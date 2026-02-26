David Faitelson aplaude operativo de seguridad en el partido de México vs Islandia previo al Mundial 2026: “Es el camino”

La Selección Mexicana dejó buena sensaciones luego de derrotar a Islandia en 4 goles a 0 con una base de jugadores rojiblancos. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Selección Mexicana dejó buena sensaciones luego de derrotar a Islandia en 4 goles a 0 con una base de jugadores rojiblancos. Sin embargo, la vitoria del Tricolor en el Estadio Corregidora no fue el único punto bueno, pues el encuentro destacó por tener un gran operativo de seguridad.

Cabe señalar que esta medida de seguridad se tomó tras los actos violencia que se vivieron en días pasados en el país tras el abatimiento del reconocido narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, habla durante una conferencia de prensa, sobre la preocupación de Portugal de jugar en CDMX (REUTERS/Henry Romero)

Faitelson aplaude el operativo de seguridad en el partido México vs Islandia

En este contexto, David Faitelson aprovechó sus redes sociales y en su cuenta de X (antes Twitter) advirtió que este tipo de medidas, con estadios convertidos en fortalezas bajo vigilancia de fuerzas armadas, helicópteros y drones, anticipan el modelo de seguridad que podría observarse en el Mundial de 2026.

“Querétaro mostró el camino. Así será el Mundial mexicano. Con estadios convertidos en súperfortalezas, policía, ejército y helicópteros y drones en los cielos. No hay más. Es la única forma”, escribió Faitelson.

El operativo en Querétaro incluyó la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y tecnología aérea, mientras las autoridades intentan enviar un mensaje de control ante la alerta internacional por la violencia criminal.

El operativo en Querétaro incluyó la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y tecnología aérea (captura de pantalla)

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

El siguiente compromiso del equipo de Javier Aguirre será el próximo 27 de marzo cuando se enfrente a al Portugal de Cristiano Ronaldo en el ahora llamado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

Este partido adquiere relevancia por la presencia de uno de los máximos goleadores internacionales y figuras del balompié mundial, así como por el contexto de remodelación del estadio, lo que añade un matiz especial a la cita deportiva.

Infantino y Sheinbaum tranquilos por la seguridad en México para el Mundial 2026

Hace algunos días, Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), se pronunció tras los hechos violentos que se registraron en el país. El mandatario de la organización de futbol aseguró que hay “plena confianza” en las autoridades mexicanas que participan en la organización del Mundial 2026 y refrendó el compromiso que hay en la organización y logística del evento a 109 días del inicio de la justa mundialista.

Foto de archivo de la selección mexicana de fútbol antes de jugar un partido de preparación para Mundial. Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá. 22 de enero de 2026. REUTERS/Aris Martinez

Por su parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, señaló que existen todas las garantías para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en territorio mexicano. Durante su conferencia matutina de este martes 24 de febrero, afirmó que no existe “ningún riesgo” para las delegaciones ni para los asistentes extranjeros que vendrán al país, reafirmó el compromiso de seguridad de cara al evento internacional.