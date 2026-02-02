San Diego FC vs Pumas: cuándo y dónde ver el juego de ida por los dieciseisavos de final de la CONCACAF Champions Cup

El camino de los equipos mexicanos en la competición comienza este martes con Pumas, Tigres y América entrando en acción. (Infobae México: Jovani Pérez)

San Diego FC recibe a los Pumas este martes 3 de febrero a las 22:00 horas (tiempo del centro de México) en el comienzo de los dieciseisavos de final de ida en la CONCACAF Champions Cup.

Como en cada edición del torneo continental, el equipo estadounidense llega sin disputar un partido oficial desde el 29 de noviembre, mientras que el equipo mexicano ya comenzó la temporada en la Liga Mx.

Pumas busca revancha en la CONCACAF Champions Cup

Foto de la final de la Concachampions 2022, donde Pumas cayó ante Seattle Sounders. (Foto: Twitter/PumasMX)

Las últimas participaciones de Pumas en este torneo han terminado con eliminaciones dolorosas donde llegaron a fases importantes y se han quedado cerca de la gloria continental.

La afición auriazul aún recuerda con dolor aquella final de Concachampions en 2022 donde Pumas dejó escapar una ventaja de dos goles en el juego de ida ante Seattle Sounders para finalmente caer en Estados Unidos, perdiendo la posibilidad de disputar el Mundial de Clubes 2025.

El año pasado estuvieron a un minuto de clasificar a semifinales y enfrentar al Inter de Miami de Lionel Messi en el Estadio Olímpico Universitario, pero un gol de Vancouver Whitecaps en el último minuto frustró el sueño de todos los mexicanos que anhelaban ver al astro argentino en la capital.

Sin embargo, el cuadro de Efraín Juárez llega con sed de revancha para esta edición y busca que la goleada ante Santos Laguna conseguida el pasado viernes sirva de motivación para encarar este encuentro y buscar el boleto a la siguiente ronda.

San Diego FC sin ritmo de juego

San Diego disputará su segunda temporada luego de una primera campaña donde terminaron como primeros en su conferencia. ( Abe Arredondo-Imagn Images)

Como cada temporada, la disparidad en el formato de competencia se convierte en el tema de conservación, ya que mientras los equipos mexicanos se encuentran en plena temporada, los conjuntos de la MLS llegan a esta primera ronda con dos meses sin jugar, lo cual les da cierta desventaja en comparación a los de la Liga Mx.

A pesar de ello, San Diego FC sorprendió a todos al terminar como primer lugar de la Conferencia Oeste en su temporada de debut y clasificar hasta semifinales, donde cayeron ante el Vancouver Whitecaps.

En los últimos días, la salida de Hirving “Chucky” Lozano captó todas las miradas, pues el club decidió que el mexicano no entra en sus planes esta temporada:

“Hirving no formará parte de nuestro proyecto. Se lo dejamos claro a él y a sus representantes, y eso no cambiará”, afirmó el entrenador del equipo.

Cuándo y dónde ver el juego en México

El juego será transmitido a través de FOX y FOX ONE. (Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)

San Diego y Pumas se verán las caras este martes 3 de febrero a las 22:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Snapdragon en el comienzo de los dieciseisavos de final de ida en la CONCACAF Champions Cup y el juego podrá sintonizarse a través de FOX y FOX ONE.