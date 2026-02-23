México Deportes

Clausura 2026: partidos de la jornada 8 que serán transmitidos por televisión abierta

En total, habrá 5 encuentros que se podrán disfrutar de manera gratuita por televisión

Guardar
El Clausura 2026 se reanudará
El Clausura 2026 se reanudará tras el parón de la fecha FIFA (X@LigaBBVAMX)

La emoción de la Liga MX se mantiene en alto tras el intenso duelo entre Cruz Azul y Chivas, considerado uno de los choques más vibrantes de la temporada. Ahora, la atención de los aficionados se centra en la jornada 8 del Clausura 2026, que promete nuevos enfrentamientos y opciones de acceso para todos los seguidores del fútbol mexicano.

La programación habitual de la Liga MX contempla una distribución diversa de las transmisiones. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, facilitando el acceso a un público más amplio, mientras que otros compromisos solo podrán verse a través de canales de televisión de paga o mediante plataformas de streaming.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Tigres UANL - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - February 15, 2026 Tigres UANL's Juanjo Purata walks off the pitch after being substituted REUTERS/Eloisa Sanchez

Partidos de la jornada 8 que serán transmitidos por televisión abierta

Los partidos de la jornada 8 del Clausura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta serán el Mazatlán vs Pachuca, Juárez vs Atlas, Toluca vs Chivas, Monterrey vs Cruz Azul y América vs Tigres.

  • Mazatlán vs Pachuca | viernes 27 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por Fox One y Azteca 7
  • Querétaro vs Santos | viernes 27 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por Fox One
  • Tijuana vs Pumas | viernes 27 de febrero a las 21:00 horas | transmisión por Fox One
  • Juárez vs Atlas | viernes 27 de febrero a las 21:00 horas | transmisión por Fox One y Azteca 7
  • Atlético San Luis vs Puebla | sábado 28 de febrero a las 17:00 horas | transmisión por Disney +, ViX Premium y ESPN
  • Toluca vs Chivas | sábado 28 de febrero a las 17:00 horas | transmisión por Fox One y Azteca 7
  • León vs Necaxa | sábado 28 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por Fox One
  • Monterrey vs Cruz Azul | sábado 28 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN, Canal 5 y Layvtime
  • América vs Tigres | sábado 28 de febrero a las 21:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN y Layvtime.
Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Tigres UANL - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - February 15, 2026 Cruz Azul's Willer Ditta during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo va el Clausura 2026 hasta ahora?

Las Chivas de Guadalajara, bajo la dirección de Gabriel Milito, lograron mantener el liderato de la clasificación general pese a una reciente caída ante Cruz Azul. El club tapatío acumula 18 puntos, resultado de seis victorias y solo una derrota en lo que va del torneo.

La segunda posición corresponde a Cruz Azul, dirigido por Larcamón, que tras vencer a las Chivas, alcanzó las 16 unidades. En el tercer escalón se ubican los Pumas de la UNAM, con un saldo de 15 puntos.

De manera contundente, los dirigidos
De manera contundente, los dirigidos por Nicolás Larcamón lograron convertir sus opciones de gol de manera más efectiva. (TW Cruz Azul)

En el extremo opuesto de la clasificación, Juárez y Mazatlán se encuentran empatados con 4 puntos cada uno. La situación de Santos Laguna es aún más preocupante, ya que el equipo apenas suma una unidad.

Estos equipos enfrentan una presión creciente, y el margen de error se reduce jornada tras jornada. Para los Laguneros, el desafío es mayor, pues deberán revertir una seguidilla de resultados negativos para evitar el último lugar del torneo.

Temas Relacionados

Clausura 2026Liga MXLiga BBVAJornada 8Futbol mexicanotelevisión abiertatelevisión de pagaStreamingPlataformas de streamingmexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Atlético de Madrid vs Club Brujas: cuándo y dónde ver el juego de vuelta en la UEFA Champions League

Después de un intenso juego de ida, ambos equipos se verán las caras para buscar el boleto a la siguiente ronda

Atlético de Madrid vs Club

Prensa española habla sobre el regreso de Checo Pérez a la F1

El piloto tapatío regresará a la máxima categoría del automovilismo después de un año de ausencia tras su salida de Red Bull

Prensa española habla sobre el

Perro Bermúdez se pronuncia tras violencia en México por abatimiento de El Mencho: “Me duele mucho”

El reconocido narrador de México aprovechó sus redes sociales para pronunciarse al respecto

Perro Bermúdez se pronuncia tras

¿Guadalajara se queda sin Mundial? Esto dicen los estatutos de la FIFA tras operativo contra ‘El Mencho’

La entidad fue nombrada para albergar partidos tanto de repechaje como de la fase de grupos del Mundial, por lo que las dudas han incrementado

¿Guadalajara se queda sin Mundial?

El Chiringuito expresa su solidaridad con México por el caso de El Mencho

La noticia del abatimiento al ex líder del Narcotráfico en Jalisco despertó el interés del mundo, debido a que en unos meses el estado será sede del Mundial 2026

El Chiringuito expresa su solidaridad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emiliano Aguilar pone en duda

Emiliano Aguilar pone en duda versión oficial del abatimiento de “El Mencho”: “Fue planeado por EEUU”

PRI suspende actividades para salvaguardar a sus militantes, tras violencia en estados por la muerte de “El Mencho”

Trump reaccionó a la captura y muerte de ‘El Mencho’: “¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles!”

Claudia Sheinbaum asegura que “está todo en calma y paz” tras violencia por abatimiento de ‘El Mencho’

El Chiringuito expresa su solidaridad con México por el caso de El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar pone en duda

Emiliano Aguilar pone en duda versión oficial del abatimiento de “El Mencho”: “Fue planeado por EEUU”

Robbie Williams anuncia concierto en México con gira ‘Britpop’: fecha, sede y todo lo que debes saber

Belinda reacciona a la jornada de violencia que ocasionó la muerte de El Mencho: “Dios, protege a México”

Saskia Niño de Rivera reacciona tras la muerte de El Mencho: “Ojalá esto marque el principio del fin del Cártel Jalisco”

¿Shakira podría cancelar su concierto en el Zócalo de la CDMX tras la ola de violencia en el país por la muerte de El Mencho?

DEPORTES

Atlético de Madrid vs Club

Atlético de Madrid vs Club Brujas: cuándo y dónde ver el juego de vuelta en la UEFA Champions League

Prensa española habla sobre el regreso de Checo Pérez a la F1

Perro Bermúdez se pronuncia tras violencia en México por abatimiento de El Mencho: “Me duele mucho”

¿Guadalajara se queda sin Mundial? Esto dicen los estatutos de la FIFA tras operativo contra ‘El Mencho’

El Chiringuito expresa su solidaridad con México por el caso de El Mencho