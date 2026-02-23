Clausura 2026: partidos de la jornada 8 que serán transmitidos por televisión abierta

El Clausura 2026 se reanudará tras el parón de la fecha FIFA (X@LigaBBVAMX)

La emoción de la Liga MX se mantiene en alto tras el intenso duelo entre Cruz Azul y Chivas, considerado uno de los choques más vibrantes de la temporada. Ahora, la atención de los aficionados se centra en la jornada 8 del Clausura 2026, que promete nuevos enfrentamientos y opciones de acceso para todos los seguidores del fútbol mexicano.

La programación habitual de la Liga MX contempla una distribución diversa de las transmisiones. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, facilitando el acceso a un público más amplio, mientras que otros compromisos solo podrán verse a través de canales de televisión de paga o mediante plataformas de streaming.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Tigres UANL - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - February 15, 2026 Tigres UANL's Juanjo Purata walks off the pitch after being substituted REUTERS/Eloisa Sanchez

Partidos de la jornada 8 que serán transmitidos por televisión abierta

Los partidos de la jornada 8 del Clausura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta serán el Mazatlán vs Pachuca, Juárez vs Atlas, Toluca vs Chivas, Monterrey vs Cruz Azul y América vs Tigres.

Mazatlán vs Pachuca | viernes 27 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por Fox One y Azteca 7

Querétaro vs Santos | viernes 27 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por Fox One

Tijuana vs Pumas | viernes 27 de febrero a las 21:00 horas | transmisión por Fox One

Juárez vs Atlas | viernes 27 de febrero a las 21:00 horas | transmisión por Fox One y Azteca 7

Atlético San Luis vs Puebla | sábado 28 de febrero a las 17:00 horas | transmisión por Disney +, ViX Premium y ESPN

Toluca vs Chivas | sábado 28 de febrero a las 17:00 horas | transmisión por Fox One y Azteca 7

León vs Necaxa | sábado 28 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por Fox One

Monterrey vs Cruz Azul | sábado 28 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN, Canal 5 y Layvtime

América vs Tigres | sábado 28 de febrero a las 21:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN y Layvtime.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Tigres UANL - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - February 15, 2026 Cruz Azul's Willer Ditta during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo va el Clausura 2026 hasta ahora?

Las Chivas de Guadalajara, bajo la dirección de Gabriel Milito, lograron mantener el liderato de la clasificación general pese a una reciente caída ante Cruz Azul. El club tapatío acumula 18 puntos, resultado de seis victorias y solo una derrota en lo que va del torneo.

La segunda posición corresponde a Cruz Azul, dirigido por Larcamón, que tras vencer a las Chivas, alcanzó las 16 unidades. En el tercer escalón se ubican los Pumas de la UNAM, con un saldo de 15 puntos.

De manera contundente, los dirigidos por Nicolás Larcamón lograron convertir sus opciones de gol de manera más efectiva. (TW Cruz Azul)

En el extremo opuesto de la clasificación, Juárez y Mazatlán se encuentran empatados con 4 puntos cada uno. La situación de Santos Laguna es aún más preocupante, ya que el equipo apenas suma una unidad.

Estos equipos enfrentan una presión creciente, y el margen de error se reduce jornada tras jornada. Para los Laguneros, el desafío es mayor, pues deberán revertir una seguidilla de resultados negativos para evitar el último lugar del torneo.