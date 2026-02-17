¿Kiana Palacios se va del América? Esto dijo Ángel Villacampa sobre la posible salida de la jugadora azulcrema

La delantera de las Águilas suena para llegar al Utah Royals de la NWSL en Estados Unidos. (Denis Poroy-Imagn Images)

En las últimas horas se ha especulado sobre cuál podría ser el destino de Kiana Palacios, el cual podría estar de acuerdo a diversos reportes en la liga estadounidense.

La seleccionada nacional es una de las jugadoras más importantes del América y su salida representaría un problema para la directiva azulcrema pues no cuentan con una delantera de sus características dentro del plantel.

Palabras de Ángel Villacampa

El DT mencionó que prefiere darle su espacio y que sea ella quien dé a conocer la noticia. (X / AmericaFemenil)

Durante la conferencia posterior al América vs. Rayadas de la Liga MX Femenil del pasado domingo, el entrenador de las Águilas, Ángel Villacampa, fue cuestionado sobre la permanencia de la goleadora americanista en el club, a lo cual respondió:

“Kiana fue, es y será la máxima goleadora en la historia del club. Ha sido una jugadora ejemplar pero me gustaría darle este espacio a ella y que sea Kiana la que comunique en su momento cuando lo crea pertinente y no quitarle el protagonismo como se lo merece una futbolista histórica del club”.

El lenguaje utilizado en su respuesta refiriéndose a Kiana en el pasado hace pensar que la futbolista podría estar viviendo sus últimos momentos con la camiseta azulcrema antes de emigrar hacia nuevos horizontes.

Cuál podría ser el nuevo destino de Kiana

Los reportes a a que Kiana estaría llegando al futbol estadounidense. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

La seleccionada nacional podría ser otra de las futbolistas que emigre de la Liga Mx Femenil a la National Women’s Super League de los Estados Unidos como ocurrió con Lizbeth Ovalle y Rebeca Bernal.

De acuerdo con diversos reportes, Utah Royals sería el equipo interesado para hacerse de los servicios de Kiana Palacios en la máxima división del futbol estadounidense.

Este salto representaría un crecimiento importante en la carrera de la delantera mexicana, ya que hay que recordar que la NWSL es una de las mejores ligas del mundo y con ello aumentaría el nivel de la jugadora de cara a lo que serán los compromisos de eliminatoria que tendrá la selección mexicana rumbo al Mundial Femenil 2027.

Sin embargo, de momento todavía no hay nada oficial, por lo que seguramente habrá actualización sobre este caso en las próximas horas.

Mientras se resuelve la situación, América comienza a trabajar a marchas forzadas para encontrar una delantera que sustituya la posible baja de Kiana, ya que en el juego contra Rayadas del pasado domingo se vio que el equipo carece de contundencia de cara a la portería.