Penta Zero Miedo logra triunfo dramático en RAW y va por el Campeonato Intercontinental de la WWE

Penta expresa su emoción al volver a tener la oportunidad de medirse a Dominik.

La más reciente edición de WWE RAW dejó un capítulo clave en la carrera de Penta Zero Miedo. El luchador originario de Ecatepec se enfrentó a El Grande Americano con la posibilidad de asegurar una nueva oportunidad por el Campeonato Intercontinental.

El combate representaba más que una simple victoria. Desde semanas atrás, el mexicano había buscado sin éxito colocarse nuevamente en la órbita titular. La presión era evidente y, durante varios pasajes del enfrentamiento, parecía que el resultado no le favorecería.

Cuando parecía derrotado, el gladiador mexicano reaccionó y selló su pase a la lucha por el campeonato.

El Grande Americano tomó el control en distintos momentos, apoyado además por intervenciones externas que inclinaron la balanza. Bravo y Rayo aparecieron para respaldar a su aliado, generando un escenario adverso para Penta, quien terminó tendido sobre la lona.

Después de intentos fallidos, el mexicano tendrá finalmente su oportunidad ante Dominik Mysterio.

Sin embargo, cuando todo apuntaba a una derrota, surgió un giro inesperado. Debajo del cuadrilátero apareció el llamado Original Grande Americano. Su irrupción evitó que el grupo conocido como Los Americanos continuara atacando al mexicano, generando desconcierto tanto en el ring como entre el público.

La distracción fue suficiente para cambiar el rumbo del combate. En cuestión de segundos, Penta se reincorporó y ejecutó su movimiento definitivo, el Mexican Destroyer, con el que consiguió la cuenta de tres. El triunfo no solo significó derrotar a su rival, sino también asegurar la ansiada oportunidad por el Campeonato Intercontinental, misma que había solicitado previamente a Adam Pearce.

El Grande Americano buscó rendir de mil maneras a Penta.

La participación del Original Grande Americano provocó reacciones divididas. Mientras algunos aficionados celebraron la intervención como un acto de justicia, otros cuestionaron las motivaciones detrás del personaje y el impacto que tendrá en la historia.

La aparición del Original Grande Americano fue clave en la victoria del luchador de Ecatepec.

El contraste en la respuesta del público también ha sido notorio según la región. En territorio mexicano, el respaldo se inclina hacia El Grande Americano, identificado como técnico. En Estados Unidos, en cambio, el Original Grande Americano ha recibido mayor aprobación, consolidándose como figura atractiva dentro de la narrativa.

Con este resultado, Penta Zero Miedo queda oficialmente perfilado para medirse ante Dominik Mysterio por el campeonato. La rivalidad entre las distintas versiones del personaje promete seguir evolucionando en las próximas semanas.

Aún persisten dudas sobre el destino de quienes encarnan estas identidades y el rumbo creativo que tomará la empresa. Por ahora, el impulso parece favorecer al integrante de American Made, aunque el desenlace de esta historia continúa abierto.