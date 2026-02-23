Atlético de Madrid vs Club Brujas: cuándo y dónde ver el juego de vuelta de la UEFA Champions League en México

Después de un intenso juego de ida, ambos equipos se verán las caras para buscar el boleto a la siguiente ronda. (REUTERS/Maurice Van Steen)

Atlético de Madrid y Club Brujas se enfrentarán este martes 23 de febrero en el encuentro de vuelta de la UEFA Champions League, donde ambos equipos buscarán su clasificación a los octavos de final.

Qué ocurrió en el partido de ida

Brujas y Atlético de Madrid regalaron un vibrante encuentro que terminó 3-3. (REUTERS/Maurice Van Steen)

El encuentro de ida brindó grandes emociones desde Bélgica en juego abierto donde hubo varias llegadas de gol en ambas porterías para terminar con un vibrante marcador de 3-3,.

Atlético de Madrid controló el juego durante los primeros 45 minutos al irse al frente con dos goles en el primer tiempo por parte de Julián Álvarez y Ademola Lookman.

Sin embargo, la ventaja duró poco, ya en el segundo el tiempo el conjunto colchonero se echó para atrás provocando que Brujas adelantara sus líneas y consiguiera empatarles el resultado.

A pesar de ello, los dirigidos por Diego Pablo “El Cholo” Simeone no bajaron la guardia y a 10 minutos de terminar el partido un autogol del conjunto belga provocó que el cuadro madrileño retomara la ventaja.

Cuando parecía que Atlético de Madrid se quedaría con el triunfo, vino un gol Tzolis para empatar el juego 3-3 y tener una serie abierta para el juego de vuelta.

Panorama para el juego de vuelta

Brujas está obligado a conseguir el triunfo para avanzar a la siguiente ronda. (REUTERS/Maurice Van Steen)

El empate 3-3 de la ida obliga al Brujas a salir en busca de una victoria en el Estadio Metropolitano, único resultado que le aseguraría el pase directo a octavos de final en este playoff de Champions League, ya que de no hacerlo un empate mandaría el juego a la prórroga.

En cambio, cualquier triunfo del Atlético de Madrid, por mínimo que sea, pondría el agregado a su favor y dejaría al Brujas eliminado del torneo.

Los colchoneros llegan a este encuentro motivados después de haber vencido al Espanyol el fin de semana por 4-2, resultado que los coloca en el cuarto lugar de la liga española con 48 unidades, manteniéndose en puesto de la Copa de Campeones.

Por su parte, Brujas viene de vencer al Leuven por 2-1, colocándose en la tercera posición de la clasificación en Bélgica con 53 unidades, a tres puntos del líder que es el Union Saint-Gilloise.

Cuándo y dónde ver el juego de vuelta en México

El duelo será transmitido a través de TNT y HBO MAX. (EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS)

Atlético de Madrid se medirá al Club Brujas este martes 23 de febrero a las 11:45 horas (tiempo del centro de México) en los playoffs de vuelta de la UEFA Champions League desde el Riyadh Air Metropolitano y el duelo podrá seguirse a través de las pantallas de TNT y HBO MAX.