Este es el actor mexicano que está a prueba con un equipo de la MLS en Estados Unidos

El actor mexicano prueba suerte en el futbol profesional a sus 35 años. Mandatory Credit: Kyle Terada-Imagn Images

El actor mexicano Cristo Fernández, reconocido mundialmente por interpretar al delantero Dani Rojas en la serie Ted Lasso o películas de talla internacional como Venom o Sonic, ha dado el salto de la pantalla a la cancha al vestir la camiseta del El Paso Locomotive FC en los Estados Unidos.

A sus 35 años, Fernández busca consolidar un sueño que la vida le negó hace casi dos décadas: convertirse en jugador profesional de fútbol, posibilidad que el club texano, evalúa formalizar en los próximos días.

El pasado sábado 28 de febrero de 2026, el también excanterano de Estudiantes Tecos en Guadalajara, México, disputó sus primeros 30 minutos con el equipo durante un amistoso de pretemporada frente al New Mexico United.

Su desempeño no pasó inadvertido y la expectativa por su fichaje definitivo ha crecido entre la afición y las directivas del club, quienes definirán durante esta semana si el actor recibirá un contrato profesional, según reportes, pues aún está a prueba.

El actor ya había intentando jugar en México con Estudiantes Tecos. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

De la pantalla a la cancha

Originario de Guadalajara, compitió en las categorías juveniles de Estudiantes Tecos hasta los 15 años, cuando dos lesiones graves de rodilla frustraron su carrera deportiva temprana y marcaron un abrupto retiro de las canchas mexicanas.

La adversidad llevó a Fernández a concentrar sus esfuerzos en estudiar en la Universidad de Guadalajara.

Allí, el fútbol cedió paso a otra pasión, la actuación, que años después le abriría las puertas de la exitosa serie Ted Lasso, donde encarnó a Dani Rojas, un carismático delantero que popularizó la frase: “¡El fútbol es vida!”.

Ahora, casi 20 años después de aquella frustración inicial, Fernández enfrenta una revancha deportiva, en la que podría coronar profesionalmente el sueño de su juventud.

Antes de su ensayo con El Paso Locomotive, incluso habría participado en un encuentro con el Chicago Fire 2 en el último mes, lo que refuerza la seriedad con la que está retomando su carrera futbolística.

El actor mexicano está a prueba en la segunda división de futbol en Estados Unidos. (IG/915kat)

El club viene de finalizar en el cuarto puesto de la Conferencia Oeste durante la temporada pasada y aspira a mantener su posición de relevancia cuando abran la nueva temporada frente a Colorado Springs Switchbacks este sábado.

El caso de Fernández representa así la posibilidad de ver cristalizada la transición de un personaje televisivo entrañable a un jugador real.

Otros actor de la serie donde salió Fernández también probó suerte en el fútbol

El fenómeno de intérpretes de Ted Lasso con experiencia futbolística no es exclusivo de Fernández. Kola Bokinni, quien dio vida al capitán Isaac McAdoo, llegó a competir en el fútbol semiprofesional.

La historia de Cristo Fernández y el futbol profesional sigue abierta y se decidirá en breve. En caso de concretarse su firma, sumará a El Paso Locomotive no solo un rostro famoso, sino también un futbolista que, tras superar la adversidad y brillar en la ficción, busca finalmente su lugar en las canchas profesionales de los Estados Unidos.