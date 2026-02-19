Sheinbaum respalda el papel de Rommel Pacheco en la CONADE: “Está haciendo un buen trabajo”

Claudia Sheinbaum destacó el trabajo de Rommel Pacheco al frente del COM (Presidencia)

Claudia Sheinbaum destacó la gestión de Rommel Pacheco al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) tras los recientes logros de los atletas nacionales en competencias internacionales.

Durante La Mañanera de este jueves 19 de febrero, la mandataria subrayó que el ex clavadista ha implementado mecanismos para que los deportistas participen en más eventos, lo que ha contribuido a mejorar su desempeño en campeonatos mundiales y en Juegos Olímpicos.

“Está haciendo muy buen trabajo Rommel, es muy imperativo. Él ha buscado un mecanismo en el que nuestros atletas puedan ir a más competencias. Eso los foguea y pues tienen mejores resultados en campeonatos mundiales y olimpiadas. A veces tiene pocos recursos y de todas maneras, hace compromisos, y busca la manera de resolver los problemas. Eso ha permitido también que se tengan más medallas”, comentó la mandataria.

Sheinbaum reconoció que, pese a la limitación de recursos, el titular de la CONDADE ha buscado alternativas para cumplir los compromisos y superar los obstáculos. Según la jefa de Gobierno, este esfuerzo se ha reflejado en un aumento del número de medallas obtenidas por atletas mexicanos en las últimas semanas.

Cinco atletas nacionales participaron en esquí alpino, esquí de fondo y patinaje artístico en la justa invernal. (Ilustración: Jovani Pérez)

Contexto de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Regina Martínez, Allan Corona y Lasse Gaxiola llevaron la bandera mexicana a territorio italiano durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, fijando hitos y estableciendo nuevos precedentes para el desarrollo del deporte invernal en México.

La delegación nacional, compuesta por cinco atletas, participó en diversas disciplinas sobre hielo y nieve, consolidando la presencia de México en esta justa olímpica. Y aunque no obtuvieron medallas, lograron tener buenas participaciones.

México arrasa con múltiples medallas en la Serie Mundial de Tiro con Arco bajo techo

Por otra parte, cabe señalar que hace algunos días México se impuso en la Serie Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo celebrada en Mérida, Yucatán, logrando un total de 43 medallas: 17 de oro, 14 de plata y 12 de bronce.

El desempeño de los arqueros nacionales en casa consolidó a México como una potencia mundial en tiro con arco, disciplina en la que el país ha sumado numerosas medallas en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.

Ellos son los entrenadores de Dónovan Carrillo que lo ayudaron a llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)

¿Cómo ha sido el trabajo de Rommel Pacheco en la CONADE?

Rommel Pacheco Marrufo asumió la titularidad de la CONADE el 1 de octubre de 2024, coincidiendo con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Desde ese momento, el exatleta olímpico ha dirigido sus esfuerzos a reestructurar la organización interna, analizar los presupuestos y programas, y mantener comunicación directa con los deportistas para conocer y resolver sus inquietudes.

En sus plataformas digitales, se presenta como una figura activa y cercana, participando en videos de tendencias y mostrando su interacción con los atletas mexicanos. Además, comparte aspectos de su labor diaria como responsable del deporte en México.