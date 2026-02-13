Donovan Carrillo sigue en vivo la Final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Estas son las canciones del programa libre de Donovan Carrillo
My Way for Donovan, de Cédric Tour
* My Way, de Elvis Presley
* Trouble, de Austin Butler
* Jailhouse Rock, de Elvis Presley
* A little Less Conversation, de Elvis Presley, Junkie XL
Una rutina elaborada por el reconocido coreógrafo Benoit Richaud. Esta selección es muy especial para Donovan, su abuela materna le pidió por años patinar una rutina basada en My Way y él quiso reservarla para la temporada olímpica. Su mejor marca de la temporada con esta rutina vino en su última competencia: el torneo de los cuatro continentes, el pasado 25 de enero.
Donovan será el segundo patinador en presentarse en la final olímpica que comenzará este viernes 13 de febrero a las 12:00pm.
El patinador mexicano ocupará una combinación de canciones interpretadas por Elvis Presley. (REUTERS/Claudia Greco)
Después de clasificar a la final del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno, Donovan Carrillo buscará superar lo conseguido en Beijing 2022, donde finalizó en la posición 22 del programa libre en la lucha por las medallas.
Ellos son los entrenadores de Dónovan Carrillo que lo ayudaron a llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)
Donovan Carrillo, abanderado nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, se alista para competir en la Final de Patinaje Artístico. La expectativa gira en torno a su actuación en Milano-Cortina.
El carismático patinador jalisciense vuelve a la batalla en Milán-Cortina 2026, decidido a romper su propio récord e inspirar a todo un país dentro de la mayor competencia de talento y técnica mundial. REUTERS/Fabrizio Bensch
La clasificación de Donovan Carrillo a la final de patinaje artístico en Milán-Cortina 2026 ha generado gran expectativa en México. El patinador jalisciense, que ya había hecho historia en Beijing 2022, vuelve a colocarse entre los mejores del mundo.
El tapatío llega a la final con mayor madurez, experiencia y la meta de superar al estadounidense que es el gran favorito. (Ilustración: Jovani Pérez)
El mexicano Donovan Carrillo se alista para uno de los momentos más importantes de su carrera en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: la final del programa libre en la disciplina de patinaje artístico masculino. La competencia se llevará a cabo este viernes 13 de febrero, y representa una nueva oportunidad para el atleta tapatío de brillar en el escenario más grande del deporte invernal.
El patinador tapatío aseguró su lugar entre los 24 mejores del mundo tras una sólida rutina en el programa corto y buscará romper su marca histórica de Beijing 2022. (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae)
La clasificación de Donovan Carrillo a la final de patinaje artístico en Milán-Cortina 2026 ha despertado entusiasmo en México y en la comunidad internacional del deporte.