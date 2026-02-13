Donovan Carrillo sigue en vivo la Final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

La clasificación de Donovan Carrillo a la final de patinaje artístico en Milán-Cortina 2026 ha despertado entusiasmo en México y en la comunidad internacional del deporte.

El mexicano Donovan Carrillo se alista para uno de los momentos más importantes de su carrera en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: la final del programa libre en la disciplina de patinaje artístico masculino. La competencia se llevará a cabo este viernes 13 de febrero , y representa una nueva oportunidad para el atleta tapatío de brillar en el escenario más grande del deporte invernal.

La clasificación de Donovan Carrillo a la final de patinaje artístico en Milán-Cortina 2026 ha generado gran expectativa en México . El patinador jalisciense, que ya había hecho historia en Beijing 2022 , vuelve a colocarse entre los mejores del mundo.

Donovan Carrillo , abanderado nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 , se alista para competir en la Final de Patinaje Artístico .

Después de clasificar a la final del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno, Donovan Carrillo buscará superar lo conseguido en Beijing 2022 , donde finalizó en la posición 22 del programa libre en la lucha por las medallas.

Donovan será el segundo patinador en presentarse en la final olímpica que comenzará este viernes 13 de febrero a las 12:00pm.

Una rutina elaborada por el reconocido coreógrafo Benoit Richaud. Esta selección es muy especial para Donovan, su abuela materna le pidió por años patinar una rutina basada en My Way y él quiso reservarla para la temporada olímpica. Su mejor marca de la temporada con esta rutina vino en su última competencia: el torneo de los cuatro continentes, el pasado 25 de enero.

Estas son las canciones del programa libre de Donovan Carrillo

