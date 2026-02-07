Rodrigo Aguirre se despide del América y agradece a la afición por el buen trato: “Fui muy feliz aquí”

El atacante recordó el cariño recibido dentro y fuera de la cancha durante su paso por el América.

La salida de Rodrigo “Búfalo” Aguirre del América no dejó indiferente a nadie; su adiós estuvo marcado por un video que rápidamente se volvió central en las redes sociales y generó comentarios de fanáticos azulcremas.

A primera hora de este sábado 7 de febrero de 2026, el club confirmó la desvinculación del delantero uruguayo, quien cerró su etapa con un mensaje lleno de emoción y gratitud hacia la afición.

A través de las cuentas oficiales del América, se difundió el clip en el que Aguirre aparece despidiéndose del club y, sobre todo, de la fanaticada que lo apoyó desde su llegada. Lejos de un simple comunicado, el atacante decidió dirigirse directamente a los aficionados, recordando lo valioso que fue su tiempo en Coapa.

La grabación publicada por el club azulcrema marcó el final de una etapa que incluyó títulos y una fuerte conexión con la grada.

“Les agradezco mucho, corazón, eh, como, como ya lo dije un montón de veces, fui muy feliz aquí. Ellos (Afición del América) me hicieron muy feliz, eh, con el cariño que me mostraron, no solamente en la cancha, sino a cada lugar que, que iba en la ciudad, o sea, donde, donde salía siempre las muestras de cariño y eso, y eso no te lo regala nadie, eso te, te lo ganás”, comentó el futbolista charrúa.

Durante su estancia en el América, Aguirre logró ser parte de un equipo que consiguió importantes logros. En el Apertura 2024, el club se coronó campeón de la Liga MX, imponiéndose en la final ante Monterrey y extendiendo la condición del América como uno de los equipos con más títulos en el fútbol mexicano. Más adelante, en septiembre de 2024, el equipo también se consagró campeón de la Campeones Cup 2024, al vencer al Columbus Crew en la tanda de penales tras igualar 1-1.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - December 15, 2024 America's Rodrigo Aguirre kisses the trophy after winning the championship of Liga MX for the third time, first since 1985 REUTERS/Daniel Becerril

El video de despedida no tardó en convertirse en tema obligado entre los seguidores del club, quienes recordaron los momentos que Aguirre protagonizó desde su llegada en el Apertura 2024 hasta el inicio del Clausura 2026. Su paso por el América se caracterizó por goles importantes y una conexión con la afición que ahora se refleja en su mensaje de despedida.

Horas después de que el América hiciera oficial la salida de Aguirre, Tigres presentó al delantero uruguayo como nuevo refuerzo para el torneo en curso. La bienvenida del club regio también se realizó mediante redes sociales y rápidamente circuló en plataformas digitales.

El Club Tigres le dio la bienvenida a Aguirre, poniendo su esperanza en él. Foto: (Captura de pantalla)

“La fuerza y potencia de un búfalo, la garra y perfil de un tigre”, publicó la cuenta oficial del equipo, acompañando la frase con una foto de Aguirre vistiendo los colores felinos.

Con su llegada a Tigres, Aguirre ocupará el espacio que dejará Nicolás Ibáñez, quien fue informado de su salida del cuadro auriazul y deberá definir su futuro futbolístico en los próximos días. Este sábado a las 11:00 horas, el “Búfalo” arribará a Monterrey para firmar su contrato y ponerse a disposición del cuerpo técnico.