La adversidad llevó a Fernández a concentrar sus esfuerzos en estudiar en la Universidad de Guadalajara.

Allí, el fútbol cedió paso a otra pasión, la actuación, que años después le abriría las puertas de la exitosa serie Ted Lasso, donde encarnó a Dani Rojas, un carismático delantero que popularizó la frase: “¡El fútbol es vida!”.

Ahora, casi 20 años después de aquella frustración inicial, Fernández enfrenta una revancha deportiva, en la que podría coronar profesionalmente el sueño de su juventud.

Antes de su ensayo con El Paso Locomotive, incluso habría participado en un encuentro con el Chicago Fire 2 en el último mes, lo que refuerza la seriedad con la que está retomando su carrera futbolística.

El actor mexicano está a
El actor mexicano está a prueba en la segunda división de futbol en Estados Unidos. (IG/915kat)

El club viene de finalizar en el cuarto puesto de la Conferencia Oeste durante la temporada pasada y aspira a mantener su posición de relevancia cuando abran la nueva temporada frente a Colorado Springs Switchbacks este sábado.

El caso de Fernández representa así la posibilidad de ver cristalizada la transición de un personaje televisivo entrañable a un jugador real.

Otros actor de la serie donde salió Fernández también probó suerte en el fútbol

El fenómeno de intérpretes de Ted Lasso con experiencia futbolística no es exclusivo de Fernández. Kola Bokinni, quien dio vida al capitán Isaac McAdoo, llegó a competir en el fútbol semiprofesional.

La historia de Cristo Fernández y el futbol profesional sigue abierta y se decidirá en breve. En caso de concretarse su firma, sumará a El Paso Locomotive no solo un rostro famoso, sino también un futbolista que, tras superar la adversidad y brillar en la ficción, busca finalmente su lugar en las canchas profesionales de los Estados Unidos.

Temas Relacionados

Cristo FernándezEl Paso Locomotive FCTed LassoMLSmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Murió Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y organizador del Mundial México 86

La Federación Mexicana de Futbol confirmó el fallecimiento del directivo, uno de los momentos polémicos de su gestión fue el tema de los “Cachirules” en el 88

Murió Rafael del Castillo, ex

El mensaje que Paco Chacón dedicó a César Arturo Ramos y los árbitros mexicanos atrapados en Medio Oriente

Tres silbantes de la Comisión de Árbitros de la FMF no han podido viajar de regreso a México tras concluir sus compromisos en la Primera División de Arabia Saudita

El mensaje que Paco Chacón

México vence a los Diandmondbacks y suma su primera victoria rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

El equipo de Benjamín Gil triunfó en su debut en Scottsdale gracias a las destacadas actuaciones de Rowdy Téllez y Alejandro Osuna

México vence a los Diandmondbacks

Así fue la visita de leyendas del Barcelona al entrenamiento de las Chivas

Xavi Hernández, Carles Puyol y Rafael Márquez visitaron Verde Valle, compartiendo impresiones con Fernando Hierro y Amaury Vergara previo al duelo de leyendas en Guadalajara

Así fue la visita de

Alberto Del Río “El Patrón” presenta LM52, su nueva empresa de lucha libre mexicana

El proyecto encabezado por Del Río y Dr. Wagner Jr. busca crear una plataforma que respete la tradición luchística y brinde oportunidades al talento

Alberto Del Río “El Patrón”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Nuevo León “El

Cae en Nuevo León “El Profe”, uno de los criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

FGR logra sentencia de más de 100 años contra “La Candela”, operadora cercana al líder de Los Rojos

Detienen a mexicano con casi media tonelada de metanfetamina líquida en EEUU

Por qué la detención de “El Congo” revelaría una lucha al interior del CJNG en Michoacán

Tras dos cateos en bares resguardaron a 29 víctimas de trata de personas y prostitución en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Shakira manda mensaje de despedida

Shakira manda mensaje de despedida tras récord histórico en el Zócalo: “Un sueño hecho realidad”

Montserrat Oliver pide que paren las especulaciones sobre el estado de salud de Yolanda Andrade

Xavi anuncia gira por México: ciudades y preventa para el exponente de regional mexicano urbano con ‘X-Tour’

BTS: a qué hora sale el tráiler del documental ARIRANG en México

Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères, supuesto ex de Belinda, sorprenden al aparecer juntos

DEPORTES

Murió Rafael del Castillo, ex

Murió Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y organizador del Mundial México 86

El mensaje que Paco Chacón dedicó a César Arturo Ramos y los árbitros mexicanos atrapados en Medio Oriente

México vence a los Diandmondbacks y suma su primera victoria rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

Así fue la visita de leyendas del Barcelona al entrenamiento de las Chivas

Alberto Del Río “El Patrón” presenta LM52, su nueva empresa de lucha libre mexicana