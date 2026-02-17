México Deportes

¿Kiana Palacios se va del América? Esto dijo Ángel Villacampa sobre la posible salida de la jugadora azulcrema

La delantera de las Águilas suena para llegar al Utah Royals de la NWSL en Estados Unidos

Guardar
La delantera de las Águilas
La delantera de las Águilas suena para llegar al Utah Royals de la NWSL en Estados Unidos. (Denis Poroy-Imagn Images)

En las últimas horas se ha especulado sobre cuál podría ser el destino de Kiana Palacios, el cual podría estar de acuerdo a diversos reportes en la liga estadounidense.

La seleccionada nacional es una de las jugadoras más importantes del América y su salida representaría un problema para la directiva azulcrema pues no cuentan con una delantera de sus características dentro del plantel.

Palabras de Ángel Villacampa

El DT mencionó que prefiere
El DT mencionó que prefiere darle su espacio y que sea ella quien dé a conocer la noticia. (X / AmericaFemenil)

Durante la conferencia posterior al América vs. Rayadas de la Liga MX Femenil del pasado domingo, el entrenador de las Águilas, Ángel Villacampa, fue cuestionado sobre la permanencia de la goleadora americanista en el club, a lo cual respondió:

“Kiana fue, es y será la máxima goleadora en la historia del club. Ha sido una jugadora ejemplar pero me gustaría darle este espacio a ella y que sea Kiana la que comunique en su momento cuando lo crea pertinente y no quitarle el protagonismo como se lo merece una futbolista histórica del club”.

El lenguaje utilizado en su respuesta refiriéndose a Kiana en el pasado hace pensar que la futbolista podría estar viviendo sus últimos momentos con la camiseta azulcrema antes de emigrar hacia nuevos horizontes.

Cuál podría ser el nuevo destino de Kiana

Los reportes a a que
Los reportes a a que Kiana estaría llegando al futbol estadounidense. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

La seleccionada nacional podría ser otra de las futbolistas que emigre de la Liga Mx Femenil a la National Women’s Super League de los Estados Unidos como ocurrió con Lizbeth Ovalle y Rebeca Bernal.

De acuerdo con diversos reportes, Utah Royals sería el equipo interesado para hacerse de los servicios de Kiana Palacios en la máxima división del futbol estadounidense.

Este salto representaría un crecimiento importante en la carrera de la delantera mexicana, ya que hay que recordar que la NWSL es una de las mejores ligas del mundo y con ello aumentaría el nivel de la jugadora de cara a lo que serán los compromisos de eliminatoria que tendrá la selección mexicana rumbo al Mundial Femenil 2027.

Sin embargo, de momento todavía no hay nada oficial, por lo que seguramente habrá actualización sobre este caso en las próximas horas.

Mientras se resuelve la situación, América comienza a trabajar a marchas forzadas para encontrar una delantera que sustituya la posible baja de Kiana, ya que en el juego contra Rayadas del pasado domingo se vio que el equipo carece de contundencia de cara a la portería.

Temas Relacionados

Kiana PalaciosAmérica FemenilLiga Mx FemenilÁngel Villacampamexico-deportes

Más Noticias

Lorenzo Musetti causa baja del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

Después de su lesión en el Australian Open, el tenista italiano renunció a su tercer torneo consecutivo, luego de tampoco poder participar en Río de Janeiro y Buenos Aires

Lorenzo Musetti causa baja del

Mónaco vs PSG: cuándo y dónde ver el encuentro de los playoffs de la UEFA Champions League en México

Ambos equipos franceses se verán las caras por un boleto a la siguiente ronda de la Copa de Campeones

Mónaco vs PSG: cuándo y

Julián Ornelas: el pelotero que fue bicampeón con Diablos y Charros en este 2025 que representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

El Bandido consiguió cinco campeonatos en los últimos dos años, lo cual lo convierte en un revulsivo interesante para el equipo de Benjamín Gil

Julián Ornelas: el pelotero que

Pablo Barrera alerta sobre los naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo lo ven para vivir un Mundial”

El exfutbolista de Pumas dejó en claro su posición sobre sus compañeros no nacidos en nuestro país alegando que no es un amor genuino por el Tri

Pablo Barrera alerta sobre los

¡De Chivas para el mundo! La ‘Hormiga’ González es el segundo mejor goleador Sub-23 del mundo

El rendimiento sobresaliente del atacante mexicano lo proyecta hacia nuevos retos internacionales y enciende expectativas rumbo al Mundial 2026

¡De Chivas para el mundo!
MÁS NOTICIAS

NARCO

Las siete claves que explican

Las siete claves que explican por qué los cárteles mexicanos buscan controlar la minería

Autoridades de Puebla catearon un domicilio donde se escondía “El Bukanas”, narcotraficante y huachicolero que opera en la región

Detienen en un panteón de Chiapas a tres presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Sentencian a mexicano por tráfico de fentanilo y metanfetamina que usaba estadounidenses para transportar droga

De la Unión Tepito a Los Malportados: ellos son los cinco objetivos prioritarios para la CDMX capturados en enero

ENTRETENIMIENTO

De fan a unfollow: así

De fan a unfollow: así reaccionó Ángela Aguilar tras ver a Bad Bunny junto a Cazzu

Marysol Sosa reveló cómo se enteró de la muerte de su padre, José José

Usuarios en redes sociales señalan a Ángela Aguilar de forzar a Nodal para que bailara en el Auditorio Nacional

Internautas critican a Christian Nodal tras incómodo momento con la familia Aguilar en evento

¿Iban en shock? Fiscal revela cómo Ángela Aguilar y Christian Nodal vivieron la balacera en Zacatecas

DEPORTES

Lorenzo Musetti causa baja del

Lorenzo Musetti causa baja del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

Mónaco vs PSG: cuándo y dónde ver el encuentro de los playoffs de la UEFA Champions League en México

Julián Ornelas: el pelotero que fue bicampeón con Diablos y Charros en este 2025 que representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Pablo Barrera alerta sobre los naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo lo ven para vivir un Mundial”

¡De Chivas para el mundo! La ‘Hormiga’ González es el segundo mejor goleador Sub-23 del mundo