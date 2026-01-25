Quiénes son los jugadores con descendencia mexicana con posibilidades de clasificar al Super Bowl

Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, New England Patriots y Denver Broncos pelearán por un lugar en el siguiente Super Bowl. (Kevin Ng-Imagn Images)

Este domingo se llevarán a cabo las finales de conferencia en la NFL para definir a los dos equipos que competirán por el campeonato el próximo 8 de febrero en el Super Bowl.

La presencia latina brillará en estos encuentros con jugadores de raíces hispanas, destacando a los mexicanos Steve Ávila (Los Angeles Rams) y Elijah Arroyo (Seattle Seahawks), listos para hacer historia y clasificar al juego por el título.

Ambos jugadores se enfrentarán por el título de la Conferencia Nacional, por lo que solamente un mexicano podrá estar presente en el Super Tazón.

Elijah Arroyo, el jugador que aprendió a jugar en Cancún

Elijah Arroyo fue activado de la reserva de lesionados para el juego ante Rams. (Steven Bisig-Imagn Images)

Después de un buen comienzo de la temporada, el ala cerrada de los Halcones Marinos de Seattle se perdió los últimos juegos de temporada regular y el encuentro de la Ronda Divisional ante San Francisco por una lesión en la rodilla.

A lo largo de la campaña tuvo los siguientes números: 15 recepciones, 179 yardas recibidas con un promedio de 11.9 por recepción y un touchdown.

A pesar de haber nacido en Orlando, Florida, su formación en el fútbol americano comenzó en las playas de Cancún, Quintana Roo cuando tenía 7 años, su familia se mudó a México por razones laborales de su padre, y fue en esta ciudad donde tuvo su primer acercamiento con el deporte, según informa ESPN.

“Me mudé a Cancún y jugué ahí por 6 años. Siento que el fútbol americano en México creció mucho durante los años que estuve allí. Aprendí el juego en español primero, lo cual es fantástico, y después regresé a Estados Unidos y me di cuenta de lo similares que eran las cosas, sigue siendo el mismo deporte, sigue siendo fútbol americano”, declaró Elijah en una conferencia de prensa durante el NFL Combine.

El jugador vivió en México hasta los 13 años, una experiencia que le permitió no sólo dominar el español, sino también sumergirse en la riqueza de la cultura mexicana. Esta etapa fue clave para que hoy se identifique plenamente con el país, más allá de sus raíces familiares.

Después de dejar México, Elijah Arroyo continuó su formación en los Estados Unidos, estudiando en la Independence High School en Frisco, Texas, donde su talento y dedicación lo llevaron a firmar con la Universidad de Miami.

Durante su etapa universitaria, destacó notablemente, acumulando 46 recepciones para un total de 753 yardas y anotando 8 touchdowns, cifras que lo llevaron a ser seleccionado por los Halcones Marinos de Seattle en la segunda ronda del Draft 2025.

Sin embargo, el ala cerrada no olvida sus raíces mexicanas y se le ha visto en múltiples ocasiones posando con la bandera de México, un símbolo que lleva con orgullo, ya que representa sus inicios dentro del deporte.

Historia de Steve Ávila

El liniero ofensivo cuenta con raíces mexicanas por su padre. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

Steve Ávila, el guard ofensivo egresado de la Universidad de TCU, fue seleccionado por los Carneros de Los Ángeles en la segunda ronda del Draft de la NFL 2023 con el pick 36 y es hijo de un padre mexicoamericano, a pesar de haber nacido en Dallas.

El liniero se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Sean McVay, destacando por su capacidad para neutralizar las presiones de las defensas rivales.

A lo largo de sus tres temporadas en la liga, ha disputado 42 partidos, de los cuales ha sido titular en 40, consolidándose como un pilar indispensable en la línea ofensiva.

Presencia latina en las finales de conferencia

Los latinos buscarán demostrar su capacidad para contribuir a que sus equipos levanten el tan ansiado Vince Lombardi. (David Butler II-Imagn Images)

Además de los mexicanos que participarán en los juegos de la antesala del Super Bowl, hay otros jugadores que tienen raíces latinas como: Nik Bonitto (Denver Broncos-Cuba), Christian González (New England Patriots-Colombia) y Andy Borregales (New England Patriots-Venezuela).