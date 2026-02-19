CMLL anuncia a las retadoras de Mercedes Moné por el titulo mundial femenil del CMLL: así se definirá a la próxima rival

La monarca expondrá el Campeonato Mundial Femenino del CMLL el 6 de marzo ante la ganadora de una intensa fase eliminatoria. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunció oficialmente un enfrentamiento determinante para la escena femenil. El próximo 24 de febrero se celebrará una lucha en parejas donde Persephone unirá fuerzas con Olympia para medirse ante Tessa Blanchard y Zeuxis.

La estipulación añade un ingrediente extra: las integrantes del equipo vencedor deberán enfrentarse entre sí el 27 de febrero en un combate individual. De ese choque saldrá la contendiente oficial al Campeonato Mundial Femenino del CMLL, cinturón que actualmente posee Mercedes Moné.

La empresa mexicana anunció el formato que determinará a la contendiente oficial al Campeonato Mundial Femenino del CMLL.

El enfrentamiento titular ya tiene fecha marcada: 6 de marzo. Esa noche significará el regreso de Moné a un cuadrilátero del CMLL desde octubre de 2025, cuando superó precisamente a Persephone para conservar el campeonato.

Hasta ahora, la luchadora estadounidense suma 246 días como campeona. En ese lapso únicamente ha expuesto el cetro en tres ocasiones, saliendo airosa frente a La Catalina, Persephone y Olympia, consolidando así un reinado selectivo pero efectivo.

El panorama presenta matices interesantes. De las cuatro aspirantes, Tessa Blanchard es la única que no ha disputado el campeonato en la era Moné. En contraste, Zeuxis fue la campeona destronada por Mercedes; mientras que Olympia y Persephone ya intentaron arrebatarle el oro sin éxito.

Las declaraciones previas reflejan la tensión que rodea el proceso eliminatorio.

Olympia declaró: “Esta vez en mi casa. Esa vez fui a su casa. Esta vez quiero recuperarlo para que vean que Olimpia tiene casta de campeona.”

Persephone fue más allá en su postura: “Nuestra lucha que tuvimos. La gran Mercedes vino y le aventó agua a Mamá Perse. Entonces, ya no nomás quiero un campeonato. No, no, no. Yo quiero humillar a Mercedes Moné.”

Tessa Blanchard también lanzó advertencia directa: “Mercedes Moné. Espero que tú, tú estás lista para la lucha con más vistas de todo el mundo en contra yo.”

Por su parte, Zeuxis apeló al orgullo: “De haberlo yo perdido, creo que yo me siento con la responsabilidad de regresarlo a casa.”

La campeona mundial defenderá su título por segunda vez en una velada que promete hacer historia para las Amazonas.

Así, el 24 de febrero marcará el inicio de una ruta contrarreloj para definir a la próxima retadora. La incógnita permanece abierta: ¿habrá nueva campeona o Mercedes Moné extenderá su dominio en el CMLL