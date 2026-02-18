Cuándo y dónde ver la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en México

La justa invernal llega a su etapa final y con ello el evento que dará cierre a una edición que ha sido histórica con momentos únicos. (AP Photo/Aijaz Rahi)

Esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno está por llegar a su recta final con la Ceremonia de Clausura , la cual se llevará a cabo este domingo 22 de febrero desde las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en la Arena Olímpica de Verona.

A lo largo de dos semanas se han vivido momentos históricos, gestas icónicas y momentos únicos que quedarán en el recuerdo de los aficionados.

Cómo cada edición es triste dejar ir los juegos luego de dos semanas cargadas de intensa actividad deportiva.

Sin embargo, la actividad en Milán-Cortina 2026 no termina ya que se llevarán a cabo los Juegos Paralímpicos del 6 al 15 de marzo.

Cultura italiana

La Arena de Verona será la sede del evento de cierre. (REUTERS/Ciro De Luca/File Photo)

La majestuosa Arena de Verona, anfiteatro romano del siglo I se convertirá en el epicentro de la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

A lo largo de la historia, los espectadores han podido presenciar en directo desde este recinto conciertos de música pop, ópera e incluso icónicas llegadas a la meta en el Giro D’Italia.

Más de 12.000 espectadores serán testigos de una ceremonia que marcará el final de los Juegos Olímpicos de Invierno pero que dará pie a los Juegos Paralímpicos en Milán-Cortina 2026.

Este icono de la riqueza cultural italiana ofrecerá un escenario perfecto para unir el pasado con el futuro del deporte, enalteciendo el patrimonio de un país que respira arte y pasión.

Bajo las estrellas veronesas, el anfiteatro no solo reunirá a medallistas olímpicos, sino que revivirá la grandeza de la antigüedad italiana en contexto moderno y deportivo.

A través de una combinación magistral de música lírica, arte escénico y narrativas inmersivas, el espectáculo deslumbrará al mundo con la creatividad, el ingenio y la pasión que definen a Italia.

Rumbo a Los Alpes Franceses 2030

Los Juegos Olímpicos de Invierno se preparan para la siguiente edición. (EFE)

Para mantener el carácter inclusivo de estos Juegos, que abarcan un extenso territorio desde Milán hasta Cortina d’Ampezzo, la Ceremonia de Clausura será la culminación de un evento que unió a innumerables cantidades de deportistas, provenientes de diferentes países.

Desde récords históricos hasta medallas inéditas como las conseguidas por Brasil y Georgia, estos Juegos Olímpicos de Invierno quedarán marcados en la memoria de todos los aficionados.

A pesar de que la espera de cuatro años será larga, Los Alpes Franceses se preparan para recibir a los mejores deportistas del mundo en 2030.

Cuándo y dónde ver la ceremonia de clausura

Claro Sports y ViX serán los encargados de transmitir el evento. (REUTERS/Gonzalo Fuentes(

La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno se llevará a cabo este domingo 22 de febrero en punto de las 13:00 (tiempo del centro de México) y al igual de que todas las competencias será transmitida a través de Claro Sports y ViX.

