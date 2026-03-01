Flavio Cobolli se proclama como campeón en el Abierto Mexicano de Tenis

El tenista italiano se convirtió en el tenista #18 en ser campeón dentro del torneo en Acapulco y apenas su tercer título dentro de la ATP. ( REUTERS/Henry Romero)

Flavio Cobolli escribió su nombre en los libros de historia del Abierto Mexicano de Tenis al convertirse en el primer jugador italiano en ganar el título, derrotando al estadounidense Frances Tiafoe en dos sets con parciales de 7-6 y 6-4.

Con esta victoria, el joven tenista cosechó su tercer trofeo en el circuito ATP y el segundo de categoría 500, consolidándose como una promesa en ascenso.

Desarrollo del encuentro

El trámite del juego fue parejo, donde ambos tenistas fueron certeros sin cometer tantos errores. (REUTERS/Henry Romero)

La Arena GNP Seguros de Acapulco fue el escenario de un duelo vibrante entre dos tenistas sólidos y bien posicionados en el ranking de la ATP: Flavio Cobolli (#20) y Tiafoe (#28).

En un lindo gesto por parte de la organización del torneo y la marca que patrocina a la selección mexicana de futbol, los recogepelotas lucieron la camiseta que utilizará el tricolor en el próximo mundial a celebrarse en casa, sustituyendo al uniforme que habían utilizado durante todo el certamen.

Hablando de la actividad en cancha, el primer set transcurrió de forma pareja con ambos tenistas intercambiando par de puntos de quiebre hasta que finalmente el italiano logró imponer condiciones en el tiebreak.

Para el segundo capítulo, Flavio Cobolli volvió a dar muestras del gran momento tenístico que está viviendo y confirmó la victoria para llevarse así el campeonato, confirmando que puede ser una de las próximas figuras del tenis en el tour.

Palabras de Flavio Cobolli al quedar campeón

El italiano agradeció al público por el apoyo brindado y manifestó su deseo por volver a Acapulco. (REUTERS/Henry Romero)

Al finalizar el encuentro en la Arena GNP Seguros, Flavio Cobolli fue entrevistado en el centro de la cancha por Carolina Guillén, reportera de ESPN y conductora del Abierto Mexicano de Tenis, donde compartió sus sensaciones por el título obtenido:

“Ha sido una semana increíble. Me sentí muy bien desde mi primer partido aunque ningún rival fue sencillo. Espero que este sea un buen aliciente para lo que sigue de la temporada”, dijo Cobolli, de 23 años de edad.

Cómo fue el camino de Flavio Cobolli hasta el campeonato

El italiano se impuso en primera ronda al mexicano Rodrigo Pacheco. (REUTERS/Henry Romero)

Flavio Cobolli comenzó su participación en el Abierto Mexicano superando en primera ronda al mexicano Rodrigo Pacheco, quien plantó cara pese a partir como el desfavorecido, ya que ambos sets se definieron en tiebreak, un mérito enorme para el local ante un top 20 del ranking mundial

En octavos de final, Cobolli despachó a Dalibor Svrcina con autoridad por parciales 6-4, 6-4, mientras que en cuartos venció a Wu Yibing por 7-6, 6-1,

Sin embargo, su encuentro más sufrido fue en las semifinales, ya que tuvo que esperar hasta el tercer set para imponerse a Miomir Kecmanovic y clasificar a la final del certamen.

Finalmente, en la entrevista posterior a la gran final, Cobolli destacó el gran nivel de Frances Tiafoe durante todo el torneo: “Es un jugadorazo, mostró un tenis impresionante. Me encantaría enfrentarlo de nuevo pronto”. Quiero felicitarlo por un gran partido”.

Además, el tenista italiano manifestó su deseo por volver a las playas de Acapulco el próximo año: "Ha sido una semana increíble. Me sentí muy bien desde mi primer partido aunque ningún rival fue sencillo. Espero que este sea un buen aliciente para lo que sigue de la temporada y ojalá vuelva el año que viene".