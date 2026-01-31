México Deportes

Teófimo López vs Shakur Stevenson en vivo: minuto a minuto de la pelea hoy 31 de enero de 2026

El Madison Square Garden será testigo del duelo entre ambos pugilistas estadounidenses por el título superligero de la OMB

23:14 hsHoy

Teófimo López llegará a la pelea con la responsabilidad de defender su cinturón mundial superligero, en un momento determinante de su carrera. El boxeador estadounidense presume un récord de 22 victorias, 13 de ellas por nocaut, y una sola derrota, respaldado por un estilo agresivo y explosivo que lo ha mantenido como uno de los nombres más reconocidos de la división.

Del otro lado estará Shakur Stevenson, quien se presenta invicto con marca de 24 triunfos, 11 por la vía rápida. Su boxeo se caracteriza por la precisión, la velocidad y una sólida defensa, virtudes que buscará imponer para arrebatarle el campeonato a López y consolidarse como una de las principales referencias del peso superligero.

23:11 hsHoy
Boxing - Light Heavy Championship
Boxing - Light Heavy Championship - Artur Beterbiev v Dmitrii Bivol - Weigh-In - Boulevard City, Riyadh, Saudi Arabia - February 21, 2025 Shakur Stevenson and Josh Padley during the Weigh-In as promoter Eddie Hearn looks on REUTERS/Hamad I Mohammed

Shakur Stevenson ha reconocido a Canelo Álvarez como un gran boxeador a pesar de ser gran amigo de Terence Crawford

Shakur Stevenson se rinde ante Canelo Álvarez y considera que está infravalorado: “Es el mexicano más grande que he visto”

La derrota del mexicano generó diversas reacciones, aunque sigue siendo considerado uno de los boxeadores más relevantes de la época

Shakur Stevenson subrayó la importancia
Shakur Stevenson subrayó la importancia del mexicano en la historia del deporte. (Captura de pantalla- The Ring)

La era de Saúl Canelo Álvarez como campeón absoluto de las 168 libras terminó el pasado 13 de septiembre cuando fue derrotado de manera contundente por Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Leer la nota completa
23:09 hsHoy

El combate entre Shakur Stevenson y Teófimo López se disputará el sábado 31 de enero en Nueva York, como parte del evento The Ring VI, que tendrá como sede el Madison Square Garden, recinto emblemático del boxeo mundial.

El combate podrá seguirse en vivo a través de DAZN, bajo el formato de pago por evento (PPV).

Shakur Stevenson vs Teófimo López: dónde y cuándo ver la pelea de box en vivo

El combate se disputará en el Madison Square Garden y podrá verse a través de DAZN

(Jovani Pérez / Infobae México)
Con un título mundial en disputa, Nueva York será testigo del choque entre Shakur Stevenson y Teófimo López, un duelo que marcará el arranque del calendario boxístico del año.

Leer la nota completa
23:04 hsHoy

Teófimo López expondrá su cinturón superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante un Shakur Stevenson que es catalogado como uno de los mejores libra por libra de la actualidad.

23:02 hsHoy
(Jovani Pérez / Infobae México)
