Henry Martín ya es de cera: el capitán del América recibe un homenaje histórico

El capitán americanista pasó de la duda al reconocimiento histórico.

Henry Martín sumó un reconocimiento más a su trayectoria con el América al quedar inmortalizado con una figura en el Museo de Cera, un homenaje reservado para personajes que han dejado huella en el deporte y la cultura popular. El delantero apareció representado con el jersey actual de las Águilas, símbolo de una etapa que ya supera los ocho años defendiendo los colores azulcremas.

La ceremonia se realizó ante la presencia de alrededor de 80 aficionados americanistas, quienes acompañaron al capitán en un momento cargado de emotividad. Entre aplausos, fotografías y mensajes de apoyo, la figura fue develada como un reconocimiento a la constancia y liderazgo que el atacante ha mostrado desde su llegada a Coapa.

El capitán habló de sus metas pendientes luego de la develación de su figura.

Durante el evento, el futbolista de 33 años agradeció el respaldo de la afición y dejó claro que su historia con el América aún no está completa. Para Martín, el homenaje representa un impulso para seguir construyendo un legado más grande dentro de la institución, con metas deportivas todavía por alcanzar.

“Me encantaría poder llegar a ser ese referente americanista. Sé que no lo soy, no he llegado a ello, pero espero con el tiempo que me queda, lo pueda alcanzar, sería un logro y un sueño. Quiero quedar campeón de goleo otra vez, ser campeón de nuevo, ir a un Mundial de vuelta; sin metas a corto plazo. No me cierro la puertas a nada, me encantaría cumplir todo lo que un día soñé, así como hoy. Cumplir en unos años el ser de los máximos referentes de la institución”, expresó el capitán azulcrema.

El goleador transformó los señalamientos en títulos y reconocimiento institucional.

A lo largo de su etapa con el América, Henry Martín ha superado la barrera de los 100 goles, aunque hay una anotación que ocupa un lugar especial en su memoria. El delantero señaló que el penalti convertido ante Cruz Azul en la Final del Clausura 2024 es, hasta ahora, el tanto que más ha disfrutado por la carga emocional y la responsabilidad que implicó.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - December 15, 2024 America's Henry Martin with teammates pose for a picture after winning the championship of Liga MX for the third time, first since 1985 REUTERS/Daniel Becerril

“Creo que el que más disfruté fue el del bicampeonato en la Final, sabía lo que significaba y la responsabilidad que llevaba, era una presión fuerte pero estaba preparado para ello”, explicó el atacante mexicano sobre aquel momento decisivo.

Martín arribó al América en enero de 2018 procedente de Xolos de Tijuana. Sus primeros torneos estuvieron marcados por críticas y números discretos, situación que provocó señalamientos por parte de la afición e incluso rumores de una posible salida rumbo a Chivas. Sin embargo, el delantero decidió permanecer y transformar esa etapa en una de las más exitosas de su carrera.

El delantero del América Henry Martín alza el trofeo de campeón de la Liga MX tras vencer al Monterrey en la final, el domingo 15 de diciembre de 2024, en Monterrey. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Desde su llegada, Henry ha disputado 308 partidos oficiales con las Águilas, acumulando 116 goles, 56 asistencias y cerca de 20 mil minutos en cancha. Fue campeón de goleo en el Clausura 2023 y, en lo colectivo, ha sido parte fundamental de una era dorada al conquistar cuatro títulos de Liga MX, además de una Copa MX, una Campeones Cup y un Campeón de Campeones, incluyendo el histórico tricampeonato.