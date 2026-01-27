México Deportes

América confirma lesión muscular de Israel Reyes: ¿cuánto tiempo estará ausente?

El comunicado se dio a través de las redes sociales del club

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

El Club América informó que Israel Reyes sufrió una lesión muscular en el oblicuo externo y serrato anterior del lado derecho.

La lesión de Israel Reyes durante el amistoso ante Bolivia

(Instagram / @miseleccionmx)
(Instagram / @miseleccionmx)

Israel Reyes encendió las alarmas durante el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Bolivia, disputado en Santa Cruz, cuando tuvo que abandonar el encuentro en la primera mitad.

Tras una pausa de hidratación, el defensor del América sufrió un golpe que le impidió continuar en el juego y que derivó en su salida anticipada del terreno de juego.

Corría el minuto 32 cuando Reyes mostró evidentes gestos de dolor, aparentemente en la rodilla derecha, lo que obligó al ingreso del cuerpo médico para una revisión inmediata.

Luego de permanecer varios minutos tendido en el césped, se determinó que no estaba en condiciones de seguir, por lo que tuvo que ser retirado en camilla, situación que generó preocupación tanto en el entorno del Tricolor como en el del club azulcrema.

En su lugar ingresó Ramón Juárez, quien se incorporó a la zaga central del Tri junto a Everardo López, mientras que Jorge Sánchez y Jesús Gallardo ocuparon los costados defensivos.

Antes de salir, Reyes había sido uno de los elementos más participativos del primer tiempo, con dos balones recuperados, efectividad total en sus entradas, precisión en la salida y 31 pases completos de 33 intentados.

América confirma lesión muscular y deja su regreso sujeto a evolución

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Tras el encuentro, el propio Israel Reyes utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad, al señalar que la lesión no parecía de gravedad a pocos días de que el América retomara la actividad oficial. “Mi gente parece que todo bien. Saludos a todos y muchas gracias”, escribió el defensor.

Sin embargo, este martes las Águilas emitieron un comunicado a través de sus redes sociales en el que confirmó el diagnóstico médico.

“El Club América informa que nuestro jugador Israel Reyes presenta una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, señaló la institución.

Con este anuncio, quedó descartada su participación en el duelo ante Necaxa, programado para el sábado 31 de enero correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, encuentro en el que se esperaba su presencia.

El regreso de Reyes a las canchas dependerá de su evolución médica en los próximos días.

