‘Conejo’ Pérez revela quien debería ser el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Pérez dio su opinión sobre quién debería ser titular en el Mundial. (Infobae México)

Durante un evento realizado este viernes 27 de febrero, tuvo lugar la recepción del trofeo de la Copa del Mundo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, parte del evento oficial de la FIFA World Cup Trophy Tour.

En dicho evento, el exguardameta Óscar Pérez Rojas, conocido como ‘Conejo’ Pérez y mundialista en tres ocasiones, compartió su análisis sobre que jugador debería arrancar de titular en la portería de México si el Mundial comenzara el dia de hoy.

Sobre este punto, destacó: “Raúl (Rangel) lo está haciendo bastante bien y ha tenido regularidad en lo que va del torneo. Será importante cómo cierren para despejar dudas”, expresó el exarquero en entrevista.

Añadió además: “Luis Malagón está retomando su nivel y también va a apretar. Estoy seguro”, expresó.

Señalando el rendimiento de Raúl Rangel como el candidato más consolidado y reafirmando que la competencia sigue abierta hasta la conclusión del periodo previo al torneo.

Raul Rangel se perfila a ser el itutlar en el Mundial. REUTERS/Aris Martinez

La competencia se cierra entre Rangel, Malagón. No se descarta a Ochoa

El análisis de Pérez no excluye a Luis ángel Malagón ni a Guillermo Ochoa. Mencionó que Ochoa continúa activo y que, en su opinión, será “elegible como todos los demás. No tenemos problema en la portería”.

Sine embargo, Óscar Pérez argumentó y reafirmó a favor de Raúl Rangel, portero de Chivas como el más asentado y en un periodo de consolidación, se le planteó la decisión hipotética si el Mundial comenzara hoy, el exportero manifestó:

“Yo veo a Raúl (Rangel) más asentado, se está consolidando más, está manteniendo un nivel. Yo creo que él puede estar (como titular)”.

La competencia permanece abierta y, de acuerdo a la experiencia directa del ‘Conejo’ con el actual técnico Javier Aguirre, la decisión suele depender de la confianza y las sensaciones del entrenador en las semanas previas al torneo, no de un proceso rígido o anticipado.

El guardameta del AEL Limassol fue visto con el uniforme del Tri junto a Luis Ángel Malagón.

El antecedente de Sudáfrica 2010

El antecedente de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 es central en este debate, ya que en aquel entonces Javier Aguirre apostó sorpresivamente por Óscar Pérez, que con treinta y siete años fue titular del Tri por encima de otros arqueros como Luis Ernesto Michel y Guillermo Ochoa.

Esa decisión generó un intenso debate entre la afición y la prensa, y su eco persiste de cara al Mundial 2026, donde existe inquietud sobre si Aguirre optará de nuevo por la experiencia, eligiendo a Ochoa sobre las opciones más jóvenes.

Memo Ochoa ignoró la "crisis" del Tri y priorizó su deseo de llegar a su sexto mundial (Twitter/ @miseleccionmxEN)

En relación con el desempeño esperado del conjunto nacional, el exportero proyectó que México alcance al menos los cuartos de final durante el torneo como anfitrión y con el impulso de su afición:

“¿Por qué no? Se vale soñar. Estamos en casa con nuestra gente y podemos aprovechar eso”, mencionó.

Mientras tanto, La incertidumbre sobre quién será el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 se mantiene como uno de los principales debates, previo al comienzo de la próxima Copa del Mundo 2026 que México compartirá como anfitrión.

La próxima exhibición del trofeo de la Copa del Mundo, prevista para el 28 de febrero en Guadalajara, será la primera ocasión para que la afición mexicana se acerque al máximo símbolo del fútbol internacional.