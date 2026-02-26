¡De México a la UFC! Regina Tarín hará su debut oficial en el MMA profesional

La empresa estadounidense evaluará a una atleta con paso dominante en las artes marciales mixtas. (Instagram / @regina_tarin)

Luego de la insistencia que tuvo con el famoso Dana White y la perseverancia para llegar a lo más alto de las artes marciales mixtas, se confirmó el debut de Regina ‘Kill Bill’ Tarín en UFC México 2026.

Esta noticia ha generado gran expectativa, ya que la peleadora mexicana fue convocada de última hora para enfrentar a la lituana Ernesta Kareckaitė en la noche especial que se organiza para visibilizar el talento mexicano en esta disciplina.

La oportunidad surgió luego de la baja inesperada de Sofía Montenegro, quien no podrá participar por motivos personales que no fueron especificados por la empresa. La organización contactó directamente a la joven mexicana tras su reciente petición pública de una oportunidad en la UFC.

El combate había sido pactado bajo el rankin de la UFC, pero la argentina anunció el retiro de la pelea. (UFC)

Así ha sido el camino de Regina ‘Kill Bill’ Tarín en artes marciales mixtas

Con apenas 22 años, Regina Tarín es conocida en el entorno de las artes marciales mixtas por su récord invicto de ocho victorias. Antes de este salto internacional, fue campeona inaugural del peso gallo en Budo Sento Championship.

Además, recibió una invitación de la WWE para sus pruebas de selección, lo que evidenció su proyección en los deportes de combate. Su insistencia la llevó a enviar un mensaje directo al presidente de la UFC, Dana White, solicitando ser considerada para competir en el circuito principal.

La atleta fue invitada a tryouts y apunta a un cambio histórico en su carrera. (Instagram / @regina_tarin)

¿Cuándo y dónde será la pelea?

Tarín enfrentará a Ernesta Kareckaitė, su oponente lituana, quien cuenta con menos triunfos que la mexicana. El duelo está agendado como el primero de la jornada preliminar, programado para las 16:00 el sábado 28 de febrero en la Arena CDMX.

Ambas llegan con recorridos distintos, lo que añade atractivo al enfrentamiento que podría definir la proyección internacional de Tarín desde su debut oficial en la UFC.

La afición nacional espera con interés ver el desempeño de la representante mexicana sobre el octágono, principalmente luego de que se celebre en una sede que beneficia a la competidora local.

Con apenas 21 años, una peleadora buscará dar el salto a la lucha libre profesional. (Instagram / @regina_tarin)

El regreso de la UFC y Brandon Moreno a México

La UFC Fight Night México 2026 representa el retorno de la empresa y de figuras como Brandon Moreno al país, reuniendo a seguidores de toda la región. El evento estelar comenzará a las 19:00, y toda la jornada podrá verse en directo a través del servicio de streaming Paramount+.

La presencia de Tarín aporta el atractivo adicional de una figura mexicana emergente, en un escenario relevante para el desarrollo nacional de las artes marciales mixtas luego de que incluso se hablara de la incursión de la peleadora a la WWE debido a su gran capacidad dentro del ring.

La determinación de la joven peleadora destaca: Tarín asume el desafío de llegar invicta y busca consolidarse en la máxima competencia internacional de MMA.