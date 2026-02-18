Cruz Azul eleva los precios de boletos para el duelo vs Chivas

Se espera lleno total para el encuentro. (X/@Chivas)

La directiva cementera ha elevado los precios de los boletos para el partido entre Cruz Azul y Chivas correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, marcando un precedente para los aficionados en el semestre actual, ya que son costos nunca antes visto en lo que va del torneo.

La decisión responde tanto a la magnitud del encuentro como al contexto competitivo, en el que ambos equipos llegan como protagonistas de la Liga MX.

La rivalidad entre celestes y rojiblancos trasciende lo deportivo. Para este duelo, que se celebrará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, la organización ha anticipado una demanda excepcional.

La expectativa de superar los 50 mil asistentes se sustenta en el antecedente inmediato: la serie de cuartos de final del torneo anterior, cuando el cruce entre ambos clubes generó estadio lleno.

Aunado a que los conjuntos, bajo la dirección técnica de Nicolás Larcamón y Gabriel Milito, de Cruz Azul y Chivas respectivamente, lideran los primeros puestos de la tabla.

Precios exorbitantes para el duelo

Las localidades para el partido experimentan un rango de precios que oscila entre 400 y 750 pesos mexicanos.

El costo más bajo corresponde a las rampas en las áreas periféricas, mientras que las cabeceras y plateas elevan la tarifa: 600 pesos para cabecera sur, 650 pesos para cabecera norte, 700 pesos para platea plus y platea oriente, y 750 pesos para platea poniente, el sector de mayor valor.

Esta estructura representa un aumento del 25% respecto al reciente enfrentamiento con Tigres y multiplica hasta por tres el precio frente a encuentros previos ante Atlas y Puebla, donde las entradas mínimas rondaban los 150 pesos.

Si se compara con el duelo internacional ante Vancouver FC en la Copa de Campeones de Concacaf, los boletos se ofrecieron entre 250 y 340 pesos, cifras considerablemente inferiores a las que ahora enfrenta la afición para ver a Chivas.

La venta anticipada inició el martes 17 de febrero a las 11:00 horas para usuarios de Bankool, el socio financiero de Cruz Azul. Además, los poseedores de abonos tuvieron acceso prioritario desde el lunes 16.

Para minimizar riesgos, se recomienda adquirir boletos únicamente en plataformas oficiales. Entre ellas, StubHub figura como la opción internacional validada para la reventa, ante el incremento de intentos de fraude detectados en eventos de alta demanda.

Cruz Azul llega tras vencer a Tigres por 2-1,y se ubica segundo lugar general con 13 puntos, mientras Chivas, mantiene su invicto luego de imponerse al América, y es líder con 18 puntos.

El Estadio Cuauhtémoc de Puebla se ha consolidado como fortaleza temporal para el club capitalino. Tanto la afición cementera como la rojiblanca tendrán que desplazarse desde CDMX y Guadalajara, respectivamente.

Fecha y hora del partido Cruz Azul vs Chivas

El enfrentamiento está programado para el sábado 21 de febrero a las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.