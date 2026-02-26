México Deportes

El objetivo de Brandon Moreno en la UFC antes de retirarse de las artes marciales: “Es la única razón por la que sigo”

El líder de la UFC mexicana afronta su próximo combate con un plan a futuro en el que el bienestar personal y la renovación de la disciplina ocupan un lugar fundamental

Brandon Moreno se alista para
Brandon Moreno se alista para regresar al octágono de la UFC (REUTERS/Henry Romero)

Brandon Moreno se alista para subirse al ring y enfrentarse a Lone’er Kavanagh el próximo sábado 28 de febrero en la Arena Ciudad de México, pelea que representa su regreso a México. Durante la conferencia de prensa previo al duelo de la UFC, el tijuanense dejó en claro cuáles son sus prioridades deportivas.

En la idea de retomar su carrera en las artes marciales tras perder el título de campeón mundial, se replanteó su futuro en el octágono, razón por la cual ya piensa en la posibilidad del retiro, pero no sin antes de cumplir ciertos anhelos.

El mayor objetivo de Brandon Moreno, antes de poner fin a su paso por la UFC, es volver a ser campeón. A sus 32 años, tras una carrera en la división mosca marcada por desafíos, el mexicano se encamina a conquistar un nuevo cinturón en lugar de extender su permanencia en las artes marciales.

Brandon Moreno quiere ser campeón de la UFC antes de retirarse

Brandon Moreno se alista para
Brandon Moreno se alista para subirse al ring y enfrentarse a Lone’er Kavanagh (REUTERS/Henry Romero)

De acuerdo con lo que explicó el peleador de 32 años, su sueño es volver a alzarse con un título de la UFC y es la única razón por la que se mantiene activo, y es que, luego de convertirse en el primer mexicano en alzar un cinturón en la Ultimate Fighting Championship, quiere concluir su carrera de tal manera.

Otro campeonato es la única razón por la que sigo aquí. No me veo peleando a los 38, ni de chiste. Quiero mantener mi cerebro de buena manera y quiero mantenerme saludable”, sentenció ante la prensa.

La determinación de no alargar su carrera responde a una consigna clara: priorizar su bienestar integral más allá de la cantidad de años en activo. Moreno descarta prolongar su trayectoria siguiendo el ejemplo de quienes compiten más allá de su mejor etapa.

El deseo de retirarse en plenitud

Brandon Moreno quiere ser campeón
Brandon Moreno quiere ser campeón de la UFC antes de retirarse (REUTERS/Henry Romero)

Cuando explicó sus motivaciones, el peleador mexicano subrayó la importancia de resguardar la salud antes que prolongar su presencia en la liga. “Quiero mantenerme saludable”, enfatizó Moreno, convencido de que cuidar el cuerpo y la mente es fundamental al concluir su ciclo competitivo.

Orgullo y relevo generacional en la UFC mexicana

Brandon Moreno asumió con orgullo su papel como referente nacional y líder de la UFC en México. “Yo sé que con el paso del tiempo va a llegar alguien que tome mi lugar en este momento”, sostuvo.

El peleador agradeció la oportunidad de ser identificado como figura principal del deporte, a la vez que anticipa la irrupción de nuevos talentos en el país. “Yo me siento muy agradecido y muy honrado de que yo soy la cara de UFC en México; sé que eso va a cambiar en el futuro, pero ahorita yo me siento muy agradecido y honrado”.

Metas para el 2026 y próximo combate en México

De cara al futuro, Moreno expone con claridad sus planes: “Este año quiero mantenerme muy activo”. La victoria ante Kavanagh y el cuidado de cada aspecto de su desempeño resultan prioritarios para obtener nuevas oportunidades y prolongar su presencia en la élite.

“Mi meta ahorita es ganar bien, convincente y salir lo más saludable posible para levantar la mano para regresar lo antes posible”. finalizó.

