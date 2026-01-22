México prepara otras tres monedas conmemorativas para el Mundial 2026

La iniciativa impulsada por la presidencia buscaría sumar tres piezas únicas en diferentes metales a la tradición numismática mexicana. REUTERS/Henry Romero

México se prepara para celebrar el Mundial 2026 de una manera especial: con la emisión de tres nuevas monedas conmemorativas que reflejarán el entusiasmo nacional y la tradición numismática del país.

La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso para su análisis, contempla monedas en oro, plata y una versión bimetálica, cada una con detalles técnicos únicos y un diseño que honra la identidad mexicana.

Cámara de Diputados aprueba elaboración de monedas conmemorativas para el Mundial 2026. Foto: (X/@Mx_Diputados)

Estas piezas se sumarán a las previamente anunciadas y buscarían convertirse en recuerdos valiosos del evento futbolístico más importante del mundo. La expectativa es que estas monedas sean apreciadas tanto por coleccionistas como por aficionados y familias que deseen conservar un pedazo de la historia mundialista.

Características y diseño de las nuevas monedas del Mundial

Las nuevas monedas propuestas presentan especificaciones que las hacen destacar en el ámbito numismático y deportivo. Cada variante ofrecerá un atractivo especial, tanto en composición como en diseño:

Moneda de oro

Valor nominal: 25 pesos

Forma: circular

Diámetro: 23 milímetros

Contenido: un cuarto de onza troy de oro puro

Moneda de Plata:

Valor nominal: 10 pesos

Forma: circular

Diámetro: 40 milímetros

Contenido: una onza troy de plata pura

Moneda bimetalica:

Valor nominal: 20 pesos

Forma: dodecagonal

Composición: parte central de alpaca plateada y anillo de bronce-aluminio

Las monedas incluirían variantes: oro de 25 pesos, plata de 10 pesos y bimetálica de 20 pesos con diseño distintivo. (Facebook/ Marcelo Ebrard)

Además, todos los ejemplares llevarían en el anverso el Escudo Nacional de México en relieve escultórico con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

El reverso, que estaría a cargo del Banco de México, incluiría elementos inspirados en la Copa Mundial. Esta atención al detalle asegura que cada moneda sea, además de un objeto de valor, una pieza con significado histórico y nacional.

Sin impacto al presupuesto y alineadas a la tradición numismática

Uno de los puntos destacados de la iniciativa es que la elaboración de estas monedas no implicará impacto presupuestal para los programas públicos ya aprobados.

La acuñación se realizará bajo criterios de eficiencia y sin crear nueva burocracia, siguiendo la línea de otras emisiones conmemorativas mexicanas en eventos históricos y deportivos.

Monedas de la Copa mundial de futbol 86. (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

En este sentido, México tiene una sólida trayectoria en la emisión de monedas conmemorativas, como las realizadas para el Mundial de 1986, que siguen siendo altamente valoradas por coleccionistas. Estas nuevas piezas buscan continuar esa tradición y proyectar la cultura nacional a escala global.

Valor coleccionable y proyección internacional

Aunque las monedas tendrán curso legal, su verdadero atractivo radica en su potencial como objeto de colección. Las piezas de oro y plata serán valoradas según la cotización internacional del metal fino, mientras que la bimetálica atraerá tanto a aficionados como a quienes buscan recuerdos únicos del evento.

El país se convirtió en el primer país en albergar tres compromisos mundialistas. REUTERS/Mandel Ngan

De esta manera, estas monedas conmemorativas no sólo celebrarán la tercera ocasión en que México es sede de una Copa Mundial, sino que también reforzarán el vínculo entre deporte, cultura y patrimonio nacional.