Alan Mozo se perdería el resto del Clausura 2026 con Pachuca por una fractura

Alan Mozo, lateral derecho del Pachuca, no jugaría más en el Clausura 2026 de la Liga MX esto tras sufrir una fractura en la Jornada 4. A falta de la confirmación oficial de los Tuzos, el canterano de Pumas ya no vería actividad en lo que resta del campeonato.

La lesión se produjo en el Estadio Corregidora durante el partido frente a Querétaro. Mozo se lastimó cuando, al disputar el balón en una jugada dividida con Jean Unjanque, su tobillo quedó atorado en el césped tras la barrida del rival, esto provocó que la pierna del futbolista quedara atrapada en la inercia de la jugada, por ello tuvo que salir de inmediato de cambio y rápidamente se encendieron las alarmas en el club.

De inmediato, el cuerpo médico de Pachuca realizó las pruebas médicas correspondientes para conocer la gravedad de la lesión de su jugador y se comprobó el diagnóstico negativo, una lesión de tibia.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas Alan Mozo?

El pronóstico médico indica un periodo mínimo de cinco meses de recuperación, lo que lo deja fuera del resto de la campaña en la Liga MX. Según compartió Adriana Maldonado de ESPN, el futbolista de 28 años será operado en próximos días y a partir de ahí se analizará su tiempo de recuperación.

El defensor, que llegó este semestre a los Tuzos procedente de Chivas, se había consolidado como titular. Durante el Clausura 2026, había disputado tres partidos y experimentó una adaptación rápida al equipo.

En su anterior paso por Chivas, Mozo jugó siete torneos, acumulando 118 partidos oficiales, más de ocho mil minutos, cuatro goles y nueve asistencias. En el Apertura 2025 su participación fue limitada, con solo tres partidos, después de que Richard Ledezma se adueñó de la lateral derecha. Mozo renovó su contrato con Chivas hasta 2028 antes de ser transferido a Pachuca, pero la competencia interna y nuevos entrenadores influyeron en su salida.

La ausencia de Mozo representa un reto para el cuerpo técnico de Pachuca, que deberá ajustar su defensa en la etapa decisiva del torneo. Su baja afecta de manera importante las alternativas tácticas del plantel, que contaba con él como uno de sus jugadores clave para este certamen.

Aunque los médicos estiman un mínimo de cinco meses antes de una posible vuelta, lesiones de este tipo pueden requerir más tiempo del previsto según evolucione la recuperación.

Carrera de Alan Mozo

Alan Mozo Rodríguez nació el 5 de abril de 1997 en la Ciudad de México. Es un futbolista mexicano que juega como lateral derecho, actualmente en el Club Deportivo Guadalajara (Chivas) y seleccionado nacional.

Se formó en las fuerzas básicas de Pumas y debutó en Copa MX el 4 de febrero de 2015 ante Alebrijes de Oaxaca.

Su debut en la Liga MX ocurrió el 16 de septiembre de 2017 frente a Chivas.

Se consolidó como titular a partir del Apertura 2018.

El 31 de mayo de 2022 se anunció su fichaje por Chivas.

Debutó oficialmente el 2 de julio de 2022 ante Juárez.

Anotó su primer gol con Chivas el 21 de mayo de 2023 en la semifinal contra América.

Participó en el Torneo Esperanzas de Toulon 2019, donde ganó el premio al mejor jugador del partido en el debut y México terminó en tercer lugar.

Fue campeón del Preolímpico de Concacaf 2020 con la Sub-23.