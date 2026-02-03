México Deportes

Xelajú vs Monterrey: cuándo y dónde ver el partido de Concachampions

Rayados inicia su camino en la Concachampions frente a Xelajú en el Estadio Mario Camposeco

(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

Xelajú y Monterrey ponen en marcha su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 este miércoles 4 de febrero, cuando se enfrenten en el duelo de ida de la primera ronda.

El encuentro marcará el inicio del camino internacional para ambos clubes, con realidades distintas pero con el mismo objetivo de avanzar en una competencia que exige resultados desde el primer cruce.

El partido se disputará en el Estadio Mario Camposeco, donde el conjunto guatemalteco buscará aprovechar su condición de local ante uno de los planteles con mayor peso en la región, mientras que Rayados intentará encaminar la eliminatoria desde el primer capítulo.

Xelajú apuesta por su momento local para competir en casa

(EFE/ Fernando Ruiz)
(EFE/ Fernando Ruiz)

El equipo guatemalteco llega al compromiso con la intención de trascender nuevamente a nivel internacional.

Xelajú es uno de los clubes más representativos del país y viene de ser subcampeón de la Copa Centroamericana, antecedente que respalda su aspiración de firmar otra participación relevante en el ámbito regional.

En el torneo local, los ‘Lanudos’ atraviesan un buen momento al ubicarse como sublíderes de la tabla general, luego de sumar resultados positivos en sus encuentros recientes.

Esa dinámica será uno de sus principales respaldos para encarar el debut en la Concachampions, con la misión de sostener su funcionamiento colectivo frente a un rival que parte con mayor experiencia internacional.

Monterrey inicia su camino con la mira puesta en el título

(Instagram / @rayados)
(Instagram / @rayados)

Del lado mexicano, Monterrey comienza su participación con el objetivo claro de pelear por el campeonato.

El torneo también representa un impulso para el proyecto encabezado por Domènec Torrent, quien vive su segundo semestre al frente del conjunto regiomontano.

Rayados buscará imponer condiciones desde el partido de ida para encaminar la serie y respaldar su etiqueta de candidato. Además, el club persigue su sexto título en la historia del certamen, lo que lo colocaría como el segundo más ganador, igualado con Pachuca y a uno de Cruz Azul y América en el listado histórico.

En cuanto a antecedentes, ambos equipos ya se enfrentaron en la edición de 2013, cuando coincidieron en los cuartos de final del torneo. En aquella ocasión, Monterrey se impuso en la serie tras ganar 3-1 en Guatemala y empatar 1-1 en el Estadio Tecnológico, resultado que le permitió avanzar a semifinales.

¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions?

El duelo podrá verse a través de la señal de Fox ONE y está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

