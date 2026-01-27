México Deportes

América vs Necaxa: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 4 del Clausura 2026

Las Águilas buscan reaccionar tras un arranque complicado en el presente torneo en donde aún no han conseguido hacer un gol

El juego del América-Necaxa se
El juego del América-Necaxa se disputará este sábado 31 enero. (Ilustración: Jovani Pérez)

Tras varios días de inactividad por la minigira de la Selección Mexicana, que incluyó compromisos ante Panamá y Bolivia, la Liga MX está lista para reanudar acciones. La Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 marcará el regreso del campeonato, aunque no lo hará sin modificaciones, ya que uno de los partidos más atractivos de la fecha sufrió un ajuste importante en su programación: el duelo entre América y Necaxa cambió de horario.

El propio América informó a través de sus plataformas oficiales que el encuentro frente a los Rayos fue reprogramado, manteniendo la misma fecha pero con una nueva hora de inicio. La decisión no respondió a motivos deportivos, sino a una solicitud directa de las autoridades de la Ciudad de México, quienes anticiparon complicaciones logísticas por la realización de otro evento masivo en la misma zona.

La razón principal del cambio es que el sábado 31 de enero se celebrará un concierto del rapero Kanye West en la Plaza de Toros México, inmueble que se localiza justo a un costado del Estadio Ciudad de los Deportes, sede habitual de las Águilas. El espectáculo está programado para comenzar a las 20:00 horas, lo que coincidía peligrosamente con el horario original del partido, pactado para las 21:00 horas.

Los boletos del concierto
Los boletos del concierto del famoso rapero se encuentran agotados.

Ante este escenario, la Alcaldía Benito Juárez consideró que mantener ambos eventos casi de manera simultánea representaba un reto significativo en materia de seguridad, movilidad y control de accesos. Para evitar contratiempos, se optó por adelantar el silbatazo inicial del América vs Necaxa a las 16:00 horas, permitiendo que el encuentro concluya alrededor de las 18:00 horas y facilitando el desalojo ordenado del estadio antes de que comiencen las actividades en la Plaza de Toros.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Club America - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - January 18, 2026 Club America players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Más allá del ajuste en el calendario, el América llega a este compromiso con una asignatura pendiente clara: el gol. Luego de tres jornadas disputadas, el equipo dirigido por André Jardine aún no ha logrado perforar la portería rival, una situación que ha encendido las alarmas entre aficionados y analistas. La falta de contundencia ha sido determinante para que el conjunto azulcrema se ubique en la parte baja de la clasificación.

El defensor argentino dejaría al
El defensor argentino dejaría al Club Necaxa tras un semestre destacado en la Liga MX para reforzar la defensa del Atlanta United. (Instagram/ @tomasjacob_)

Actualmente, las Águilas marchan en el lugar 15 de la tabla general, con apenas dos puntos, producto de dos empates y una derrota, sin conocer todavía la victoria en el certamen. La presión comienza a crecer en Coapa, donde se espera una reacción inmediata para no rezagarse demasiado en el torneo.

Necaxa, por su parte, llega ubicado en la posición 13, con tres unidades tras una victoria y dos descalabros. Los Rayos intentarán aprovechar el momento irregular de su rival para sumar como visitantes y escalar posiciones. El partido podrá seguirse en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma ViX, en lo que promete ser un duelo clave para ambos conjuntos.

