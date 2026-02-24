Campeón del mundo se rinde ante Canelo Álvarez pese a la derrota contra Crawford el año pasado: “Siempre he sido gran fan”

Aseguran que Canelo Álvarez ya está "viejo" para seguir boxeando (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La presencia de Saúl “Canelo” Álvarez continúa generando respeto entre numerosos boxeadores de la escena mundial, incluso después de su reciente derrota.

La noche del 13 de septiembre marcó un punto de inflexión, cuando Terence Crawford le arrebató el campeonato indiscutido de las 76 kilogramos (168 libras), modificando el panorama de la categoría.

El triunfo de Terence Crawford sobre Álvarez no solo significó un cambio de monarca, sino que también reabrió debates sobre el futuro de la división. La victoria del estadounidense lo posicionó como una figura central en la categoría.

Shakur Stevenson se rinde ante Canelo Álvarez

Shakur Stevenson expresó su admiración por Saúl “Canelo” Álvarez durante una entrevista con DAZN, realizada el sábado en el marco de la cartelera que protagonizaron Mario Barrios y Ryan García.

Stevenson destacó la habilidad defensiva del mexicano, señalando que su capacidad para evitar el castigo dentro del ring suele estar subestimada. El campeón resaltó el movimiento de cintura y la guardia alta como elementos clave del estilo de Álvarez, a quien considera un referente del boxeo actual.

“También hay que reconocer que no recibe mucho castigo. Tiene una gran defensa. Creo que eso es de lo más subestimado en el estilo de Canelo. Mantiene las manos arriba, tiene excelente movimiento de cintura. Sinceramente, siempre he sido gran fan de Canelo. Me alegra que siga peleando. Me alegra poder seguir viéndolo y aprendiendo de él” comentó el campeón mundial.

(Jovani Pérez / Infobae México)

Además, Stevenson manifestó su satisfacción por la vigencia de “Canelo” en el deporte, afirmando que disfruta verlo pelear y que sigue aprendiendo de sus presentaciones. Estas declaraciones refuerzan el reconocimiento internacional hacia la carrera del púgil tapatío, quien continúa siendo una fuente de inspiración para figuras emergentes del boxeo mundial.

¿Qué sigue para Shakur Stevenson?

Aún no se sabe quién será el siguiente rival de Stevenson, sin embaro, Ryan García le lanzó un reto hace algunos días tras coronarse como campeón mundial al derrotar a Barrios.

Cabe recordar que la última pelea de Shakur fue el pasado 11 de febrero cuando derrotó de manera contundente a Teófimo López para conseguir el título de peso superligero de la OMB en el Madison Square Garden de Nueva York.

Terence Crawford venció a Canelo y le arrebató la corona de los supermedianos la noche del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

¿Cuál es el siguiente paso en la carrera de Canelo Álvarez?

Aunque Saúl “Canelo” Álvarez ya fijó el 12 de septiembre de 2026 como la fecha para volver al cuadrilátero, aún no se ha revelado quién será su siguiente rival. Las alternativas para el púgil tapatío se han reducido tras la salida de Crawford, que dejó vacantes todos los títulos en disputa.

En este panorama, el nombre de Christian Mbilli destaca con fuerza como posible adversario, ya que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo reconoció como campeón mundial después de que la pelea prevista contra el británico Hamzah Sheeraz no se concretó.