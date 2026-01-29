Alana Flores rechaza a la ‘Barby’ Juárez para hacer box amateur: “Ya quiero que termine esto”

Para la streamer no es una opción iniciar el proceso fuera de los eventos de creadores de contenido. (Jovani Pérez | Infobae México)

Luego de varias exhibiciones donde la regiomontana ha logrado alzarse con la victoria, la boxeadora Mariana ‘Barby’ Juárez le propuso a Alana Flores, una de las figuras más reconocidas del boxeo de entretenimiento, realizar una pelea amateur.

La influencer, que ha destacado en eventos recientes como La Velada del Año y Supernova Strickers ganándole incluso a peleadoras de mayor pesaje, prefirió no aceptar la invitación.

Alana Flores se enfrentó a la actriz Gala Montes. (X/ @supernovaboxing)

¿Lista para el semi profesionalismo?

La pugilista mexicana explicó que se acercó a Flores y le planteó directamente la posibilidad: “Le pregunté si le gustaría hacer una pelea amateur”. Según Juárez, Flores respondió con dudas: “Ay, Barby, no sé, ya quiero que termine esto”.

A pesar del reconocimiento y la disciplina que Flores ha demostrado dentro del boxeo de entretenimiento, decidió declinar el ofrecimiento. Juárez se mostró comprensiva ante esta decisión y expresó que respeta completamente la postura de la creadora de contenido.

La atleta reflexionó sobre lo que implica permanecer en el boxeo profesional: “El boxeo lo sigue quien tiene hambre”, afirmó la pugilista. Añadió que para mantenerse en este deporte se necesita una fuerte motivación: “Para mantenerte en este deporte necesitas algo que te amarre, que te haga aguantar entrenamientos, golpes, derrotas y sacrificios”.

La mexicana ha vencido a varias rivales extranjeras. (Especial)

Barby Juárez recalcó que su invitación no tuvo intención de presionar a Flores y aclaró que no existe ningún conflicto personal. Destacó que cada persona vive y disfruta el boxeo desde su propia perspectiva, especialmente cuando se trata de pasar de la exhibición al compromiso amateur.

Para Juárez, la permanencia en el boxeo depende de una convicción interna: quienes no sienten esa ambición solo se mantienen en el cuadrilátero por un tiempo breve, antes de buscar otros caminos.

La mexicana desea tener pronto el combate para darle su merecido a la española por insultar a sus compatriotas.

Así ha sido la carrera de Alana

La popular streamer y creadora de contenido regiomontana, ha consolidado su posición como una de las figuras más dominantes en el boxeo de exhibición entre celebridades.Con un récord actual de 4 victorias y 0 derrotas, Alana ha logrado triunfar tanto en escenarios europeos como en territorio mexicano.

13 de julio, 2024 en La Velada del Año IV, Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España) | Victoria por decisión unánime (4-0) tras pelear contra Nissaxter y Zeling en un formato 2vs2 haciendo equipo con Amablitz. 3 octubre, 2024 en Stream Fighters, Plaza de Toros La Macarena (Medellín, Colombia) | Victoria por decisión unánime contra la colombiana MAV. 26 de julio, 2025 en La Velada del Año V, Estadio La Cartuja (Sevilla, España) | Victoria por decisión dividida contra Ari Geli. 17 de agosto, 2025: Supernova Strikers, Palacio de los Deportes (CDMX, México) | Victoria por decisión unánime (30-26 x3) contra Gala Montes.

Alana Flores y Gala Montes

¿Cuándo será su próxima pelea?

La organización de Supernova Strikers: Genesis ha confirmado que Alana Flores regresará al cuadrilátero para defender su estatus de campeona.

Rival: Samadhi Zendejas (Actriz e influencer).

Fecha: 26 de abril de 2026.

Lugar: Arena CDMX, Ciudad de México.

Transmisión: Se espera que el evento sea transmitido globalmente a través de la plataforma Netflix.

Con este enfrentamiento, Alana buscará su quinto cinturón consecutivo, reafirmando por qué es considerada la rival a vencer en el circuito de boxeo de streamers.