David Faitelson reacciona al show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026: “Seamos un poco más inteligentes”

El espectáculo al medio tiempo del Super Bowl 2026 que dio Bad Bunny no solo ofreció una exhibición musical, sino que transmitió un mensaje dirigido a la sociedad. Desde el escenario más visto del deporte, la presentación del cantante puertorriqueño puso en primer plano la situación del inmigrante latino.

La repercusión del evento trascendió lo artístico para instalar en la conversación pública la necesidad de empatía social.

La reacción de Faitelson al show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl

El polémico comunicador de TUDN, David Faitelson, no dudó en manifestarse al respecto y publicó a través de su cuenta de X (antes Twitter) una reflexión sobre el mensaje transmitido por Bad Bunny durante el espectáculo del Super Bowl. De acuerdo con el periodista de TUDN, el evento va más allá del gusto musical o la comprensión de la letra, al considerar que el mensaje central apunta a la visibilidad y el reconocimiento de la comunidad inmigrante latina en Estados Unidos.

El comunicador instó a la audiencia a dejar de lado prejuicios sobre el género musical y enfocarse en la importancia del mensaje social emitido desde uno de los escenarios con mayor alcance mediático del mundo.

“Hay que ser un verdadero idiota oara no entender el mensaje del medio tiempo del Super Bowl. No se trata de si te gusta o no ese tipo de música o si entiendes la letra. Se trata de un poderoso mensaje, desde el sitio más mediático, en un país donde el inmigrante latino ha sido perseguido y maltratado. Olviden la música. Seamos un poco más inteligentes”, escribió Faitelson.

¿Cómo fue el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl XL?

Lady Gaga se sumó al espectáculo durante “Die with a SMILE”, mientras que Ricky Martin apareció en “Lo que le pasó a Hawái”. La presentación de Bunny incluyó éxitos como:

“Tití me preguntó”

“Yo Perreo sola”, “Safaera”

“Party”

“Voy a llevarte a PR”

“eOO”, “MoNACo”

“BAILE INoLVIDABLE”

“NUEVAYoL”

“El apagón”

“CAFé CON RON”

“DEBÍ tIRAR MÁS FOTOS”

La ya tradicional Casita de Bad Bunny también estuvo presente en el espectáculo del Super Bowl 2026, reuniendo a figuras como Karol G, Cardi B, Jessica Alba, Pedro Pascal y Young Miko entre los invitados destacados.

¿Cómo quedó el Super Bowl 2026?

La consagración de los Seattle Seahawks en el Super Bowl 2026 marcó el cierre de una espera de más de una década para la franquicia. El equipo logró otro campeonato de la NFL desde 2014, luego de imponerse con claridad sobre los New England Patriots.

El duelo, celebrado en Santa Clara, California, estuvo marcado por el control defensivo de los Seahawks, quienes limitaron a su rival a tan solo 13 puntos. La ofensiva de New England no logró sobreponerse al férreo planteo, en una temporada en la que el equipo buscaba su primer título desde la marcha de Tom Brady en 2020.

La diferencia en el marcador final, de 29-13, reflejó el dominio de los Seahawks a lo largo del juego. La victoria interrumpió el anhelo de los Patriots de recuperar el protagonismo en el máximo escenario del fútbol americano.