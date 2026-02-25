México Deportes

Olympia y Persephone se juegan todo por una revancha ante Mercedes Moné

Ambas luchadoras definirá a la próxima retadora al Campeonato Mundial Femenil del CMLL, actualmente en poder de la estrella de AEW

(CMLL / Diego Cedrix)
(CMLL / Diego Cedrix)

La rivalidad por una oportunidad titular en el Consejo Mundial de Lucha Libre entrará en un punto decisivo este viernes 27 de febrero en la Arena México. Olympia y Persephone se medirán en un combate cuyo premio será convertirse en retadora oficial al Campeonato Mundial Femenil del CMLL, cinturón que actualmente ostenta la figura de AEW, Mercedes Moné.

La campeona mundial defenderá su título por segunda vez en una velada que promete hacer historia para las Amazonas.

El anuncio se dio tras la victoria que Olympia y Persephone consiguieron este martes en relevos. Ambas unieron fuerzas para imponerse a Tessa Blanchard y Zeuxis. La definición llegó cuando Olympia ejecutó un ‘levantamiento militar’ sobre la puertorriqueña, mientras Persephone neutralizaba a Tessa fuera del encordado, impidiendo cualquier intento de rescate. Con ese triunfo, las dos amazonas aseguraron su lugar en el duelo eliminatorio.

(CMLL / Diego Cedrix)
(CMLL / Diego Cedrix)

El antecedente reciente frente a la campeona no favorece a ninguna. El 1 de noviembre de 2025, Olympia retó a Moné en un combate transmitido en AEW Collision. Aquella noche, la estadounidense logró conservar el título mundial femenil del CMLL. El enfrentamiento fue reconocido por la intensidad y adaptación de Olympia al estilo norteamericano, antes de sucumbir ante “La CEO”.

(CMLL / Diego Cedrix)
(CMLL / Diego Cedrix)

Persephone también tuvo su oportunidad. El 17 de octubre de 2025 protagonizó un enfrentamiento exigente ante Moné. Aunque ofreció resistencia, la campeona resolvió con su movimiento distintivo para mantener el campeonato en su poder. Desde entonces, la mexicana ha insistido en que necesita una segunda ocasión para demostrar que puede dar el golpe definitivo.

(CMLL / Diego Cedrix)
(CMLL / Diego Cedrix)

La ganadora del choque entre Olympia y Persephone avanzará a la función del 6 de marzo, cartelera integrada exclusivamente por amazonas con motivo del Día Internacional de la Mujer. En esa fecha, la retadora buscará destronar a Mercedes Moné y cambiar el panorama de la división femenil del CMLL.

Además del anuncio estelar, la velada incluyó actividad del Torneo de Escuelas 2026. En la primera semifinal, Pantera Jr. y Psycotic dejaron fuera a Kimba y Tenochca. Más tarde, Estudiante Jr. y Feroz superaron a Black Warrior Jr. y Makara. Finalmente, Rey Pegasus y Tornado avanzaron tras vencer a King Rex y Prometeo. La final del certamen se celebrará también el viernes 27 de febrero.

(CMLL / Diego Cedrix)
(CMLL / Diego Cedrix)
(CMLL / Diego Cedrix)
(CMLL / Diego Cedrix)
(CMLL / Diego Cedrix)
(CMLL / Diego Cedrix)

En el turno principal de la noche, Bárbaro Cavernario, Stuka Jr. y Volador Jr. derrotaron a Esfinge, Neón y Xelhua en un duelo de experiencia contra juventud.

(CMLL / Diego Cedrix)
(CMLL / Diego Cedrix)

En combates individuales, Kamelot se impuso a Péndulo, Max Star hizo lo propio frente a Cancerbero y Virus salió con la mano en alto ante Hombre Bala Jr., completando una función que combinó proyección de nuevos talentos con figuras consolidadas.

(CMLL / Diego Cedrix)
(CMLL / Diego Cedrix)

PersephoneOlympiaMercedes MonéCMLLTorneo de Escuelas 2026Lucha Libre

