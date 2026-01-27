Shakur Stevenson vs Teófimo López: dónde y cuándo ver la pelea de box en vivo

(Jovani Pérez / Infobae México)

Con un título mundial en disputa, Nueva York será testigo del choque entre Shakur Stevenson y Teófimo López, un duelo que marcará el arranque del calendario boxístico del año.

El enfrentamiento reunirá a dos figuras consolidadas de la división, con estilos opuestos y trayectorias que convergen en una cita clave para el futuro inmediato de la categoría.

Stevenson y López, frente a frente por el dominio superligero

Teófimo López. (X / @trboxeo))

Teófimo López llegará a la pelea con la responsabilidad de defender su cinturón mundial superligero, en un momento determinante de su carrera. El boxeador estadounidense presume un récord de 22 victorias, 13 de ellas por nocaut, y una sola derrota, respaldado por un estilo agresivo y explosivo que lo ha mantenido como uno de los nombres más reconocidos de la división.

Del otro lado estará Shakur Stevenson, quien se presenta invicto con marca de 24 triunfos, 11 por la vía rápida. Su boxeo se caracteriza por la precisión, la velocidad y una sólida defensa, virtudes que buscará imponer para arrebatarle el campeonato a López y consolidarse como una de las principales referencias del peso superligero.

El combate ha despertado expectativa por el contraste entre la potencia del campeón y la técnica del retador, en una pelea que podría marcar un punto de inflexión para ambos.

Cuándo y dónde ver la pelea en vivo

Shakur Stevenson. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El combate entre Shakur Stevenson y Teófimo López se disputará el sábado 31 de enero en Nueva York, como parte del evento The Ring VI, que tendrá como sede el Madison Square Garden, recinto emblemático del boxeo mundial.

En México, la función podrá seguirse en vivo a través de DAZN, bajo el formato de pago por evento (PPV), con transmisión a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro del país; a las 17:00 horas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; a las 18:00 horas en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá; a las 19:00 horas en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico; y a las 20:00 horas en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.

La velada incluirá una cartelera amplia con combates destacados, entre ellos Keyshawn Davis vs Jamaine Ortiz, Bruce Carrington vs Carlos Castro por el título pluma del WBC y Carlos Adames vs Justin Williams por el campeonato medio, consolidando la función como una de las más relevantes del arranque del año.