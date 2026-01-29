Así reaccionaron Robert Morales y Coco Carrasquilla ante la posible llegada de Uriel Antuna a Pumas

Uriel Antuna sería el nuevo jugador de Pumas (Patrick T. Fallon / AFP)

A días de que cierre el registro de jugadores para el Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas tendría listo un nuevo refuerzo que habría generado expectativas entre los futbolistas del mismo plantel. Uriel Antuna estaría muy cerca de convertirse en el nuevo jugador del equipo de Efraín Juárez.

Ante la posibilidad de que el extremo derecho de Tigres llegue al Pedregal, tanto Robert Morales como Adalberto Coco Carrasquilla, referentes en el vestuario universitario, elogiaron la calidad del extremo mexicano y coincidieron en que su aporte sería muy positivo para el equipo, aunque aclararon que aún no reciben confirmación oficial sobre el fichaje dentro del grupo.

¿Qué dijo Coco Carrasquilla y Robert Morales de Uriel Antuna?

Durante la conferencia de prensa previo al partido contra Santos Laguna, ambos jugadores fueron cuestionados sobre la posible incorporación de Antuna al plantel. En primera instancia, Robert Morales reconoció el nivel de juego del ex futbolista de Cruz Azul y aceptó que su perfil aportaría.

“Todos sabemos el nivel que tiene, creo que, si se llega a dar su llegada al club, sería fantástico tenerlo en el equipo y ojalá se pueda dar”, sentenció

El delantero recalcó que ningún integrante del plantel dispone, por ahora, de información precisa sobre la incorporación de Antuna, pero se permitió hablar de lo que significaría su ingreso a Pumas en el cierre de fichajes.

“La verdad es que todavía no tenemos esa información clara en el grupo, sí se escuchó, pero sabemos que en las redes sociales salen cosas; nosotros seguimos en lo nuestro, tenemos un partido muy importante el viernes y estamos enfocados en eso”, añadió el atacante paraguayo.

Por su parte, Coco Carrasquilla también abordó los rumores y reiteró que en el equipo predomina la cautela ante la falta de anuncios oficiales sobre el refuerzo.

“Conocemos la calidad de Antuna, desconocemos si viene, pero estamos enfocados que el viernes saldremos por el partido. Si se concreta, que venga a aportar, será bien recibido. Nuestro foco está en preparar bien el viernes”, dijo el volante panameño.

Ambos futbolistas subrayaron que sumar a un elemento como Uriel Antuna elevaría la competencia interna y destacaron su trayectoria, pero insistieron en que la prioridad inmediata es la preparación para el próximo duelo.

Jorge Ruvalcaba se va de Pumas

El contexto de estos movimientos apunta directamente a la inminente salida de Jorge Ruvalcaba, jugador considerado una baja sensible para los auriazules. “Sabemos que es un jugador importante dentro del club, es un jugador que, para mí, tiene todo para estar en la Selección; es un chico enfocado, que va día tras día y siempre le vamos a desear lo mejor”, compartió Carrasquilla en la conferencia de prensa.

La directiva de Club Universidad ha cerrado un acuerdo con el New York Red Bulls para el traspaso de Jorge Ruvalcaba, según información de TUDN. La posible salida de Jorge Ruvalcaba, uno de los atacantes formados en la cantera de Pumas, tomaría forma tras la inminente llegada de Uriel Antuna al club universitario.

Este movimiento, anticipado durante el actual mercado de traspasos del Clausura 2026, no solo modificaría la estructura ofensiva de los auriazules, sino que marcaría una transición: dejar de apostar por un talento propio para confiar en la experiencia de un futbolista probado a nivel internacional.