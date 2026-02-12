Sin retrasos y a tiempo: Ciro Gómez Leyva muestra nuevas imágenes del Estadio Azteca rumbo al Mundial de 2026

La inauguración del Mundial 2026 está asegurada. (REUTERS/Carlos Perez-Gallardo/File Photo)

El Estadio Azteca continúa adelante con su remodelación para el Mundial 2026, dejando atrás rumores sobre advertencias de la FIFA por posibles retrasos. Un recorrido presentado por el programa Ciro Gómez Leyva por la Mañana en Telefórmula mostró avances claros en la infraestructura del recinto, con la cancha híbrida prácticamente concluida y nuevas butacas instaladas en varias zonas.

Imágenes recientes difundidas revelan que el terreno de juego presenta condiciones óptimas. La cancha híbrida, que combina pasto natural con fibras sintéticas, cumple los estándares internacionales de durabilidad y drenaje, disipando las preocupaciones generadas meses atrás por el estado del campo. Simultáneamente, cuadrillas de trabajadores continúan instalando butacas en la zona norte del estadio.

¿Cuáles son las mejoras del estadio?

La modernización del Estadio Azteca abarca múltiples frentes. Bajo las gradas laterales se ha construido una nueva estructura que albergará espacios de hospitality y zonas exclusivas de servicios de lujo, en línea con los principales recintos deportivos europeos. Además, la zona de prensa fue reubicada y actualizada, permitiendo recibir medios internacionales con mejor conectividad y vistas panorámicas al campo.

El tiempo de espera para su reapertura parece estar en orden. (IG @cdmxdron/ @MXESTADIOS)

En cuanto a la tecnología, se ha instalado una red de internet mejorada, un nuevo sistema de audio y pantallas tanto en el interior como en el exterior del estadio. Estas mejoras buscan ofrecer una experiencia renovada y eficiente para los espectadores, facilitando la circulación y visibilidad durante los eventos.

Entre las adecuaciones adicionales, el Estadio Azteca incrementó el número de sanitarios, especialmente para mujeres, e integró elevadores y zonas preparadas para personas con movilidad limitada, atendiendo las exigencias de inclusión y accesibilidad de la FIFA. Según la directiva, durante el Mundial todas las butacas estarán cubiertas para cumplir la normativa de estadio limpio establecida por el organismo internacional.

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca (IG/ @mr_surfaces)

Emilio Azcárraga supervisa de cerca la remodelación

La supervisión de los trabajos es realizada directamente por el propietario del Club América y principal responsable de la remodelación, quien sostiene reuniones semanales con los constructores para verificar los avances.

“Los constructores dicen que sí, yo no soy experto en construcción, ponen unas fechas, tenemos una junta cada semana y yo, como les dije el otro día; pues yo no soy constructor, yo como que no veo que sus fechas sean las fechas, pero la verdad va muy bien. Hubo mucha dificultad al principio y la verdad es que ahora ha estado mucho más en paz”, expresó Azcárraga a los medios de comunicación.

La reapertura está programada para el sábado 28 de marzo, cuando el recinto albergará el partido amistoso entre México y Portugal. Este encuentro funcionará como espectáculo deportivo y prueba operativa para validar mejoras como los torniquetes, la conectividad y los servicios en los vestuarios.

Emilio Azcárraga visitó las instalaciones del Estadio Azteca (IG/ @mr_surfaces)

Tras ese evento, los trabajos continuarán en áreas no críticas, como partes del estacionamiento y detalles estéticos, permitiendo que el estadio permanezca en funcionamiento para los eventos programados y, a la vez, prosiga su puesta a punto de cara a la inauguración mundialista prevista para el 11 de junio de 2026.

Aproximadamente 1.300 trabajadores participan de manera simultánea en las obras. Según relató Azcárraga, el sentido de pertenencia y esfuerzo colectivo caracteriza la modernización del Estadio Azteca, consolidando el proyecto como una labor compartida entre directiva, trabajadores y toda la afición mexicana.