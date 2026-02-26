México Deportes

David Faitelson aplaude operativo de seguridad en el partido de México vs Islandia previo al Mundial 2026: “Es el camino”

Esta medida de seguridad se tomó tras los actos violencia que se vivieron en días pasados en el país tras el abatimiento de “El Mencho”

Guardar
La Selección Mexicana dejó buena
La Selección Mexicana dejó buena sensaciones luego de derrotar a Islandia en 4 goles a 0 con una base de jugadores rojiblancos. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Selección Mexicana dejó buena sensaciones luego de derrotar a Islandia en 4 goles a 0 con una base de jugadores rojiblancos. Sin embargo, la vitoria del Tricolor en el Estadio Corregidora no fue el único punto bueno, pues el encuentro destacó por tener un gran operativo de seguridad.

Cabe señalar que esta medida de seguridad se tomó tras los actos violencia que se vivieron en días pasados en el país tras el abatimiento del reconocido narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”.

Javier Aguirre, entrenador de la
Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, habla durante una conferencia de prensa, sobre la preocupación de Portugal de jugar en CDMX (REUTERS/Henry Romero)

Faitelson aplaude el operativo de seguridad en el partido México vs Islandia

En este contexto, David Faitelson aprovechó sus redes sociales y en su cuenta de X (antes Twitter) advirtió que este tipo de medidas, con estadios convertidos en fortalezas bajo vigilancia de fuerzas armadas, helicópteros y drones, anticipan el modelo de seguridad que podría observarse en el Mundial de 2026.

“Querétaro mostró el camino. Así será el Mundial mexicano. Con estadios convertidos en súperfortalezas, policía, ejército y helicópteros y drones en los cielos. No hay más. Es la única forma”, escribió Faitelson.

El operativo en Querétaro incluyó la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y tecnología aérea, mientras las autoridades intentan enviar un mensaje de control ante la alerta internacional por la violencia criminal.

El operativo en Querétaro incluyó
El operativo en Querétaro incluyó la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y tecnología aérea (captura de pantalla)

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

El siguiente compromiso del equipo de Javier Aguirre será el próximo 27 de marzo cuando se enfrente a al Portugal de Cristiano Ronaldo en el ahora llamado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

Este partido adquiere relevancia por la presencia de uno de los máximos goleadores internacionales y figuras del balompié mundial, así como por el contexto de remodelación del estadio, lo que añade un matiz especial a la cita deportiva.

Infantino y Sheinbaum tranquilos por la seguridad en México para el Mundial 2026

Hace algunos días, Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), se pronunció tras los hechos violentos que se registraron en el país. El mandatario de la organización de futbol aseguró que hay “plena confianza” en las autoridades mexicanas que participan en la organización del Mundial 2026 y refrendó el compromiso que hay en la organización y logística del evento a 109 días del inicio de la justa mundialista.

Foto de archivo de la
Foto de archivo de la selección mexicana de fútbol antes de jugar un partido de preparación para Mundial. Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá. 22 de enero de 2026. REUTERS/Aris Martinez

Por su parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, señaló que existen todas las garantías para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en territorio mexicano. Durante su conferencia matutina de este martes 24 de febrero, afirmó que no existe “ningún riesgo” para las delegaciones ni para los asistentes extranjeros que vendrán al país, reafirmó el compromiso de seguridad de cara al evento internacional.

Temas Relacionados

David FaitelsonSelección MexicanaSelección de IslandiaOperativo de seguridadEstadio CorregidoraCopa del Mundo 2026Mundial 2026Seguridadmexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Mundial Social 2026: IMSS y Secretaría de las Mujeres inauguran “Mundialito” de futsal femenil Sub-21 en Michoacán

Más de 3 mil 800 jugadoras compiten en el torneo, que arrancó en Morelia y cerrará en el Estado de México

Mundial Social 2026: IMSS y

Este es el equipo europeo que rechazó la ‘Hormiga’ González por quedarse en Chivas

El papá del futbolista tapatío reveló información sobre la actualidad de su hijo y los clubes que han tenido acercamientos

Este es el equipo europeo

Copa Mundial de Clavados Montreal 2026: qué mexicanos estarán en la competencia

Osmar Olvera, las gemelas Cueva y Gabriela Agúndez se encuentran entre los favoritos para conseguir preseas para México

Copa Mundial de Clavados Montreal

Javier Aguirre mantiene bajo lupa al ‘Tala’ Rangel pese a la victoria ante Islandia: “Hubo par de jugadas que no me gustaron”

Aunque el arco terminó intacto, el cuerpo técnico detectó detalles en la toma de decisiones que serán revisados

Javier Aguirre mantiene bajo lupa

Donovan Carrillo participará en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Praga

Para los que se quedaron con ganas de ver más actividad en la pista de hielo tras lo sucedido en los Juegos Olímpicos, este marzo se disputará la competencia entre los mejores patinadores del mundo

Donovan Carrillo participará en el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina captura a cuatro de

Marina captura a cuatro de los 23 reos que se fugaron del Penal de Puerto Vallarta en operativo contra “El Mencho”

Mägo de Oz cancela concierto en León tras abatimiento de ‘El Mencho’: “¡Fuerza, México!"

Alcalde de Tapalpa asegura que ya hay calma en el municipio y se desvincula de hechos violentos: “Siempre he dado la cara”

Operativo contra “El Mencho”: quiénes son los otros narcos que murieron el mismo día que el líder del CJNG

Familia desapareció en Puerto Vallarta el día del operativo en el que cayó “El Mencho”: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

El Chavo del 8 llega

El Chavo del 8 llega a la cajita feliz con algo más valioso que un juguete

Eiza González se sincera sobre su lucha contra los trastornos alimenticios: “No ha sido fácil y aún continúa”

Yuridia aclara si polémica publicación fue una indirecta contra Christian Nodal en defensa de Cazzu

Vive Latino 2026: consulta aquí los horarios por día, escenario y artista

Christian Nodal llama chismosos a sus seguidores y anuncia su nueva canción en medio de la polémica con Cazzu

DEPORTES

Este es el equipo europeo

Este es el equipo europeo que rechazó la ‘Hormiga’ González por quedarse en Chivas

Copa Mundial de Clavados Montreal 2026: qué mexicanos estarán en la competencia

Javier Aguirre mantiene bajo lupa al ‘Tala’ Rangel pese a la victoria ante Islandia: “Hubo par de jugadas que no me gustaron”

Donovan Carrillo participará en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Praga

Celta de Vigo vs Paok: cuándo y dónde ver el partido de Jorge Sánchez en la UEFA Europa League